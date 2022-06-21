УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5410 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
30 625 129
війна (56671) Шабунін (462) Єрмак Андрій (1230) Татаров Олег (359) Арестович Олексій (372)

"Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шабунін

Наскок радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича - це цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів.

Про це у Facebook  повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:

- зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;

- змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);

- (після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань.

"Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами, а тому і розгортає наратив проти нас. Для Єрмака/Татарова/Арествовича і ко - ворогами є активісти, а не, наприклад, рускі агенти впливу а-ля Влащенко і ко. Останні для них свої: в них такі ж "цінності", - зауважив Шабунін.

"До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства - природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу", - продовжує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович понарікав на українських активістів і назвав їх "гандонами". Йому нагадали про загиблого у бою з росіянами Романа Ратушного

На переконання глави ЦПК, такі "політики" завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах.

"Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні.P.S. Олексій Арестович, а ти не міг потерпіти, хоча б 9 днів від поховання активіста Романа Ратушного? Має ж бути хоч крапля совісті?", - звертається Шабунін до Арестовича.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+74
В України два ворога. Один - русня, другий - Ермак і його радники.
показати весь коментар
21.06.2022 11:46
+39
І їхня маріонетка - зільонський...
показати весь коментар
21.06.2022 11:59
+34
є докази проти Шабуніна чи просто Бенін бот?
показати весь коментар
21.06.2022 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Ця частина команди Зеленського вважає активістів своїми ворогами". Насправді, все ще гірше - для них ворогами є всі, хто насправді вболіває за долю України (тобто ми, українці)!
показати весь коментар
21.06.2022 14:01 Відповісти
Цих арестовичів з шкндоровичами давно пора гнати на історичну батьківщину
показати весь коментар
21.06.2022 14:01 Відповісти
Якщо коротко - погрузити квартал95 в скотовоз та відігнати в Ростов.
показати весь коментар
21.06.2022 14:31 Відповісти
активісти є різні, є толкові як Стерненко, а є такі ж вороги як русня
показати весь коментар
21.06.2022 15:27 Відповісти
стерненко? а за кого оно голосвал? а кто его раскручивает и прикрывает?
показати весь коментар
21.06.2022 17:54 Відповісти
ЦІКАВИЙ НАШ НАРОД УКРАЇНСЬКИЙ - ЙОГО Зе АКТОР ЗДАВ ВОРОГУ НА ЧОНГАРІ І
НА ПІВНОЧІ, А ВІН ВСЕ ОДНО НАХВАЛЮЄ І КАЖЕ ВІНГЕРОЙБОНЕВТІК. В ДНК УКРАЇНЦІВ
ЗАШИТ КОД САМОЗНИЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ВПЕРТЕ ГЛУПСТВО І СХИЛЬНІСТЬ ДО ЕМОЦІЙНОСТІ
ЧИ ЯК ???
показати весь коментар
21.06.2022 15:34 Відповісти
Десь так.
показати весь коментар
21.06.2022 17:22 Відповісти
Актівісти,трутні суспільства на тлі війни
показати весь коментар
21.06.2022 16:02 Відповісти
Віталій, ти правий на 100%. Не буде корупційним свиням коло цебра спокійно. І тому вони вже готують повоєнних ворогів новому сивочолому...
показати весь коментар
21.06.2022 16:14 Відповісти
Зе окружил себя питарастней кацапской, всяким рыговским говном, лишь бы не было как у пороха, ну теперь, маэмо то що маэмо
показати весь коментар
21.06.2022 16:34 Відповісти
так зеленский и сам такой кремлевский оманский торчок - перепуганный в первые дни войны а потом перья распустил петух криврожский
показати весь коментар
21.06.2022 17:56 Відповісти
почитаєш коментарі - відчуття нове парламентське скликання. Всі все знають і навіть більше
показати весь коментар
21.06.2022 17:14 Відповісти
Безугла, це ти?
показати весь коментар
21.06.2022 17:24 Відповісти
Шабунін суперечлива фігура, і з цим всі згодні.
Те що Зе влада робить ДЕНАЦИФІКАЦІЮ УКРАЇНИ з 2019 року це всі знають і без нього
показати весь коментар
21.06.2022 18:04 Відповісти
Хочеться виразити щиру подяку 73 відсоткам зе-дебілів за вибрану ними папріколу владу.
показати весь коментар
21.06.2022 18:27 Відповісти
Шабунін повністю правий. А от ви ні. Тому що БПП + НФ не прийняли перший же пункт своєї коаліційної угоди. Про що тут можна говорити. За ЄС можуть голосувати тільки дебіли, які так і не зрозуміли, що попєрєдники так і не зробили ніяких реформ. А скільки було прокламацій. Може вже нарешті оберемо адекватних людей в ВР?
показати весь коментар
21.06.2022 20:12 Відповісти
ANNEKSIYA NET

ПОКА ТАКИЕ АКТИВИСТЫ, КАК РОМАН РАТУШНЫЙ СПАСАЮТ ЦЕЛЫЕ РАЙОНЫ ОТ "КОРБАНОВ" И ГИБНУТ НА ФРОНТЕ, ДИВАННЫЕ СОВЕТНИКИ ТИПА АРЕСТОВИЧА ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ОСКВЕРНЯТЬ ПАМЯТЬ О НИХ И ОБ ИХ ДЕЛЕ.
ЧТО ПРОИСХОДИТ?
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, А ВЛАСТЬ С НАРОДОМ?
показати весь коментар
21.06.2022 19:26 Відповісти
В нього другий народ - вузьке коло недоторканних, а ну ще куратори із сходу.
показати весь коментар
21.06.2022 22:17 Відповісти
Там не об шла речь, тут кажется началась мерзотная политическая возьня. Шабунин за попытку манипуляции идет ***** ! Пусь лучше сам займется чем то полезным, может там пойти окопы покопать ну а сейчас пусть идет *****!
показати весь коментар
22.06.2022 07:57 Відповісти
Такого рода риторика про активистов была популярной у многих политиков из пула 112 канала. Они же придумали слово соросята. Это отголосок пропаганды Медведчука по сути)
Сейчас же война(!!!), пророссийские партии запрещены, а дело их продолжается и где же? В кругах зеленой власти)
показати весь коментар
21.06.2022 23:50 Відповісти
ай, лишь бы вякнуть.
показати весь коментар
22.06.2022 02:05 Відповісти
Все дещо складніше. Із того, що я чув від Влащенко я не бачу її агентом російського впливу.
По країні гуляють спрощені схеми, притому з недоліками. Той хто підтримує якусь схему називає агентами впливу навіть людей патріотичних, які випадають із його схеми. Я би хотів почути цитату Влащенко, яка доводить, що вона є агентом впливу. Підозрюю, що з цього буде пшик.
показати весь коментар
22.06.2022 04:11 Відповісти
В нас нема національних лідерів-авторитетів. Бо такого не допускає наша олігархічна система. А якщо б такі з'явились, то знайшлась би маса людей, які б почали їх погляди й дії ніщівно критикувати. Це не демократія, а наслідок совка.
показати весь коментар
22.06.2022 04:19 Відповісти
А те, що вона штовхає російські наративи у маси, як називається ?
показати весь коментар
22.06.2022 07:50 Відповісти
Конкретний приклад?
показати весь коментар
22.06.2022 09:27 Відповісти
Шабунін це ще той фрукт.З гнильцою,і воняє добре.Перед Гладковськими вибачився,говнюк,разом з наємом,заліщучкою і прочею наволоччю бігусівською?Є ж рішення суду "складу злочину не було",вибачитись!.Ось такі грантоїди обісрані.Шо зелена погань шо "активісти за гроші" одне і теж-павуки.Жеріть друг дружку,мерзотники.Скоріш виздихайте.
показати весь коментар
22.06.2022 08:23 Відповісти
Схоже "активіст" найем давно працював на коломоя й пив з ним каву, за що при Зе отримав посади.
Не можна говорити про всіх активістів, але деяким би не завадило відзвітуватись - де вони беруть гроші на потреби свої й своїх сімей.
Я не говорю про активістів, які захищають озера й парки від ненажерливих ділків.
показати весь коментар
22.06.2022 09:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 