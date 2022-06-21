МАФи біля станцій київського метро перенесуть на інші локації, оскільки вони перешкоджають доступу до укриттів, - КМДА

У Києві МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть на інші локації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Йдеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів та сховищ. Підприємцям, які мають дозвільні документи і працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності.

До переліку тих, що планується прибрати з евакуаційних шляхів для вільного доступу громадян до сховищ і укриттів належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення.

"Усі власники тимчасових споруд повідомлені або будуть повідомлені про необхідність перенесення та причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки. На жаль, якщо цього не буде виконано, ми будемо змушені виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик. Але ми сподіваємось на розуміння з боку підприємців та їх усвідомлення необхідності такого рішення", - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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