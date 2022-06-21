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Харків та область під обстрілами рашистів. За добу 3 загиблих та 7 поранених, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,дснс,харківщина

Протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство. Виникла пожежа, поранений працівник. На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів", - пише Синєгубов.

Також він зазначає, що по області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти добудували переправу біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - ЗМІ. ФОТО

"На лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупованню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, наші захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції", - підкреслив голова Харківської ОВА.

Синєгубов закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувайте на вулицях.
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Було б стратегічно сильно викинути орків за кордон і зайти в тил ворогу.
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21.06.2022 09:58 Відповісти
Все вменяемые источники говорят он новом наступлении орков на Харьков. Невменяемые - о том что они обороняются, а мы тесним их к границе.
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21.06.2022 10:11 Відповісти
"Источники" с регистрацией 20 июня 22 года?
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21.06.2022 10:30 Відповісти
Чего тебе надо, нулёвка?
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21.06.2022 10:36 Відповісти
Як що є вища справедливість,то все,що тварі мокшанські роблять з Харковом,повинно повернутися на їх скрепонуті голови.Шоб не знали ні дня ні ночі в своїх кацапських ******,щоб на своїх поганих шкурах відчули,як це жити під обстрілами
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21.06.2022 10:04 Відповісти
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21.06.2022 10:54 Відповісти
может импортное пво нужно не только в столицу?
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21.06.2022 10:56 Відповісти
Абсолютно не не приемлемо замещение слова "росияне" на различные отстранённо-неопределенные термины типа кяфиры, орки, рашисты и так далее. Это как бы снимает вину со всех граждан рф. Не следует изобретать для них новые дефиниции, отстраняющие росиян от преступления.
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21.06.2022 12:16 Відповісти
Кацап = росіянін.
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21.06.2022 16:04 Відповісти
Сінєгубов не розказував які вони з колєгами бухали у перщі дні війни не знаючи що їм робити і тільки на 27 день війни (!) вони вирішили створити штаб опору Харкова 😂
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21.06.2022 16:03 Відповісти
 
 