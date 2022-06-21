Через значні втрати командування в Україні окупанти набирають на службу офіцерів запасу, - Генштаб ЗСУ
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Російські військові компенсують кадрові втрати залученням на короткострокову службу офіцерів запасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що залученим військовим пропонують підписання короткострокових контрактів строком на три місяці.
"За наявною інформацією, в результаті значних втрат у командному складі підрозділів повітряно-десантних військ, ворог змушений набирати на військову службу офіцерів запасу з укладенням короткострокових контрактів терміном на три місяці", - йдеться в повідомленні.
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