УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13060 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 536 16
армія РФ (13510) війна (56641) Генштаб ЗС (4534)

Через значні втрати командування в Україні окупанти набирають на службу офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські військові компенсують кадрові втрати залученням на короткострокову службу офіцерів запасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що залученим військовим пропонують підписання короткострокових контрактів строком на три місяці.

"За наявною інформацією, в результаті значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладенням короткострокових контрактів терміном на три місяці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти наступають на Бахмутському напрямку, тривають бої, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Господи! "Відкрили Америку!" Та їх почали набирать ще за два роки до повномасштабної війни! І я знав про це і писав ще тоді! Племінник дружини у званні капітана звільнився з ЗС РФ ще на початку війни на Донбасі А мобілізували його ще в 2019-му - як тільки наші "втомлені від війни" вибрали в президенти "циркову болонку ЗеЗе" Росія ЩЕ ТОДІ почала підготовку до агресії бо знала що "Блазень" з своїм придуркуватим оточенням за пару років розвалить економіку та армію і вони Україну "візьмуть голими руками"
показати весь коментар
21.06.2022 09:09
+10
Цим тварюкам, російським найманцям, платять по 250 000 руб на місяць, це наші 100 000 гривень, за ці гроші Ці тварюки із задоволенням йдуть вбивати невинних українців, горіти вам усім у пеклі нелюдям.
показати весь коментар
21.06.2022 09:06
+7
Прямо зараз через вебкамеру глянув - пляжі на ЮБК Криму - пусті! Що вже казати про менш популярні частини Криму, там зовсім нуль. І це літом! Що таке, москалики укакалися їхать, бояться війни, яку самі ж і розпочали? Аяяяй, які боязливі!
показати весь коментар
21.06.2022 09:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://dilo.net.ua/novyny/zhurnalisty-znajshly-jmovirne-mistse-prozhyvannya-illi-kyvy-pid-moskvoyu/ киву нашли задержался он в этом мире,пора на упокой
показати весь коментар
21.06.2022 08:53 Відповісти
Дєди іще повоюють
показати весь коментар
21.06.2022 08:54 Відповісти
Цим тварюкам, російським найманцям, платять по 250 000 руб на місяць, це наші 100 000 гривень, за ці гроші Ці тварюки із задоволенням йдуть вбивати невинних українців, горіти вам усім у пеклі нелюдям.
показати весь коментар
21.06.2022 09:06 Відповісти
єслі нема єсаулів то якии хер даве на нас в Сєверодонецьку
показати весь коментар
21.06.2022 09:06 Відповісти
Господи! "Відкрили Америку!" Та їх почали набирать ще за два роки до повномасштабної війни! І я знав про це і писав ще тоді! Племінник дружини у званні капітана звільнився з ЗС РФ ще на початку війни на Донбасі А мобілізували його ще в 2019-му - як тільки наші "втомлені від війни" вибрали в президенти "циркову болонку ЗеЗе" Росія ЩЕ ТОДІ почала підготовку до агресії бо знала що "Блазень" з своїм придуркуватим оточенням за пару років розвалить економіку та армію і вони Україну "візьмуть голими руками"
показати весь коментар
21.06.2022 09:09 Відповісти
Це у вас вийшло, як пуйла: Сам дурак...
показати весь коментар
21.06.2022 09:37 Відповісти
йому вистачило участі в партизанському русі на його рідній чернігівщині в березні ц.р.. А контракт з ЗСУ йому вже не світить - по віку.
показати весь коментар
21.06.2022 16:50 Відповісти
Дебіл! 62 роки і нога протезована- можу тільки сидіть зі "снайперкою" "до пабєди" - "дальнозоркость " дозволяє!
показати весь коментар
21.06.2022 17:54 Відповісти
Прямо зараз через вебкамеру глянув - пляжі на ЮБК Криму - пусті! Що вже казати про менш популярні частини Криму, там зовсім нуль. І це літом! Що таке, москалики укакалися їхать, бояться війни, яку самі ж і розпочали? Аяяяй, які боязливі!
показати весь коментар
21.06.2022 09:10 Відповісти
новина так замислувато написана що непонятно про чиї втрати йдеться
показати весь коментар
21.06.2022 09:23 Відповісти
дійсно. написано як попало.
показати весь коментар
21.06.2022 09:25 Відповісти
хіба це вперше?
показати весь коментар
21.06.2022 11:57 Відповісти
бажаю цим скотам ну дуже "короткострокової служби"
показати весь коментар
21.06.2022 09:32 Відповісти
А что у нас с офицерами запаса, которые никогда не служили в армии, и просто закончили военную кафедру при институтах много десятилетий назад??? Обьективно таких в Украине сотни тысяч.......Пока все тихо!!!
показати весь коментар
21.06.2022 10:44 Відповісти
ну це такі як я. Входять в третю хвилю мобілізації. Це якщо нема 65 років. поки що набирають другу - тих, хто служив, але не був учасником АТО.
показати весь коментар
21.06.2022 12:00 Відповісти
 
 