УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13742 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 601 4
війна (56641) Одеса (4029) ракети (2821)

Під час ракетного удару загинув охоронець продуктового складу в Одесі, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

В Одесі внаслідок ракетного удару з боку Росії в понеділок загинув охоронець продуктового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Повітряного командування "Південь".

Зазначається, що ворог завдав масований обстріл по всьому півдню України.

Ракети Х-31а з російського винищувача і ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків і влучили в сільськогосподарські угіддя в передмісті.

Решта 9 "Оніксів" були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучення біля кладовища та біля об'єкта промислової інфраструктури. Без жертв і постраждалих.

"В Одесі унаслідок влучання в логістичний продуктовий склад загинув громадянин - охоронець", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ за 3 години запустили по півдню України 14 ракет: били одразу по кількох районах, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петушня так и не научилась сражаться с военными
показати весь коментар
21.06.2022 07:53 Відповісти
Вже по продуктах бьють...
Знищать всі запаси
показати весь коментар
21.06.2022 08:18 Відповісти
Вони завжди такі були. Спочатку все повідбирають та знищать, а потім "від сраліна" торбу гнилої картоплі раздають. Це комуняцьке нутро, воно нікуди не зникло. Ми як і раніше б'ємося з комуняцькою заразою.
показати весь коментар
21.06.2022 09:21 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
21.06.2022 11:11 Відповісти
 
 