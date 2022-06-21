Вночі ворог обстріляв з артилерії два села Зеленодольської громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Вночі ворог знову обстріляв з артилерії Криворізький район Дніпропетровщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав. В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.
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Serg Serg 94650416
показати весь коментар21.06.2022 08:55 Відповісти Мені подобається 0
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