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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 100 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,

артилерійських систем - 752 (+3) од,

РСЗВ - 239 (+1) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 611 (+10),

крилаті ракети  - 137 (+7),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,

спеціальна техніка  - 59 (+4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Багато набили всього! і ракет назбивали! Господи, хай уже цього путлера скорчить, а його орду розірве.
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21.06.2022 09:22
+4
Очень неплохо покрошили тварей вонючих за сутки.Большой респект нашим ребятам на передовой! Держитесь!
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21.06.2022 10:52
+4
Міст через Дністровський лиман м. Затока зруйновано не враховуючи скільки в Луганській обл.
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21.06.2022 11:14
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Багато набили всього! і ракет назбивали! Господи, хай уже цього путлера скорчить, а його орду розірве.
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21.06.2022 09:22 Відповісти
Приїзд Токаєва і його хоробрість говорить,що путіна фізичного не видно,тільки його двійник. Про це є блог тут. Світу наразі приймати кроки,якщо це правда
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21.06.2022 09:27 Відповісти
Це, якщо рота не треба відкривати. Голос, як ти підробиш?
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21.06.2022 09:46 Відповісти
Висловлення Токаєва то був меседж від казахського друга і партнера - Китаю, не просто так він Тайвань прирівняв до квазідержавних утворень
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21.06.2022 15:47 Відповісти
Не розумію, як можна лізти в другу країну, знаючи що дорога назад в чорному мішку. Невже вкрадена нижня білизна коштовніше за життя,навіть,якщо це життя орка.
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21.06.2022 09:22 Відповісти
.......они про ипотеку думают, а не про життя......
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21.06.2022 09:26 Відповісти
У них там навіть спецназівців командири "виховують" держаком від швабри у сраку. Це ж певно для того, щоб командира боялися більше смерті. Вони, фактично, військові раби.
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21.06.2022 09:37 Відповісти
Спеціальна техніка +4. Це радує. Це мабуть та, що на вишках чи на Зміїному була.
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21.06.2022 09:28 Відповісти
Сказано, что на Южном направлении. РЭБ, радиостанция, реактивная система разминирования и ещё что-то.
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21.06.2022 09:42 Відповісти
не вистачає одного пункта: Мости / Черноморські мости
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21.06.2022 09:44 Відповісти
Міст через Дністровський лиман м. Затока зруйновано не враховуючи скільки в Луганській обл.
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21.06.2022 11:14 Відповісти
Через Десну під Черніговим теж орки міст расхерячили. Немає ніякої рівноваги!
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21.06.2022 12:10 Відповісти
Очень неплохо покрошили тварей вонючих за сутки.Большой респект нашим ребятам на передовой! Держитесь!
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21.06.2022 10:52 Відповісти
Судя по новостям с Северодонецка, там идёт относительно успешная для них зерг-раш атака - потому и потери в 2-3 раза больше, чем за последние дни. Так что радости мало.
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21.06.2022 11:21 Відповісти
Пол б-на укокошили и две тр сожгли это уже не мало.Тяжело ВСУ приходится там под в разы превосходящим огнем орков,но держимся не бежим,как когда-то РККА в лето 41-го.г..
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21.06.2022 12:11 Відповісти
Пока там качели.В Северодонецке.Очевидного успеха у орков нет. Пусть ложат свое мясо там,да побольше.
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21.06.2022 14:16 Відповісти
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин не на шутку перепугал близких, охрану и прислугу. Ночью у Путина было кровотечение из носа которое не могли остановить несколько минут. С окровавленной физиономией и одеждой Путин вызвал охрану и медиков которые дежурят в резиденции, но перед этим он успел запачкать кровью постель и пол в спальне, а также полотенца и предметы в ванной комнате.
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21.06.2022 13:27 Відповісти
 
 