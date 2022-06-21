Ердоган і Гутерріш обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили варіанти розблокування експорту українського зерна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію президента Туреччини.
Зазначається, що в ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, викликаної війною.
"Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль з експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світової продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.
Також Ердоган повідомив Гутеррішу, що продовжує пропонувати Україні і РФ відновлення мирних переговорів і завершення війни дипломатичним шляхом.
Експорт зерна з України суттєво ускладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.
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Бо "завершення війни" "дипломатичним шляхом", на якому так наполягає Ердоган, зараз, коли російські війська окупували значну частину території України, це, по суті, підписання капітуляції України перед росією, т. зв. "миру", з віддачею росії загарбаних територій й передачею захоплених росією українців - росії - для знищення, катування, депортації - вчинення геноциду росією над українцями - "денацифікації". А також це - виведення росії з під санкцій (бо в нас же "мир" а отже Україна "визнає" злочинний напад росії як "нормальний") і можливість росії, згодом, відновити сили для нового нападу-наступу на Україну, аби знищити її вже остаточно. Бо росія підійде до цього нового наступу на Україну значно посиленою - за рахунок загарбаного в Україні людського, економічного, промислового потенціалу.
А тому, будь-хто, хто наполягає, намовляє, змушує/примишує Україну до "миру з росією", насправді, бажає лише одного - капітуляції України, а отже й її подальшого знищення та загарбання росією.
І Ердоган цього не може не розуміти. А отже, йому вже, найімовірніше, обіцяно надати участь в "дерибані" України. В освоєнні її територій, промислового, аграрного, логістичного потенціалу, наданням вигідних підрядів "на відбудову" а чи й просто передачу земель "в довгострокову аренду". І в цьому немає нічого дивного. Бо та ж таки росія легко фактично вже віддала Сибір Китаю "для використання". І віддати/пообіцяти частини України тому ж таки Китаю чи Туреччині, для "дерибану", для неї - жодних проблем.
І в Україні є що "дерибанити".
В Україні є розвідані родовища літієвих руд, які не поступаються багатим родовищам США, Канади, Африки - в тому ж таки Приазов'є, Донбасі (несподіванка, правда ж?). Є великі поклади нафти й газу, в. ч. "сланцю". Є досить великі родовища газових гідратів біля узбережжя. Не кажучи вже про інші поклади корисних копалин, розвинену промисловість, металургію, аграрний сектор, логістику, людський "ресурс", чи ті ж самі узбережжя морів в якості курортного та рекреаційного потенціалу.
І не важливо - як воно буде відбуватися, якими "папірцями", з якими "красивими висловами" це будуть "прикривати".