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На південному напрямку ЗСУ знищили 25 росіян і ворожу військову техніку, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,втрати,знищення,ліквідація

На південному напрямку за добу українські військові знищили скупчення живої сили і техніки Росії, а також три склади боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Повітряного командування "Південь".

Обмежений у маневрах і скутий у просуванні вперед противник на суші намагається триматися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і тимчасово окупованого Криму завдає масованих ракетних ударів.

У Херсонській області по позиціях ЗСУ завдав авіаційного удару ворожий вертоліт Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь українськими вертольотами атаковано скупчення противника.

Намагаючись посилити свій вплив на оборону і контрнаступальні дії ЗСУ, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запальні боєприпаси.

Загалом протягом доби знищено 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв'язку, радіолокаційну станцію і станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки і три склади боєприпасів. Під час спроби провести повітряну розвідку в Миколаївській області ворог також позбувся двох БПЛА типу "Орлан-10".

Також дивіться: Українські воїни знищують танк окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: Наталя Джума
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Будем тепер чекать, коли на полі бою з"являться російські Т-55 А там дійде справа і до Т-34-85, привезених з Лаосу
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21.06.2022 07:18 Відповісти
Старый пирдун, срущий в чемодан за границей, членоголовое ***** скоро пересадит свою орду на тачанки.
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21.06.2022 08:08 Відповісти
Добавлю. У фюрера репоедов ***** - заметный прогресс. Раньше он носил за чиновником из Питера, Собчаком, чемодан, а теперь за ним носят. Правда, в чемоданчике Собчака было пойло и закусь, а в чемоданчике, который носят за ****** - говно.
Как говорится, каждому свое.
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21.06.2022 08:17 Відповісти
 
 