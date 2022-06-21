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Зеленський скоординував з прем’єром Словаччини Геґером позиції напередодні засідання Євроради: Чекаємо на історичне рішення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординували позиції з прем’єр-міністром Геґером напередодні засідання Європейської ради цього тижня. Ціную вагому підтримку Словаччини на шляху України до ЄС. Чекаємо на історичне рішення Європейської ради", - зазначив глава держави. 

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Автор: Ірина Дашківська
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на фото: асісяй?
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21.06.2022 12:36 Відповісти
навіть хло не проти вступу України до ЄС.. проблем не буде.. орбан також підтримає
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21.06.2022 12:38 Відповісти
 
 