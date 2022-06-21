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Берегова оборона України підірвала плани РФ щодо встановлення контролю над морем, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корабель

Можливості української берегової оборони значною мірою нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем і розмістити морські сили в північно-західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Міноборони Британії, 17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування протикорабельних ракет "Гарпун", наданих заходом, для ураження російських морських сил.

Метою атаки був російський військово-морський буксир "Василий Бех", що доставляв озброєння і особовий склад на острів Зміїний в північно-західній частині Чорного моря.

Це останній із серії російських кораблів, включно із крейсером "Москва", які були пошкоджені або знищені Україною під час війни.

"Знищення російського корабля під час місії з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої окупаційні сили на острові Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбитий у Чорному морі російський буксир "Васілій Бех" затонув. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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так пишуть, там і на острові Зміїний уже все палає
і вишки бойка тогось
і 7 ракет наші збили
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21.06.2022 09:28 Відповісти
Літо, жара, трава суха, на острові курили, але не ту траву , що під ногами,а ту, що заспокоює і звеселяє, жаринка випала, через стан організму це не запримітили відразу
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21.06.2022 10:06 Відповісти
Гарпун бехнув по Беху і йому гаплик.
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21.06.2022 09:30 Відповісти
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21.06.2022 09:39 Відповісти
Кацапи , вам хана , тому залишіть нас в спокоі і дайте нам спокійно жити !!
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21.06.2022 09:41 Відповісти
Не поверю, пока весь флот рабсеи не окажется на дне Чёрного моря
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21.06.2022 10:05 Відповісти
 
 