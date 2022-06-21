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Новини Київські новини
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Київ (13851) МАФи (70)

МАФи біля станцій київського метро перенесуть на інші локації, оскільки вони перешкоджають доступу до укриттів, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

маф

У Києві МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть на інші локації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Йдеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів та сховищ. Підприємцям, які мають дозвільні документи і працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності.

До переліку тих, що планується прибрати з евакуаційних шляхів для вільного доступу громадян до сховищ і укриттів належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення.

"Усі власники тимчасових споруд повідомлені або будуть повідомлені про необхідність перенесення та причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки. На жаль, якщо цього не буде виконано, ми будемо змушені виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик. Але ми сподіваємось на розуміння з боку підприємців та їх усвідомлення необхідності такого рішення", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також читайте: Південний міст у Києві закриють для приватного транспорту, - КМДА

Автор: Богдан Гуньковський
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И полициянты потеряют гарантированный доход. А тысячи торговок с их коробами, ящиками, сумками останутся
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21.06.2022 12:08 Відповісти
Що по шаурмятням- сальмонеллам?
Скільки ще нелегели будуть труїти містян, не сплачуючи податків, не маючи дозволів на перебування в країні і праці?
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21.06.2022 12:26 Відповісти
Хтось кричав, щоб підприємці знову вкладали в бізнес! Визначіться вже, або займаємось війною або розвитком економіки
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21.06.2022 12:10 Відповісти
Мафи це не красиво і не практично. Коли цього колхоза вже не буде страхолюдного остаточно!
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21.06.2022 12:12 Відповісти
МАФи - то короста на тілі міста. Що Києва, що Нью Йорка однаково.
І давайте без плачу Ярославни про робочі місця. Ті місця - гуано, що тримає людей на рівні животіння і забирає стимул для розвитку.
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21.06.2022 12:33 Відповісти
Не прошло и полгода с начала войны, как заметили, что МАФы перекрывают доступ в метро...
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21.06.2022 13:50 Відповісти
 
 