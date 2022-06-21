Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня
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Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари й розмитнення автомобілів (з 1 липня).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів).
В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.
Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
Будь ласка, зачекайте...
ПС голосував не за клоунів якщо шо)
а автомобілі здорожчує в рази акциз, а не мито. най буде вам відомо...
УКРПІНЦІ з кожній завезенойавто платили 5% пенсіоного збору . журналісти могли би взять статистику поповнення пенсіоногго фонду від кількості авто - ЦЕ ВЕЛИКИ ГРОШИ - а зараз і їх не буде
Там расходы на их содержание капец
запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто. Джерело: https://censor.net/ua/n3349234
1. авто - це перша необходімость ДЛЯ БІЗНЕСУ І РОДИНИ
2. не буде тепер БЮДЖЕТОФОРМИРУЮЧИХ АВТО, бо ніхто не повезе їх із ЕС с дурною растаможкою . Так хочаб пенсійний збір з кожної авто в бюджет заходив 5% . А зараз і того не прийде
3. ЯК МОЖНО ПРОСИТИСЯ В ЕС , просити зняття таможених пошли в ЕС І ОДНОЧАСНО РОБИТИ в Україні авто з ЕС ДОРОЖЧІМИ НІЖ В ЕС НА 30-40% ???
в Україні нема жодного автозаводу !!!
ДЕПУТАТИ ЗНОВУ ВИКОНУЮТЬ ЗАБАГАНКИ КРЕМЛЯ.
4. ВСЕ- ДЕПУТАТИ ВІД СН ВЖЕ ПРОГРАЛИ ВИБОРИ В РАДУ І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОГРАВ ВИБОРИ ТЕЖ ‼️‼️‼️
А то вони вже кажуть про голод восени і повідкривали саме під це купу магазинів.
І ШМИГАЛЯ - теж на гиляку😡😡😡
Оставайтесь люди в Европе, кто уехал.
Тут все только для олигархов. И безпошлинный вывоз товаров в Евросоюз и продажа зерна.
У кого заводы и земля тот живет.
Поки що закон 7418 не діє. Поки ще це просто проект закону.
И Зе с депутатами выгонят ЗА ЭТОТ ЗАКОН
ГНАТЬ нынешних депутатов из Рады, Геттманцева и Шмыгаля на Гиляку
Авто из ЕС должны иметь такую же цену КАК И В ЕС .
Этот закон написан кацапами ДЛЯ ДЕСКРЕДИТАЦИИ УКРАИНЫ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ КАНДИДАТСТВА В ЕС
Вы же не забывайте, что Гетьманцев плотно завязан на Сивковича (ФСБ)
Тільки я відчуваю, початок лютої економічної кризи?
Застойне Дубно @DXujove
Її не відчувають тільки глядачі "єдиних новин")
Смішно, якби не було так сумно.
депутатов СН - вон из Рады
30 років ******** УКРАЇНЦІВ, а самі збагачуються ‼️‼️
Саша Паш
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Реєстрація: 18.04.2022
Авто из ЕС должны иметь такую же цену КАК И В ЕС .
Этот закон написан кацапами ДЛЯ ДЕСКРЕДИТАЦИИ УКРАИНЫ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ КАНДИДАТСТВА В ЕС
Вы же не забывайте, что Гетьманцев плотно завязан на Сивковича (ФСБ)
Автор Джерело: https://censor.net/ru/f3341087
вот на тему гетьманцева веду тему . И мало кого эта тема интересует , ПОТОМУ ЭТОТ МУДАК ДО СИХ ПОР ПОРТИТ ЖИЗНЬ УКРАИНЦАМ
1. Ввоз машин будет полностью прекращен, т.е. государство вообще ничего не будет получать. А получало: платежи при оформлении декларации, сертификацию, 3% ПФ, платежи при постановке на учет.
2. В Украине огромный дефицит спецтехники: Бензовозы, масловозы, тягачи, фуры, рефы, краны, экскаваторы. Но "зеленых" это мало волнует. Поэтому для коммерческой техники исключений не делают и норму Евро 5 (во время войны, Карл!) не отменяют.
Вывод: Зеленые ********** были, ********** и остались. И война на это не повлияла. Вернее, становится все только хуже и хуже. Т.к. если ты не умеешь управлять экономикой в мирное время, то во время войны тебе и делать ничего не надо - война сама все разрушит.