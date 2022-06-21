Харків та область під обстрілами рашистів. За добу 3 загиблих та 7 поранених, - Синєгубов

Протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі у Київському районі Харкова внаслідок російських ударів суттєво пошкоджено будівлю одного із освітніх закладів, приміщення зруйноване на 40%. У Салтівському районі зазнало обстрілу транспортне підприємство. Виникла пожежа, поранений працівник. На Ізюмщині триває ліквідація пожежі на газопереробному підприємстві, яку спричинили обстріли окупантів", - пише Синєгубов.

Також він зазначає, що по області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Загалом за добу по області 3 загиблих, 7 людей поранені, усім надається медична допомога.

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"На лінії зіткнення в області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу ЗСУ в тил російському угрупованню, що діє на Слов'янському напрямку. В районі Ізюму тривають бої, наші захисники відбивають атаки ворога та надійно тримають свої позиції", - підкреслив голова Харківської ОВА.

Синєгубов закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувайте на вулицях.