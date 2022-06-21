"Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін
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Наскок радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича - це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:
- зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;
- змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);
- (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань.
"Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас. Для Єрмака/Татарова/Арествовича і ко - ворогами є активісти, а не, наприклад, рускі агенти впливу а-ля Влащенко і ко. Останні для них свої: в них такі ж "цінності", - зауважив Шабунін.
"До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства - природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу", - продовжує він.
На переконання глави ЦПК, такі "політики" завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах.
"Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні.P.S. Олексій Арестович, а ти не міг потерпіти, хоча б 9 днів від поховання активіста Романа Ратушного? Має ж бути хоч крапля совісті?", - звертається Шабунін до Арестовича.
Будь ласка, зачекайте...
НА ПІВНОЧІ, А ВІН ВСЕ ОДНО НАХВАЛЮЄ І КАЖЕ ВІНГЕРОЙБОНЕВТІК. В ДНК УКРАЇНЦІВ
ЗАШИТ КОД САМОЗНИЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВПЕРТЕ ГЛУПСТВО І СХИЛЬНІСТЬ ДО ЕМОЦІЙНОСТІ
ЧИ ЯК ???
Те що Зе влада робить ДЕНАЦИФІКАЦІЮ УКРАЇНИ з 2019 року це всі знають і без нього
ПОКА ТАКИЕ АКТИВИСТЫ, КАК РОМАН РАТУШНЫЙ СПАСАЮТ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ ОТ "КОРБАНОВ" И ГИБНУТ НА ФРОНТЕ, ДИВАННЫЕ СОВЕТНИКИ ТИПА АРЕСТОВИЧА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ОСКВЕРНЯТЬ ПАМЯТЬ О НИХ И ОБ ИХ ДЕЛЕ.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А ВЛАСТЬ С НАРОДОМ?
Сейчас же война(!!!), пророссийские партии запрещены, а дело их продолжается и где же? В кругах зеленой власти)
По країні гуляють спрощені схеми, притому з недоліками. Той хто підтримує якусь схему називає агентами впливу навіть людей патріотичних, які випадають із його схеми. Я би хотів почути цитату Влащенко, яка доводить, що вона є агентом впливу. Підозрюю, що з цього буде пшик.
Не можна говорити про всіх активістів, але деяким би не завадило відзвітуватись - де вони беруть гроші на потреби свої й своїх сімей.
Я не говорю про активістів, які захищають озера й парки від ненажерливих ділків.