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Південь мав стати одним з найуспішніших місць нашої оборони. Все провалилося через зраду, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

У південних областях України перед війною проводилися серйозні військові навчання із захисту регіону в разі російської агресії, але операція провалилася через зраду "осіб, які приймають рішення".

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав, що в одному з інтерв'ю Арестович сказав, що Херсонську область "про...бали", й запитав, чи представник Офісу президента знає імена цих людей.

Арестович зазначив, що одним із таких людей є помічник начальника управління СБУ у Херсонській області – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін, про що днями розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

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"Він був заарештований ще в березні. За попередніми даними, він передавав дані про систему [мінних] полів, взагалі про систему оборони і навіть наводив російську авіацію на українські підрозділи, – сказав Арестович. – Ми знаємо, що керівник херсонського штабу ТРО зараз на російській стороні. Думаю, що це не останні особи, яких там встановлять як винних".

Радник керівника Офісу президента додав, що у провалі оборони Херсонської області були як об'єктивні, так і фактор зради.

"На цьому напрямі перевага російських сил була об'єктивно більша і найнеприємніша - кримська авіація була дуже близько. Вони "розвантажували" по наших військах, поверталися, швидко поповнювалися і знову прилітали. Плюс місцевість - у степу дуже складно від авіації ховатися. Плюс суб'єктивний фактор - це зрада. Накладання цих факторів і дало ефект", – зазначив Арестович.

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Він додав, що зрада була на "середньому рівні", тоді як солдати та офіцери на низовій ланці зробили все, щоб захистити регіон.

"Про...б, якщо вже про це говорити, на середньому рівні, що називається "осіб, що приймають рішення", вдала операція російських спецслужб, які зуміли цих людей розбестити й перевербувати, ну і зраду з їхнього боку, – назвав радник фактори, які вплинули на швидку окупацію області. – Я нікому ще не говорив – вам скажу. Напередодні війни було проведене спеціальне командно-штабне навчання на місцевості з оборони півдня. Було все сплановано. По ідеї, це мало стати одним з найуспішніших місць нашої оборони, там були враховані всі нюанси, я про це точно знаю, але саме через зраду це провалилося. Середня ланка – зрадники – відіграли свою роль.

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Арестович при цьому наголосив, що частина військових героїчно виборювала область.

"Морська піхота героїчно лягла, але не пускала, як могла. 65-а бригада боролася до кінця, у тому числі за Антонівський міст. Постраждала дуже сильно, на неї обрушився удар 15-20-разово переважаючого супротивника. Тобто там обороняли, військові з честю виконували свій обов'язок. Ми знаємо морського піхотинця, який підірвав ціною свого життя один із мостів у районі Генічеська, щоб не пройшли [окупанти]", – нагадав представник Офісу президента.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Потому что это вранье. Они пытаются прикрыть свой зад. Потому что при Порошенко армия готовилась к защите юга, а при Зеленском происходило разминирование, переброска войск и сдача позиций. Но они всё хотят на предателей списать. Предатели были, они и сейчас есть. Но по ним выводам тоже не делается. Но одних предателей мало. Это не 14 год, когда был вакуум власти, а Крым и ранее смотрел в сторону России.
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21.06.2022 09:50
+63
Приберіть цього клоуна задротовича з екрану. Хто саме з зеленої шобли зрадив, кажі люся)))
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21.06.2022 09:47
+60
Простите, но власть три года разминировала весь юг, отводила войска, не финансировала их. О чем сказал Прокопенко в своем последнем обращении. Если скореллировать где власть пыталась мирицца и где Россия прошла очень легко, то там будет одна и та же территория. Так что на одного предателя, хотя уверен что их было много списать не получится.
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21.06.2022 09:48
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Все вірно. Але, як завжди з цими зеленими, стрілки переведені на мілку рибку.
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21.06.2022 10:50 Відповісти
Ну прі чьом тут зеленскій???Ви приречені на поразку,бо керують вами відверті вороги.
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21.06.2022 10:53 Відповісти
"На цьому напрямі перевага російських сил була об'єктивно більша і найнеприємніша - кримська авіація була дуже близько. Куйню несе "про...***".На цьому напрямку , до окупації була обєктивна зрада інтересів України ,куплена рашистом у вищих ешелонах української влади ,котра дала вказівку розмінувати реально заміновані проходи, котрі були для реального протистояння рашистській агресії на випадок можливого вторгнення з території Криму. (помічник начальника управління СБУ у Херсонській області - начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін, на котрого вказує аферистович "цап- відбувайло" ,котрого вибрали у владі для прикриття "власних проплачених куйлом зрадливих прой,,,

бів "
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21.06.2022 10:54 Відповісти
"Напередодні війни було проведене спеціальне командно-штабне навчання на місцевості з оборони півдня. Було все сплановано. По ідеї, це мало стати одним з найуспішніших місць нашої оборони, там були враховані всі нюанси, я про це точно знаю, але саме через зраду це провалилося Джерело: https://censor.net/ua/n3349187
Навчання? Командно-штабні? А де нпвсання особового складу тих підрозділів, які мали тримати оборону? Та да! У одній з південних областей справді НГУ і поліція навчання проводили. Якращ напередоьні війни. Вчилися масові протести розганяти. І щамість застосовувати Джавеліни вчилися застосовувати ґумові кийки і сльозогінний газ. Ще й сам Зєлєнскій ці навчання відвідував. Корнет Арєстовіч, що це було?
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21.06.2022 10:57 Відповісти
скільки разів вже прошу: не ображайте Люсю Защоку, вважаєте, що Стамбульська конвенція прийнята не для неї?
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21.06.2022 11:20 Відповісти
26 ЛЮТОГО 2020 року, через півтора місяці, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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21.06.2022 11:04 Відповісти
І це вже точно знаючи, що рашисти почнуть вторгнення. *****, ну як тут не стати антисемітом по відношенню до цього єрмака?
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21.06.2022 11:16 Відповісти
Контингент СБУ - цільова аудиторія для рашистських спецслужб. А хто керує СБУ? Тому запитання до підсліпуватого совенятка бакланова (це не помилка, воно таки баклан): якою безпекою опікується твоя "служба"? Виходить, особистою, якщо країна у такій сраці
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21.06.2022 11:12 Відповісти
Хто із зрадників наказаний (чи хочаб названий)?
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21.06.2022 11:14 Відповісти
і чи подала місіс Вєнєдіктова запит на екстрадицію падлюки наумова ? і яка роль наумова в т.з. "розмінуванні" ?
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21.06.2022 16:51 Відповісти
Тобто Чонгар розмінували якісь шістки за власною ініціативою, а не за наказом верховного говнокомандувача?

Тобто якісь "кроти" заважали ЗЄ готуватися до нападу з Криму, а не прокладати туди маршрути?

Ну для тупих домогосподарок цей висер Аристовича покатить. Це саме його аудиторія.
Притомні українці прекрасно розуміють, що винна ЗЄ-влада.
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21.06.2022 11:15 Відповісти
Я вот чего не понимаю , что этот гондон хочет сказать, что обычный житель Украины имет влияние на ОР , главу СБУ , МВД , прокуроров , я например не имею такого влияния ,а вы ? Читатели ЦН ? Так ,может быть, может быть ,это всё таки ***** , президента и ОП , Боканова ,который не проверил этого человек ,людей на таких ответственных должностях. И самый главный вопрос что Зеленский делал в Омане , вот где начинается ***** . Пока версии про поиск инвестиций, не выдерживает ни какой критики.
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21.06.2022 11:16 Відповісти
арєстовічь, іді к ****** матєрі.
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21.06.2022 11:22 Відповісти
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21.06.2022 11:32 Відповісти
Зрада почалась з того що російські воска переходили Чонгар в 01.00 але написали що вторгнення почалось з 05.00. Размінували це ясно, а де була наша артілерія ?
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21.06.2022 11:43 Відповісти
на цю інфу гриф таємно вже стоїть.
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Не зрозумів. Петро що,не винний??? Люська,ти що?)))
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21.06.2022 11:44 Відповісти
І зрадників ця зелена наволоч шукатиме серед військових, особливо ефективних і популярних ...
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21.06.2022 11:47 Відповісти
люся готовит почву для отмазок оп !!!!! пока не поздно нужно давать заднюю !!! зе-уроды!!!!
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21.06.2022 11:48 Відповісти
Неужели не понятно что началась массовая чистка непревзойденного от предательства, вот и люська-питарас не остался в стороне!!!!!
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21.06.2022 11:48 Відповісти
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21.06.2022 11:52 Відповісти
А чи не є спецоперацією ФСБ сама "СЛУГА НАРОДУ", щось дуже на це схоже.
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21.06.2022 12:01 Відповісти
"Имя,сестра,имя!!!!"-"Три мушкетёра"А.Дюма..
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21.06.2022 12:03 Відповісти
всі зрадники це креатури баканова
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21.06.2022 12:27 Відповісти
И мы даже знаем, кто предал...
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21.06.2022 12:45 Відповісти
Хто віддав наказ війсковим у Херсоньскої області перевдягатися в цивільне та розходитись по домівкам? Такий наказ був відданиий, маю свідка. Інша справа, що він не був виконаний. У очільника СБУ на керівника тероборони немає таких повноважень
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21.06.2022 12:49 Відповісти
всі ці заяви розраховані для "тв марафону" який дивляться люди за яких вже подумали як потрібно)
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21.06.2022 13:15 Відповісти
Борис Джонсон та Байден та увес світ фігеють від українського народу, який бажає здобути перемогу над Путлером на чолі зі зрадниками.
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21.06.2022 12:52 Відповісти
Красиво ******* Арестович!!.. Но почему не скажешь честнонароду Украины, что ******** Херсон Ваши *********, а именно Баканов с подчиненными и зеленский, со своими ********, как "головновомандувач""
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21.06.2022 13:05 Відповісти
Що воно таке, що постійно вилазить з коментарями? Хто тебе і про що питає? Радник...
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21.06.2022 13:05 Відповісти
Непотрібно все перекладати на сбушників,там була пряма президентська влада ОДА (ВЦА), що ОП та верховний головнокомандуючий немав зв'язкуз півднем?Коли військовий стан всім керує не СБУ. Я так скажу,все одно війна колись закінчиться і всі дізнаються правду!
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21.06.2022 13:11 Відповісти
Мінні поля то не надовго. А от чому наша арта, захищена нашою ППО, не громила рашистські колони на вході у Херсонську область?
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Dobryi Den

13 апр.

Людина з Чаплинки. Пару тижнів тому вийшов на зв'язок старий товариш звідти, написав ледь не слово в слово.
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21.06.2022 20:12 Відповісти
ботва всё кукарекает про разминирование. да не было там разминирования.
прошли колоннами по дорогам и всё.
а потом кацапы разминировали проходы спецтехникой - видео смотрел ещё в марте.
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22.06.2022 02:34 Відповісти
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