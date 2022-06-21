Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 100 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин - 3606 (+18) од,

артилерійських систем - 752 (+3) од,

РСЗВ - 239 (+1) од,

засоби ППО - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 611 (+10),

крилаті ракети - 137 (+7),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од,

спеціальна техніка - 59 (+4).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.