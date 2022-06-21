УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13778 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 061 6
війна (56641) пропаганда (2571) Радбез ООН (765)

Сьогодні Радбез ООН проведе засідання, де розгляне роль пропаганди у розпалюванні війни проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

У вівторок, 21 червня, Рада безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причин російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Очікується, що члени Радбезу і представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв'язуванні зіграли пропаганда і мова ненависті в Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, що головує в Радбезі в червні.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом). Як повідомили в Постійному представництві України при ООН, намічено виступ посла нашої країни при цій організації Сергія Кислиці.

Також читайте: Роспропаганда відчайдушно намагається сформувати враження, що весь світ закликає Україну здатися Кремлю, - Центр протидії дезінформації

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень надеюсь, что всех свинособачьих и беларуских последователей "радио тысячи холмов" ждёт суд и петля.
показати весь коментар
21.06.2022 06:56 Відповісти
Контора,в якій вже декілька років не можуть знайти, яким чином РФ, не подаючи заяву про вступ до ООН не тільки 30 років мутить там воду, а ще й щось ветує Раді безпеки.
Гидко на все це дивитіись.
Ліга націй і то була на голову вища.
показати весь коментар
21.06.2022 07:07 Відповісти
І висловить "глибоке занепокоєння".
показати весь коментар
21.06.2022 07:31 Відповісти
Ага...а 8 лет ее типа не было, да даже больше 8ми лет их накачивали, но ООН как и ОБСЕ слепые шо кроты были!
показати весь коментар
21.06.2022 08:21 Відповісти
Тобто з усіх країн світу тільки до Албанії дійшло нарешті, що 'мова ворожнечі' це зло. А всі інші типу історії 20століття не вчили? От жеж лицемірні імпотенти безхребетні!
показати весь коментар
21.06.2022 09:21 Відповісти
 
 