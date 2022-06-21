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Громадянин США Стівен Забельські загинув під час боїв в Україні, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,зсу

Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

За даними газети, некролог було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.

Таким чином, Забельські став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.

Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок із сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".

При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".

Забельські міг бути ветераном Сухопутних військ США.

Наприкінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.

Також читайте: Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+45
Потомок польських чи українських емігрантів Америка виростила його, а данину честі він віддав своїй історичній Баьківщині! Забєльські - відомий шляхетський рід, що проживав на Волині
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21.06.2022 07:25
+40
Світла пам'ять американському герою

R.I.P
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21.06.2022 07:17
+38
Шана.
Спочивай у спокої, друже.
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21.06.2022 07:18
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Світла пам'ять американському герою

R.I.P
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21.06.2022 07:17 Відповісти
Шана.
Спочивай у спокої, друже.
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21.06.2022 07:18 Відповісти
Потомок польських чи українських емігрантів Америка виростила його, а данину честі він віддав своїй історичній Баьківщині! Забєльські - відомий шляхетський рід, що проживав на Волині
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21.06.2022 07:25 Відповісти
Слава герою! Дякую за службу Україні. Співчуття рідним та друзям.
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21.06.2022 07:29 Відповісти
Щира шана герою.
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21.06.2022 07:47 Відповісти
Glory to the Heros !
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21.06.2022 07:59 Відповісти
Героям Слава !!!
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21.06.2022 08:02 Відповісти
Стою на колінах перед Героєм!
Плачу!
Світла пам'ять в Віках!
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21.06.2022 08:04 Відповісти
Шана
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21.06.2022 08:14 Відповісти
дуже дякую, глибокі співчуття рідним і близьким...
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21.06.2022 08:59 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава США!!!
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21.06.2022 11:13 Відповісти
Шана герою за захист України від рашистької навали. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. R.I.P.
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21.06.2022 12:18 Відповісти
 
 