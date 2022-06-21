Передача Україні танків Т-72 поки відкладається: Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо поставок Leopard
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Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною про угоду з поставками танків Leopard. Тому поставки Україні танків Т-72 поки відкладаються.
Про це заявили в Міноборони Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
Зазначається, що Словаччина відмовилася від запланованої угоди, оскільки в обмін на поставку в Україну 30 танків Т-72 радянського походження Берлін зміг запропонувати Братиславі тільки 15 танків Leopard 2A4.
Речник Міноборони Словаччини підтвердив цю інформацію, заявивши, що "15 танків Leopard не можуть бути для них рішенням, оскільки Словаччині потрібно 30 основних бойових танків на танковий батальйон".
При цьому він уточнив, що Братислава продовжує переговори з союзниками, щоб знайти прийнятні форми підтримки України у війні проти РФ.
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Хватит ныть и тратить кучу всяких обсуждений на этот хлам. Нам нужны сами леоперды, критически нужны. Так как это танки. Танк - это та боевая техника, которая выдерживает 1 или 2 выстрела из ПТУРа без потери боеспособности. То есть любой кацап будет знать, что если выстрелит в танк, то прилетит ответа от него же и быстро. А из т-72 ничего не прилетит, либо уничтожат, либо повредят, либо дым от динамической защиты перекроет прицел, да и прицелы не всегда есть, не всегда настроены или настройка слетела из-за установки оборудования в спешке.
На леоперды нужна подготовка экипажа. Уже давно, еще с начала апреля месяца. Прошло 2.5 месяца. Какой результат? В итоге будет так: 3-4 месяца будут ныть на эти т-72, потом еще через 2 месяца подготовку начнут, еще через 2 закончат, ну там уже и поставки будут тормозить в том числе. Это же настолько очевидно, что налицо просто слив поставок вооружений. Притом именно краеугольным камнем является обучение. Вот куда надо бить. Никакой эскалации или нанесения ударов по территории РФ от обучения не будет. Зато потом не будут говорить, что мы не умеем обращаться с их буржуйской техникой.
Танк как раз и предназначен для ближнего боя прямой наводкой.
Для прикрытия штурмовых действия пехоты и едет рядом с ней. Поэтому танк бронирован и умеет стрелять на ходу на 360 градусов. А у САУ другое предназначение, они для обстрелов позиций с большого расстояния, поэтому у них нет нормальной брони и они не стреляют на ходу.
Ну и как бы украинский танк Т-64 не намного лучше Т-72, разве что компоновка немного более удачная.
И вообще нахрена Словакии сейчас танки ???
1. Словаки предложили отдать 30 советских Т-72 Украине и запросили за это компенсацию у немцев
2. Немцы предложили в замен 15 Леопардов 2, которые куда лучше, дороже и модернизированней чем Т-72 - словаки даже при раскладе 15 за 30 в выигрыше
3. Словаки отказались от сделки, так как хотят 30 на 30 - немцы плохие.
То есть немцы в этой сделке единственные, кто в любом случае в минусе, не важно 15 или 30 танков, поставки Словакии или Украине напрямую. Может это не немцы плохие, а словаки, которые мудрят? Пусть тогда поставя 15 танков, за которые смогли договориться.