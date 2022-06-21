УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5410 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 383 37
війна (56671) Німеччина (4543) зброя (5767) Словаччина (559) танк (1667)

Передача Україні танків Т-72 поки відкладається: Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо поставок Leopard

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,т-72

Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною про угоду з поставками танків Leopard. Тому поставки Україні танків Т-72 поки відкладаються.

Про це заявили в Міноборони Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Зазначається, що Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на поставку в Україну 30 танків Т-72 радянського походження Берлін зміг запропонувати Братиславі тільки 15 танків Leopard 2A4.

Речник Міноборони Словаччини підтвердив цю інформацію, заявивши, що "15 танків Leopard не можуть бути для них рішенням, оскільки Словаччині потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон".

При цьому він уточнив, що Братислава продовжує переговори з союзниками, щоб знайти прийнятні форми підтримки України у війні проти РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина передала Україні п'ять гвинтокрилів та боєприпаси для "Градів", - міністр оборони Надь

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Як неочікувано, Мінетчина в своєму репертуарі... мадяри хоча б відкрито смокчуть *****, й облизуються й говорять смачно дайте ще... а німці все теж саме роблять нишком і роблять вигляд що не смачно
показати весь коментар
21.06.2022 11:44
+12
Отака вона, допомога від німеччини, один п...здьож, вибачаюсь, що не культурно.
показати весь коментар
21.06.2022 12:04
+11
Так если за 15 смогли договориться, то дайте 15. Нам все что больше 0 в радость.
показати весь коментар
21.06.2022 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як неочікувано, Мінетчина в своєму репертуарі... мадяри хоча б відкрито смокчуть *****, й облизуються й говорять смачно дайте ще... а німці все теж саме роблять нишком і роблять вигляд що не смачно
показати весь коментар
21.06.2022 11:44 Відповісти
Ахаха, Мінетчина)) спритність букв, нічого особистого)
показати весь коментар
21.06.2022 13:11 Відповісти
Шолц КУРВА
показати весь коментар
21.06.2022 11:46 Відповісти
Да
показати весь коментар
21.06.2022 12:27 Відповісти
Шольц, безусловно, курва, но и словаки могли бы пока взять 15 Леопарлдов и передать Украине 15 Т72, остальные 15 потом.
показати весь коментар
21.06.2022 13:12 Відповісти
**баний цирк. Нам навіть металобрухт не хочуть передавати. І не кажіть, що треба навчати людей на нові танки. За 4 місяці це вже можна було зробити. Ладно, випускайте Кулебу із лопатою і нехай він своїх дітей і родичів візьме з собою на фронт.
показати весь коментар
21.06.2022 11:47 Відповісти
Як можна такими бути?
показати весь коментар
21.06.2022 11:56 Відповісти
шмольц - мерзота !!!!
показати весь коментар
21.06.2022 12:00 Відповісти
Не ту страну назвали Гондурасом
показати весь коментар
21.06.2022 12:01 Відповісти
Дежавю.
показати весь коментар
21.06.2022 12:02 Відповісти
Немец жжёт... Не зря Гитлер назвал их людьми второго сорта: "В борьбе уцелеют только ничтожества. Наши лучшие люди уже пали", сказал он 26 апреля 1945 года.
показати весь коментар
21.06.2022 12:03 Відповісти
Эти "лучшие люди" устроили Бабий Яр, Хатынь, Лидице, Орадур, спаленные украинские села (как Хатынь, но о них меньше говорили, поэтому не вспомню). Хватит восхвалять Гитлера вообще и немецких нацистов в частности!
показати весь коментар
21.06.2022 12:21 Відповісти
Отака вона, допомога від німеччини, один п...здьож, вибачаюсь, що не культурно.
показати весь коментар
21.06.2022 12:04 Відповісти
ФСБ крепко держит Шольца за бубенчики,к сожаленгию
показати весь коментар
21.06.2022 12:10 Відповісти
Так если за 15 смогли договориться, то дайте 15. Нам все что больше 0 в радость.
показати весь коментар
21.06.2022 12:11 Відповісти
кто бы сомневался... Германия в образе товарища шольца нам стремительно помогает...
показати весь коментар
21.06.2022 12:12 Відповісти
u nemetchini skoro nebude rinka oruzhija...nado bytj prosto tupim shtoby robitj takie podstavy vo vremja voini....
показати весь коментар
21.06.2022 12:14 Відповісти
все свои хламы в Украину а самим леопарды бесплатно. лучше прямо Украине леопарды
показати весь коментар
21.06.2022 12:15 Відповісти
Поднимите руку кто поверил Шольцу? И поднимите руку кто верит что Шольц может гарантировать Украине *безопасность*, которую они нам с Макроном и Эрдоганом навязывают в обмен на капитуляцию
показати весь коментар
21.06.2022 12:18 Відповісти
Поймите уже наконец, тот кто ездил хоть раз в кремль к ***** на свидание уже пропащий человек. Не знаю как их там обрабатывает КГБ, какие компроматы на них пишут но все кто вернулся из москвы уже как будто зазомбированы.
показати весь коментар
21.06.2022 12:21 Відповісти
Т-72 - это просто САУ ближнего боя со слабой пушкой (но точной, быстро наводящейся, перезаряжающей и скорость снаряда тоже выше) без возможности накидать на большое расстояние. Это не танк, уже давно не танк. А нам нужны танки.

Хватит ныть и тратить кучу всяких обсуждений на этот хлам. Нам нужны сами леоперды, критически нужны. Так как это танки. Танк - это та боевая техника, которая выдерживает 1 или 2 выстрела из ПТУРа без потери боеспособности. То есть любой кацап будет знать, что если выстрелит в танк, то прилетит ответа от него же и быстро. А из т-72 ничего не прилетит, либо уничтожат, либо повредят, либо дым от динамической защиты перекроет прицел, да и прицелы не всегда есть, не всегда настроены или настройка слетела из-за установки оборудования в спешке.

На леоперды нужна подготовка экипажа. Уже давно, еще с начала апреля месяца. Прошло 2.5 месяца. Какой результат? В итоге будет так: 3-4 месяца будут ныть на эти т-72, потом еще через 2 месяца подготовку начнут, еще через 2 закончат, ну там уже и поставки будут тормозить в том числе. Это же настолько очевидно, что налицо просто слив поставок вооружений. Притом именно краеугольным камнем является обучение. Вот куда надо бить. Никакой эскалации или нанесения ударов по территории РФ от обучения не будет. Зато потом не будут говорить, что мы не умеем обращаться с их буржуйской техникой.
показати весь коментар
21.06.2022 12:22 Відповісти
Вы не совсем понимаете предназначение танков.
Танк как раз и предназначен для ближнего боя прямой наводкой.
Для прикрытия штурмовых действия пехоты и едет рядом с ней. Поэтому танк бронирован и умеет стрелять на ходу на 360 градусов. А у САУ другое предназначение, они для обстрелов позиций с большого расстояния, поэтому у них нет нормальной брони и они не стреляют на ходу.
Ну и как бы украинский танк Т-64 не намного лучше Т-72, разве что компоновка немного более удачная.
показати весь коментар
21.06.2022 13:09 Відповісти
Така тупість. Ну дали б зараз, а потім вже отримали свої лєопарди.
показати весь коментар
21.06.2022 12:29 Відповісти
Они, на нашем примере узнали,что стоит обещание Шольца,поэтому и перестраховываются..Но танков на одну т.роту могли все-ж дать,..
показати весь коментар
21.06.2022 12:50 Відповісти
Вони ж не воюють. І навряд чи будуть. Для них це просто залізяччя. Тому спокійно могли б всі віддати.
показати весь коментар
21.06.2022 13:17 Відповісти
Немцы чудят. Ну уже так суют палки в колеса, как могут
показати весь коментар
21.06.2022 12:39 Відповісти
Як ці німці заїбали.
показати весь коментар
21.06.2022 12:40 Відповісти
Логично, что советский танк не равноценен современному немецкому. 2 к 1 - хороший курс, так что тут нужно винить Словакию.
показати весь коментар
21.06.2022 12:49 Відповісти
Словакия тоже хитро сделанная , металлолом хочет обменять на новенькую, современную технику один к одному …
И вообще нахрена Словакии сейчас танки ???
показати весь коментар
21.06.2022 12:57 Відповісти
Не обменять, а купить в Германии взамен.
показати весь коментар
21.06.2022 13:11 Відповісти
Танкисты ВСУ воюют с немецкими танками? Наши и на т-72 преуспели жечь им подобные коробки орков,даже в поединках с их навороченными образцами выходили победителями..
показати весь коментар
21.06.2022 12:59 Відповісти
Чему удивляться если дружбан ***** сам регулярно говорит что он ПЕРЕДАСТ.
показати весь коментар
21.06.2022 12:51 Відповісти
Зато как обещают! Аж дух захватывает. Увы надежда только на американцев и британцев. С ними надо говорить и договариваться. Бошы только раздражение своим ******** вызывают.
показати весь коментар
21.06.2022 12:52 Відповісти
Получается так:
1. Словаки предложили отдать 30 советских Т-72 Украине и запросили за это компенсацию у немцев
2. Немцы предложили в замен 15 Леопардов 2, которые куда лучше, дороже и модернизированней чем Т-72 - словаки даже при раскладе 15 за 30 в выигрыше
3. Словаки отказались от сделки, так как хотят 30 на 30 - немцы плохие.

То есть немцы в этой сделке единственные, кто в любом случае в минусе, не важно 15 или 30 танков, поставки Словакии или Украине напрямую. Может это не немцы плохие, а словаки, которые мудрят? Пусть тогда поставя 15 танков, за которые смогли договориться.
показати весь коментар
21.06.2022 13:26 Відповісти
Німеччина завжди і постійно грала на стороні росії. Часто явно але здебільше неявно. Це відбувається і тепер. Путін просто невірно вибрав об,єкт для нападу. Якби він висадив десант в Гамбурзі, то вже давно мав би в складі росії німецький федеральний округ.
показати весь коментар
21.06.2022 13:56 Відповісти
Интересно, может кто знает ? За Украину в иностранном легионе воюет хоть один немец ? Не выходец из постсовка с немецким паспортом, а именно коренной немец ? не удивлюсь, если нет.
показати весь коментар
21.06.2022 14:38 Відповісти
Пропоную комбінацію: най Іспанія віддасть словакам батальйон "Леопардів" котрі німаки не дали продати нам.
показати весь коментар
21.06.2022 17:30 Відповісти
 
 