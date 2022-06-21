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Канада (1503) Росія (47279) санкції (6860)

Росія намагається обійти санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення, - розвідка Канади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,санкції

Росія намагається роздобути західні військові технології в обхід санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter розвідки Канади (CSIS)

CSIS попереджає Канадських підприємців, що Росія буде активно намагатися знайти шляхи обходу нових раундів санкцій.

Зазначається, що російський оборонно-промисловий комплекс дуже залежить від іноземних складових і технологій у питанні модернізації армії.

"Російські спроби обійти ці санкції і незаконно придбати західні технології обмеженого або подвійного призначення триватимуть і, можливо, будуть посилюватися, в тому числі в Канаді", - попередили у відомстві.

CSIS - головна спецслужба Канади. Вона займається збором та аналізом інформації про національну безпеку країни, бере участь у контррозвідувальних заходах, розвідувальних операціях у Канаді та за кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів для відбудови України

Автор: Наталя Джума
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kotrobas steralok ?
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21.06.2022 08:49 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/zhurnalisty-znajshly-jmovirne-mistse-prozhyvannya-illi-kyvy-pid-moskvoyu/ киву нашли задержался он в этом мире,пора на упокой
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21.06.2022 08:51 Відповісти
Надіюсь , що канадці і американці не будуть , продавати , адже перші ракети мають летіти в їхню сторону….Америка є головний ворог Россії а Канада знаходиться поруч. І з Америкою мають догоду…
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21.06.2022 08:57 Відповісти
Злодійкувата, підла, бридка терористична наскрізь гнила країна.
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21.06.2022 09:03 Відповісти
Хай слідкують за тими підприємствами та фірмами, які засновані вихідцями з СРСР, та на гроші, які звідти прийшли! У ІІ Світову саме фірми, засновані німцями-емігрантами, більше всього "саботажили" по ленд-лізу та передавали технології нацистам!
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21.06.2022 09:15 Відповісти
для этого россии и не очень нужно стараться.санкции продуманы так,что их можно обойти.И такие требования к санкциям прилепил Шольц,продолжая политику Меркель.А помогали немецкие,нидерландские,французские и итальянские олигархи.
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21.06.2022 09:16 Відповісти
Це шо, сюрприз, що кацапи будуть намагатись ******** технології? Я б саме так і робив.
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21.06.2022 13:13 Відповісти
 
 