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Війська РФ сформували ешелон з катерами на залізничній станції Джанкой в окупованому Криму, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым,крим

На залізничній станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму російські військові сформували ешелон з катерами. Вони будуть відправлені на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука у Telegram.

За його словами, на залізничних платформах були помічені два катери БМК-15, ще два БМК-130 і один катер БМК-Т.

Крім того, в Джанкой прибув залізничний ешелон із 50 цистернами ПММ.

"Очевидно, що катери буде відправлено на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод", - зазначив Братчук.

Також читайте: Війська РФ намагалися завдати ракетних ударів по Білгород-Дністровському району та Одесі. В обох випадках ракети знищені в повітрі, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
опять зеленые наблюдают за всеми приготовлениями и нихрена не делают. зачем тогда оружие просят
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21.06.2022 10:31
+8
А чому повідомлення "Сформований" а не "*************" ешелон?
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21.06.2022 10:42
+8
почему бесперебойно фунЦиклирует транспортное сообщение с Крымом?.. из ОПы не дозволяют что-то с этим сделать?
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21.06.2022 10:43
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опять зеленые наблюдают за всеми приготовлениями и нихрена не делают. зачем тогда оружие просят
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21.06.2022 10:31 Відповісти
Джанкой, хотя ССО міг би там пообідати
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21.06.2022 10:33 Відповісти
понтоны в Херсон будут ставить что бы драпать когда им отрежут выход на Антоновский мост
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21.06.2022 10:36 Відповісти
І скільки орків ці 5 катерів зможуть переправити? Малуваті масштаби для евакуації
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21.06.2022 11:18 Відповісти
А чому повідомлення "Сформований" а не "*************" ешелон?
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21.06.2022 10:42 Відповісти
Иди на своем примере покажи как надо а не болтай в пустую
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21.06.2022 11:06 Відповісти
Якщо кожен буде паказувати на своїх прикладах те, що він не вміє і не повинен робити, то ви, прийшовши, наприклад, до стоматолога, не дивуйтеся, побачивши замість лікаря, водія тролетбуса.
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21.06.2022 11:38 Відповісти
почему бесперебойно фунЦиклирует транспортное сообщение с Крымом?.. из ОПы не дозволяют что-то с этим сделать?
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21.06.2022 10:43 Відповісти
Катер на річці гарна мішень.
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21.06.2022 10:51 Відповісти
это Братчук шо похвастался или пожаловался ,.?
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21.06.2022 10:51 Відповісти
я так розумію ,що верещук і їже з нею розмінували мости та чонгар, щоби беспечно було мешканцям окупованої херсонщини виїзжати через крим за для звільнення території??!!!
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21.06.2022 10:57 Відповісти
ага, передбачливість 80-го рівня
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21.06.2022 11:45 Відповісти
И что Джанкой нечем накрыть? Тем более что до вышек *бойка* достали когда захотели
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21.06.2022 11:01 Відповісти
Ешелони, ПММ, катери... Не вистачає детонатора у вигляді гарпунів для хорошого святкового вогнища. Невже пропустять таку розкішну шайбу ?
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21.06.2022 11:14 Відповісти
Ну так раздолбите эшелон чем можем. Нахера эта пустая констатация факта?
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21.06.2022 11:17 Відповісти
дуже добре, катера там також не помішають.
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21.06.2022 11:30 Відповісти
Була марка з кораблем, буде марка з ешелоном.
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21.06.2022 12:10 Відповісти
********* по эшалонам в Джанкое!! Ведь туда всего каких то 200 км!!
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21.06.2022 12:55 Відповісти
ВСУ на вышках потренировались, сейчас пойдут эшелоны в глубоком тылу
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21.06.2022 12:57 Відповісти
 
 