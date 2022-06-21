На кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях наразі перебувають до семи білоруських батальйонів, - Мотузяник

На кордоні Білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, перебувають до семи білоруських батальйонів.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На кордоні в Брестській та Гомельській областях наразі до семи білоруських батальйонів. Це до 4 тис. особового складу. Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи те, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Наразі ми цього поки що не бачимо", - зазначив Мотузяник в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він розповів, що для того щоб із території цієї країни знову розвинути наступ, треба створити потужне наступальне угруповання, проте нині Україна такого угруповання не бачить.

"Але дії Росії, зокрема дії білоруської армії, змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика: основний удар - Луганщина, Донеччина, решта - постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони змушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти підрозділи заберемо - вони можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього поки що не бачимо, але змушені зміцнювати цей напрямок", - зазначив Мотузяник.

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