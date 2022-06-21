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Від початку робіт з розмінування на Київщині знешкоджено майже 44 тис. вибухонебезпечних предметів, - КОВА

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розмінування

У Київській області знешкоджено майже 44 тис. вибухонебезпечних предметів, обстежено понад 16 550 га території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Київська обласна військова адміністрація.

Так, 20 червня роботи з розмінування проводилися в таких населених пунктах:

  • Бучанського району: м. Ірпінь, м. Буча , смт Гостомель, с. Горенка, смт Ворзель, смт Макарів, смт Бородянка, с. Дружня, с. Микуличі,
    с. Галинка, с. Мироцьке, с. Небрат, с. Березівка, с. Мила, с. Дмитрівка, с. Липівка, с. Андріївка,
  • Броварського району: с. Плоське, с. Княжичі, м. Бровари, с. Мокрець,
  • Вишгородського району: с. Запрудка, смт Красятичі, с. Зірка,
    с. Обуховичі.

"Обстежено 109,99 га території. Перевірено 2 км автомобільних доріг, 6 об’єктів. Виявлено та знешкоджено 275 од. ВНП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку робіт здійснено 3277 залучення, обстежено 16 558,53 га території. Перевірено 1043 об’єкти, 585,1 км автомобільних доріг та 7 км залізничних колій, 1045,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 43 тис. 889 од. ВНП. Роботи тривають.

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Автор: Наталя Джума
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21.06.2022 10:58 Відповісти
 
 