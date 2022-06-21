Під час ракетного удару загинув охоронець продуктового складу в Одесі, - ПК "Південь"

В Одесі внаслідок ракетного удару з боку Росії в понеділок загинув охоронець продуктового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Повітряного командування "Південь".

Зазначається, що ворог завдав масований обстріл по всьому півдню України.

Ракети Х-31а з російського винищувача і ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків і влучили в сільськогосподарські угіддя в передмісті.

Решта 9 "Оніксів" були направлені в Одеську область. У дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, у Білгород-Дністровському районі було влучення біля кладовища та біля об'єкта промислової інфраструктури. Без жертв і постраждалих.

"В Одесі унаслідок влучання в логістичний продуктовий склад загинув громадянин - охоронець", - йдеться в повідомленні.

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