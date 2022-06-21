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Кулеба і спецпредставник ЄС з прав людини Гілмор обговорили шляхи притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеб,гілмор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 20 червня обговорив зі спецпредставником ЄС з прав людини Імоном Гілмором шляхи притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, здійснені в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я привітав Спеціального представника ЄС з прав людини Імона Гілмора вчора в Києві. Ми обговорили шляхи забезпечення справедливості та відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російської агресії. ЄС активно підтримує зусилля щодо притягнення до відповідальності всіх винних", - йдеться в дописі.

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Автор: Наталя Джума
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21.06.2022 12:12 Відповісти
 
 