УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5500 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 050 14
армія РФ (13520) Білорусь (5973) війна (56671) кордон (3118) Мотузяник (350)

На кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях наразі перебувають до семи білоруських батальйонів, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

На кордоні Білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, перебувають до семи білоруських батальйонів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На кордоні в Брестській та Гомельській областях наразі до семи білоруських батальйонів. Це до 4 тис. особового складу. Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи те, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Наразі ми цього поки що не бачимо", - зазначив Мотузяник в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він розповів, що для того щоб із території цієї країни знову розвинути наступ, треба створити потужне наступальне угруповання, проте нині Україна такого угруповання не бачить.

"Але дії Росії, зокрема дії білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика: основний удар - Луганщина, Донеччина, решта - постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони змушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти підрозділи заберемо - вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього поки що не бачимо, але змушені зміцнювати цей напрямок", - зазначив Мотузяник.

Також читайте: На території Білорусі на сьогодні немає військ для такого наступу, як 24 лютого, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
21.06.2022 11:53
+4
Из того что нарыл у Марка Солонина...
С 22 июня 1941 года по октябрь в плен сдавались дивизиями полками армиями...
Такое впечатление что красноармейцы не хотели воевать с Гитлером...в плен попало 4 миллиона солдат и офицеров РККА...
показати весь коментар
21.06.2022 12:02
+3
Минск был захвачен Гитлером 28 июня 1941 года ..надо срочно укрепить Брестскую крепость...
показати весь коментар
21.06.2022 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДАТИ 3.14ЗДИ ЦИМ ЗНАХАБНІЛИМ БУЛЬБОЖЕРАМ НАМ ВСЕ Ж ТАКИ ПРИЙДЕТЬСЯ.
ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ ТАКЕ БАЖАННЯ МАЮТЬ.
ТО БУЛЬБОЖЕРИ-ПОСІПАКИ )(УЙЛА НАС ВИМУШУЮТЬ ТАК ВЧИНЯТИ !!!
показати весь коментар
21.06.2022 11:35 Відповісти
на півдні жарко, тепер по прямій на півночі вишикувалися
показати весь коментар
21.06.2022 11:36 Відповісти
нехаи збираюця густіше -- шоб ударити наверняка
показати весь коментар
21.06.2022 11:36 Відповісти
22 июня сакральная дата для рюZkaго мира путлера и его шоблы Шариковых...
показати весь коментар
21.06.2022 11:42 Відповісти
Минск был захвачен Гитлером 28 июня 1941 года ..надо срочно укрепить Брестскую крепость...
показати весь коментар
21.06.2022 11:44 Відповісти
Джавелинов и Стингеров хватит на все рабZiянские танки и бтр...
показати весь коментар
21.06.2022 11:50 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 11:53 Відповісти
Из того что нарыл у Марка Солонина...
С 22 июня 1941 года по октябрь в плен сдавались дивизиями полками армиями...
Такое впечатление что красноармейцы не хотели воевать с Гитлером...в плен попало 4 миллиона солдат и офицеров РККА...
показати весь коментар
21.06.2022 12:02 Відповісти
Картопляні батальйони
показати весь коментар
21.06.2022 12:07 Відповісти
Лучшая защита - нападение. Если они так кучно стоят, то намного выгоднее ударить первыми. И одновременно также тяжело будет обороняться, если они резко в любой день могут напасть. Боеготовность такого уровня мы не может держать месяцами, либо для начала внедрить разведку и смотреть, что к чему. Чтобы самим в обороне пить чай и играть в карты, чтобы быть отдохнувшими перед боем. По международным законам есть право атаковать страну, которая без необходимости подвела большой воинский контингент к границы. Либо прямо потребовать его отвезти от границы, в противном случае он будет уничтожен.
показати весь коментар
21.06.2022 12:26 Відповісти
Як же бздошно бульбофюреру!
показати весь коментар
21.06.2022 12:31 Відповісти
Де ультиматум та інші заходи?
показати весь коментар
21.06.2022 12:49 Відповісти
 
 