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Ердоган і Гутерріш обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном обговорили варіанти розблокування експорту українського зерна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію президента Туреччини.

Зазначається, що в ході розмови обговорювалися ініціативи щодо врегулювання кризи, викликаної війною.

"Президент Ердоган повідомив про продовження спільних зусиль з експорту через Чорне море українського зерна, що стане фактором запобігання світової продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

Також Ердоган повідомив Гутеррішу, що продовжує пропонувати Україні і РФ відновлення мирних переговорів і завершення війни дипломатичним шляхом.

Експорт зерна з України суттєво ускладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.

Також читайте: Зеленський про переговори щодо розблокування портів: Немає гарантій, що Росія не атакує з моря

Автор: Наталя Джума
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Тільки зерно їх і цікавить.
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21.06.2022 08:27 Відповісти
***** обох... по передплаті з премією 50% до біржової ціни можемо продати самовивозом хай забирають з Одеси
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21.06.2022 16:53 Відповісти
ти диви как возбудились. а ведь еще и урожай не собрали, а уже ктото голодный. хай турки ответят как украинское зерно попадает в африку
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21.06.2022 08:27 Відповісти
І знову про Україну без України. Дипломатичний путь вирішення проблеми голоду Африки просто заставити там людей працювати,а не отримувати все. До речі, нагляд за народженням дітей також ввести. Не можуть голодні мати по 18 дітей, коли в Україні діти гинуть
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21.06.2022 08:29 Відповісти
Турецкий диктатор является соучастником преступления, которое совершают кацапы, воруя и пытаясь продать украинское зерно.
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21.06.2022 08:32 Відповісти
они всерьез всё еще считают что что-то решают? смешные
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21.06.2022 08:42 Відповісти
Експорт зерна з України суттєво ускладнений через вторгнення Росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем. -турецько оонівські холуї рашиста,вирішуйте закінчуйте ускладнення (війну), котру допомогли організувати рашисту в Україні турки, пропускаючи через Босфор зброю .
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21.06.2022 08:42 Відповісти
Антониу Гуттеришу, книги надо писать. Я могу и названия для первых трёх томов подсказать.
1. Антология престранных случаев. 2.Как поссорились, страна бензоколонка со страной столовой. 3.Кто виноват и что делать.
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21.06.2022 08:52 Відповісти
как коснулось жрачки,то ООН сразу засуетился.А просьбы вмешаться при геноциде в Мариуполе разыгрывало спектакли с "совещаниями"," анализом"...короче тянули время пока уже сам собой вопрос разрешился-из тысяч защитников Марпиуполя осталось пара-тройка сотен
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21.06.2022 09:21 Відповісти
а не пішли ви б озабочені чи збочені ***** з своєю африкою беріть і корміть по цих питанях до ***** а не сраку лижите
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21.06.2022 09:27 Відповісти
Туркам не соромно скуповувати наше зерно і ще щось вякати. Огидні ординці.

Посол України Бондар розповів, як росія продає Туреччині крадене українське зерно
https://qirim.news/novosti-uk/posol-********-bondar-rozpoviv-yak-rosiya-prodaye-turechchyni-kradene-**********-zerno/

«Ми весь ланцюг вирахували, маємо всі прізвища і назви фірм, порушене кримінальне провадження», - посол Боднар про прибуття в Туреччину судна із краденим українським зерном
https://qirim.news/novosti-uk/my-ves-lantsyug-vyrahuvaly-mayemo-vsi-prizvyshha-i-nazvy-firm-porushene-kryminalne-provadzhennya-posol-bodnar-pro-prybuttya-v-turechchynu-sudna-iz-kradenym-***********-zernom/
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21.06.2022 11:27 Відповісти
а эти два ушлепка зерно делят !!!!
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21.06.2022 11:56 Відповісти
Вони Україну ділять.
Бо "завершення війни" "дипломатичним шляхом", на якому так наполягає Ердоган, зараз, коли російські війська окупували значну частину території України, це, по суті, підписання капітуляції України перед росією, т. зв. "миру", з віддачею росії загарбаних територій й передачею захоплених росією українців - росії - для знищення, катування, депортації - вчинення геноциду росією над українцями - "денацифікації". А також це - виведення росії з під санкцій (бо в нас же "мир" а отже Україна "визнає" злочинний напад росії як "нормальний") і можливість росії, згодом, відновити сили для нового нападу-наступу на Україну, аби знищити її вже остаточно. Бо росія підійде до цього нового наступу на Україну значно посиленою - за рахунок загарбаного в Україні людського, економічного, промислового потенціалу.
А тому, будь-хто, хто наполягає, намовляє, змушує/примишує Україну до "миру з росією", насправді, бажає лише одного - капітуляції України, а отже й її подальшого знищення та загарбання росією.
І Ердоган цього не може не розуміти. А отже, йому вже, найімовірніше, обіцяно надати участь в "дерибані" України. В освоєнні її територій, промислового, аграрного, логістичного потенціалу, наданням вигідних підрядів "на відбудову" а чи й просто передачу земель "в довгострокову аренду". І в цьому немає нічого дивного. Бо та ж таки росія легко фактично вже віддала Сибір Китаю "для використання". І віддати/пообіцяти частини України тому ж таки Китаю чи Туреччині, для "дерибану", для неї - жодних проблем.
І в Україні є що "дерибанити".
В Україні є розвідані родовища літієвих руд, які не поступаються багатим родовищам США, Канади, Африки - в тому ж таки Приазов'є, Донбасі (несподіванка, правда ж?). Є великі поклади нафти й газу, в. ч. "сланцю". Є досить великі родовища газових гідратів біля узбережжя. Не кажучи вже про інші поклади корисних копалин, розвинену промисловість, металургію, аграрний сектор, логістику, людський "ресурс", чи ті ж самі узбережжя морів в якості курортного та рекреаційного потенціалу.
І не важливо - як воно буде відбуватися, якими "папірцями", з якими "красивими висловами" це будуть "прикривати".
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21.06.2022 14:59 Відповісти
 
 