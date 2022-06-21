Громадянин США Стівен Забельські загинув під час боїв в Україні, - The Washington Post
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Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
За даними газети, некролог було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.
Таким чином, Забельські став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.
Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок із сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".
При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".
Забельські міг бути ветераном Сухопутних військ США.
Наприкінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.
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R.I.P
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