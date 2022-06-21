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Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 587 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених- 587.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 174, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

19 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.

Також читайте: Російські окупанти обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей, - Нацполіція

Автор: Ірина Дашківська
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https://dilo.net.ua/novyny/zhurnalisty-znajshly-jmovirne-mistse-prozhyvannya-illi-kyvy-pid-moskvoyu/ киву нашли задержался он в этом мире,пора на упокой
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21.06.2022 08:54 Відповісти
Горіти вам в пеклі, рашисти
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21.06.2022 08:55 Відповісти
Перед тим як закликати Україну до відкриття портів,нехай подивляться цю статистику, а ще про вивезених дітей,вірніше вкрадених.
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21.06.2022 09:02 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим .
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21.06.2022 11:10 Відповісти
 
 