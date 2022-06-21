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Щодня хірурги в Маріуполі ампутують кінцівки 3-5 хворим на діабет, в місті дефіцит інсуліну, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому росіянами Маріуполі катастрофічна ситуація із хворими на цукровий діабет.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок. Всього в Маріуполі залишилось не менше тисячі людей, хворих на цукровий діабет в стані реальної загрози загибелі через відсутність звичного інсуліну та медичного колапсу", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, нестачу лікарів окупанти намагаються вирішувати "волонтерськими бригадами лікарів" з Росії.

"Поки результату від цього замало. Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на "помазати зеленкою та відпустити додому", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кандидат у мери Маріуполя?
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21.06.2022 11:38 Відповісти
Есть лечебный и очень полезных для здоровья, и довольно вкусный сорняк (простые рецепты приготовления в инете смотрите), растет почти ВЕЗДЕ (вместо прополки употреляйте в пищу) называется "потрулак огородный", он в том числе и от диабета лечит (есть потвержденные случаи)!


https://fikus.guru/pryanye-i-lechebnye-travy/portulak-ogorodnyy-i-ego-lechebnye-svoystva.html
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21.06.2022 12:02 Відповісти
Б..ть, не дай бог, конечно, столкнуться с таким. Но в нашей действительности надо иметь действительно стальные яйца, чтобы потерять конечность и продолжать жить дальше.
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21.06.2022 18:30 Відповісти
 
 