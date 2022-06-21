Зеленський скоординував з прем’єром Словаччини Геґером позиції напередодні засідання Євроради: Чекаємо на історичне рішення

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординували позиції з прем’єр-міністром Геґером напередодні засідання Європейської ради цього тижня. Ціную вагому підтримку Словаччини на шляху України до ЄС. Чекаємо на історичне рішення Європейської ради", - зазначив глава держави.

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