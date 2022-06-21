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авто (2019) війна (56671) розмитнення (156)

Рада ухвалила законопроєкт, яким припиняється дія пільгового розмитнення автомобілів із 1 липня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

авто

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари й розмитнення автомобілів (з 1 липня).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду, законопроєкт підтримали одразу в двох читаннях (234 голосів).

В уряді заявляли, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Документом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Читайте: Уряд пропонує скасувати безмитне ввезення автівок, - законопроєкт

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Лучше бы сократили расходы на бездельников на госслужбе,сотни тысяч дармоедов получают огромные зарплаты и не приносят никакой пользы.
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21.06.2022 12:55
+14
Там крім авто ще й мито на весь імпорт вернуть....Ви порахуйте які тепер ціни будуть на товари...Зграя клоунів(
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21.06.2022 12:48
+12
Типо кто не успел тот опоздал? Успели только самые шустрые хорошим баблом на кармане и которых война не затронула
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21.06.2022 12:47
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Під"р"си...всі доходи на боротьбу з агресором....а я то думав на латання доріг в одесі на 150 млн грн
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21.06.2022 12:46 Відповісти
Типо кто не успел тот опоздал? Успели только самые шустрые хорошим баблом на кармане и которых война не затронула
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21.06.2022 12:47 Відповісти
Бред . Везли авто по 1000-2000 евро . Це не дорого. А зараз буде така ціна на аналоги авто- 2500-4000 . І ніхто не буде везти , бо дорого
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21.06.2022 13:00 Відповісти
реально при владі казкові довбойоби
ПС голосував не за клоунів якщо шо)
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21.06.2022 13:48 Відповісти
Ввезли более 120 тысяч барыжных авто. Барыгами, с помощью зеленых взяточников было вывезенно более миллиарда долларов США из тающих золотовалютных резервов! За такие финты по разворовыванию бюджета и валюты в военное время зеленые барыг еще и наградят.
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21.06.2022 17:46 Відповісти
Дебіли
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21.06.2022 12:47 Відповісти
Євробляхи всьо?
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21.06.2022 12:48 Відповісти
навпаки, євробляхи камон. а розмитнені та оформлені авто всьо.
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21.06.2022 13:25 Відповісти
Там крім авто ще й мито на весь імпорт вернуть....Ви порахуйте які тепер ціни будуть на товари...Зграя клоунів(
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21.06.2022 12:48 Відповісти
мито в 10%? це тому імпортні товари у наших торгашів вдвічі дорожче аніж за кордоном?

а автомобілі здорожчує в рази акциз, а не мито. най буде вам відомо...
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21.06.2022 14:18 Відповісти
та що ж -мито повернули а акциз ні?????))))) а в наших торгашів тому дорожче що такі вумніки як ти обклали такими податками всіх і вся що якщо не поставиш націнку то халєру що заробиш. Особисто зі свого виду дільності. А що до авто - зробили би такі мита як в ЄС і не були би вони в 2-3 рази дорожчі - а ціни були би плюс мінус однакові. і бариг би меньше було - а так у нас ціна це - товар + доставка+мито/акциз+маржа - і виходить що ціни як в ЛасВегасі))) А в нас же війна)))) нічого під осінь всі охреніємо тут - авто це квіточки
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21.06.2022 14:55 Відповісти
А воїни які воювали і не встигли скористатись пільгою, їм як ? ну думаю в них буде свій план на рахунок гниди гетьманцева
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21.06.2022 12:49 Відповісти
Будемо платити всі платежі... Якщо залишаться гроші після лікування підірвано здоровя
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21.06.2022 12:52 Відповісти
Гетьманцев хоче ОБЩИПУВАТИ ГУСЕЙ. А гусі просто перевезуть бизнес в Европу .
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21.06.2022 13:04 Відповісти
****** обоСранцев продавив хабарюжрний проект. Давно по їбалу своєму москальському не получав!
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21.06.2022 12:51 Відповісти
Молодці, чому ж ні. Поки я із побратимами на війні вони побистрячку завезли собі кількадесят тисяч авто без сплати платежів, а після війни ми будемо змушені платити всі платежі... Справедливість від зелених аж поки.
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21.06.2022 12:51 Відповісти
Не ПИШИТЬ дурню - не працюйте на АВТОБАРИГ, котрих жаба давила , що їм в карман не капае .
УКРПІНЦІ з кожній завезенойавто платили 5% пенсіоного збору . журналісти могли би взять статистику поповнення пенсіоногго фонду від кількості авто - ЦЕ ВЕЛИКИ ГРОШИ - а зараз і їх не буде
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21.06.2022 13:08 Відповісти
Хлопці поки воюють пільгами не скористались. В чому тут дурня ?
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21.06.2022 17:28 Відповісти
Это писец !!!! Цены заоблачные, дома у людей разрушены, машины расхерячены, бизнес потерян..... а эти мрази нажраться не могут!!!! Голосуйте зе-бобики.... не долго вам у корыта сидеть !!!! За все будете отвечать, твари !!!!
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21.06.2022 12:54 Відповісти
урод гетманцев і зелені злодюги
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21.06.2022 12:55 Відповісти
Лучше бы сократили расходы на бездельников на госслужбе,сотни тысяч дармоедов получают огромные зарплаты и не приносят никакой пользы.
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21.06.2022 12:55 Відповісти
Да, АРПАРАТ ТРУТНЕЙ вельми великий . Та ще платять собі по 500000 в місяці
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21.06.2022 13:10 Відповісти
Своих от корыта оттащить?та вы шо? Это, как и все вопросы к властьимущим, "не на часі"
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21.06.2022 13:13 Відповісти
Бюджетников почти 5 миллионов
Там расходы на их содержание капец
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21.06.2022 13:55 Відповісти
Идиоты ‼️‼️‼️
запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто. Джерело: https://censor.net/ua/n3349234

1. авто - це перша необходімость ДЛЯ БІЗНЕСУ І РОДИНИ

2. не буде тепер БЮДЖЕТОФОРМИРУЮЧИХ АВТО, бо ніхто не повезе їх із ЕС с дурною растаможкою . Так хочаб пенсійний збір з кожної авто в бюджет заходив 5% . А зараз і того не прийде

3. ЯК МОЖНО ПРОСИТИСЯ В ЕС , просити зняття таможених пошли в ЕС І ОДНОЧАСНО РОБИТИ в Україні авто з ЕС ДОРОЖЧІМИ НІЖ В ЕС НА 30-40% ???

в Україні нема жодного автозаводу !!!

ДЕПУТАТИ ЗНОВУ ВИКОНУЮТЬ ЗАБАГАНКИ КРЕМЛЯ.

4. ВСЕ- ДЕПУТАТИ ВІД СН ВЖЕ ПРОГРАЛИ ВИБОРИ В РАДУ І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОГРАВ ВИБОРИ ТЕЖ ‼️‼️‼️
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21.06.2022 12:58 Відповісти
в паніманії слуг, товари першої необхідності це ті, які входять в прожиточний мінімум, при його вирахуванні.. Який є в Україні цей мінімум?
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21.06.2022 13:14 Відповісти
Слушай, барыга словацкий! Ты, финт, пойди и займись своим правительством. Давай, дави на них то же самое по отмене НДС на импорт товаров в Словакию поступивших не из ЕС. Шо ты тут украинский бюдже "облегчаешь"?Тебе кроме барыжничества авто в Украину не счего больше харчеваться?
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21.06.2022 17:53 Відповісти
Мразь.
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21.06.2022 13:00 Відповісти
Хто?
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21.06.2022 13:04 Відповісти
гетьманцев
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21.06.2022 13:58 Відповісти
Евроинтеграция через задний проход! В Европе между странами - партнерами таможен нет и вместо того чтобы рушить барьеры создаем новые-старые
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21.06.2022 13:00 Відповісти
А тих, "своїх людей", хто торгували "гуманітаркою" - цей новодел не зачепив?
А то вони вже кажуть про голод восени і повідкривали саме під це купу магазинів.
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21.06.2022 13:01 Відповісти
Найема Гетьманцева Марченко - НА ГИЛЯКУ

І ШМИГАЛЯ - теж на гиляку😡😡😡
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21.06.2022 13:01 Відповісти
Ну почему не ввести безпошлинный ввоз на авто до 10 тыс. или меньше.
Оставайтесь люди в Европе, кто уехал.
Тут все только для олигархов. И безпошлинный вывоз товаров в Евросоюз и продажа зерна.
У кого заводы и земля тот живет.
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21.06.2022 13:03 Відповісти
Зеленьский ще має підписати. Якщо не дебіл- то і не підпише. А якщо підпише- то дебіл. Ось і подивимося....

Поки що закон 7418 не діє. Поки ще це просто проект закону.
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21.06.2022 13:07 Відповісти
А ось депутати котрі проголосували за цей законопроект- кончені підари. Без перебільшення.
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21.06.2022 13:08 Відповісти
Я помню КАК ПОРОШЕНКО МОМЕНТАЛЬНО подписал закон про евробляхи , хотя аналитики предупреждали этого не делать . ПОТОМУ И ПРОЛЕТЕЛ МИМО ПРЕЗИДЕНТСТВА И ДЕПУТАТОВ ВЫГНАЛИ.
И Зе с депутатами выгонят ЗА ЭТОТ ЗАКОН
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21.06.2022 13:13 Відповісти
Как Порошенко подписал закон ( авторы кацапы, Васадзе,южанина) , так Васадзе СРАЗУ стал прикручивать колёса к кацапским авто и продавать их дороже , чем в раше.

ГНАТЬ нынешних депутатов из Рады, Геттманцева и Шмыгаля на Гиляку
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21.06.2022 13:16 Відповісти
це що, всьо для фронта, всьо для перемоги.. в паниманії уклоністів?
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21.06.2022 13:08 Відповісти
Розпорядженням пітиції допоможемо людям які замовили авто до війни та досі його не отримали, які попадають на додаткові витрати через перенавчання авто. https://petition.president.gov.ua/petition/144370?fbclid=IwAR3Vy34NUX10L2Df_9kZdGcVo07V5fUHK4DZn0e7uCa7dkJgsCmquHS4RWc
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21.06.2022 13:12 Відповісти
Не сотрясайте воздух
Авто из ЕС должны иметь такую же цену КАК И В ЕС .

Этот закон написан кацапами ДЛЯ ДЕСКРЕДИТАЦИИ УКРАИНЫ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ КАНДИДАТСТВА В ЕС

Вы же не забывайте, что Гетьманцев плотно завязан на Сивковича (ФСБ)
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21.06.2022 13:19 Відповісти
закінчеться війна, здам зброю та уїду до дітей в Европу. хай тут самі друг-друга податками обкладають потвори ненажерліви.
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21.06.2022 13:14 Відповісти
зброю не здавайте!
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21.06.2022 13:16 Відповісти
дєньгі на асфальт закінчились?
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21.06.2022 13:18 Відповісти
Неисправимый Мизантроп @gladenkoa

Тільки я відчуваю, початок лютої економічної кризи?

Застойне Дубно @DXujove

Її не відчувають тільки глядачі "єдиних новин")

Смішно, якби не було так сумно.
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21.06.2022 13:21 Відповісти
Як може коштувати розмитнення 2500 доларів, яещо автівка ця в Німеччині коштувала 2000 євро? І попередники недозволили зробити дешеве розмитнення. Я пам'ятаю, як тут пригноблювали автівки з закордону і казали на них євробляхи. А той хто не може купити нову, той лайно. Чомусь поляки їздять на цих бляхах і нічого, шматки тіла не відпадають в них.
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21.06.2022 13:23 Відповісти
Я взагалі проти цього лайна на дорогах. Автобусами рухайтесь, мопедами, веліками. Заколупали багачі, одна машини на дорогах, затори кілометрові. Халяви їм хочеться і сраку возити. В європі вас чекають ага ага.
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21.06.2022 13:29 Відповісти
побачив би тебе розумнику з малою дитиною і торбами в ПАЗіку де температура як в пеклі - 2 год поїдка на село при тому що на авто 45хв...не мели х"рні...
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21.06.2022 13:46 Відповісти
Геттманцева и Шмыгаля на Гиляку !!!

депутатов СН - вон из Рады
30 років ******** УКРАЇНЦІВ, а самі збагачуються ‼️‼️
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21.06.2022 14:09 Відповісти
Бери свои ЛАПТИ и дуй на кацапские сайты

Саша Паш

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Реєстрація: 18.04.2022
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21.06.2022 14:07 Відповісти
Это бесполезно. Обычно на такие новости наваливается штук по 20 барыг, которые уже озолотились на афере по "ввозу безналоговых авто", они и дальше хотели бы жировать,. Но! На каждую хитрую гайку найдется болт с резьбой. Закончиться лафа барыгам. Придется чем-нибудь полезным для страны заняться.
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21.06.2022 17:58 Відповісти
Что за сесерокорейская риторика? Мы что, коммунизм или социализм строим? Барыги это кто по твоему? Кто купил товар, привез его из точки А в точку Б и продал дороже? Потратил свое время, вложил средства и в последствии заработал ? Это нормально для всего цивилизованного мира и преступлением не является!
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21.06.2022 22:01 Відповісти
Не прикидвайся умалишенным. Покупай и продавай себе на здоровье хоть евробляхи, хоть ишаков. При одном условии-плати налоги. А пока ты и твои коллеги вынимают деньги из бюджета Украины и валюту по фиксированному курсу из резервов.
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22.06.2022 00:20 Відповісти
Підтримуйте: https://petition.president.gov.ua/petition/144370?fbclid=IwAR3Vy34NUX10L2Df_9kZdGcVo07V5fUHK4DZn0e7uCa7dkJgsCmquHS4RWc
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21.06.2022 13:33 Відповісти
Не сотрясайте воздух
Авто из ЕС должны иметь такую же цену КАК И В ЕС .

Этот закон написан кацапами ДЛЯ ДЕСКРЕДИТАЦИИ УКРАИНЫ ПЕРЕД ПОЛУЧЕНИЕМ КАНДИДАТСТВА В ЕС

Вы же не забывайте, что Гетьманцев плотно завязан на Сивковича (ФСБ)
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21.06.2022 14:10 Відповісти
взагалі я чув що мало бути ввіз без мита авто - а мито мало би сплатитися в повному обсязі при продажу ввезено авто протягом якогось періоду(1-2 роки). Так мали відсікти автобариг. Але у нас все як завжди через дупу.
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21.06.2022 13:52 Відповісти
«Вигнати Гетьманцева із ВР заради єкономичного чуда в України»

Автор Джерело: https://censor.net/ru/f3341087

вот на тему гетьманцева веду тему . И мало кого эта тема интересует , ПОТОМУ ЭТОТ МУДАК ДО СИХ ПОР ПОРТИТ ЖИЗНЬ УКРАИНЦАМ
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21.06.2022 14:05 Відповісти
А предыдущую власть с депутатами тоже выгнали за закон про евробляхи - бо те мудаки 1,5 млн ( плюс семьи 3, 5 млн) украинцев НАКАЗАЛИ РАДИ СВОИХ АВТОБАРЫГ
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21.06.2022 14:12 Відповісти
СЬОГОДНІ СБУ БРАЛИ БРАЛИ АГЕНТІВ КРЕМЛЯ В КАБМІНІ В ТПП, ЧОМУ НЕ ВЗЯЛИ ГЕТЬМАНЦЕВА ВІН ЖЕ НЕ ПРОЙШОВ ПОЛІГРАФ І ЯВЛЯЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИКОМ МАЦКАЛЬСЬКИЙ СПЕЦСЛУЖБ
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21.06.2022 14:21 Відповісти
А взагалі у дибілів немає клепки - розмитнення як раніше в війну ніхто не буде платити. Отже бюджет після 01.07 отримає великий Х.Й. Могли б зробити 100-300 євро для економ сигменту і 1000євро для дорогих авто. Але у корита дибіли- можете піря у себе на Х.ях общіпати.Ідіоти
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21.06.2022 14:23 Відповісти
Я особисто собі вирішив взяти авто за 3к не для понтів - а для того щоб в разі чого - можна було б сімю відвезти. Я вже 5 років без авто і не теба воно було.А хотілося взяти таке щоб не шкода було якщо ракета впаде. дорогі тачки завозять у війну або повні придурки або ті в кого бабла кури не клюють.
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21.06.2022 14:26 Відповісти
Тепер буду що ******** з бюджету. А то нема за що жити підарасам ((((😡😡😡😡😡😡
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21.06.2022 15:07 Відповісти
налоги в бюджет на вооружение.
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21.06.2022 15:08 Відповісти
а до того 3 роки я платив НА ВААРУЖЕНІЄ???? чи ска на АСФАЛЬТ???????
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21.06.2022 15:51 Відповісти
Дебилы, *****, *******!!!
1. Ввоз машин будет полностью прекращен, т.е. государство вообще ничего не будет получать. А получало: платежи при оформлении декларации, сертификацию, 3% ПФ, платежи при постановке на учет.
2. В Украине огромный дефицит спецтехники: Бензовозы, масловозы, тягачи, фуры, рефы, краны, экскаваторы. Но "зеленых" это мало волнует. Поэтому для коммерческой техники исключений не делают и норму Евро 5 (во время войны, Карл!) не отменяют.

Вывод: Зеленые ********** были, ********** и остались. И война на это не повлияла. Вернее, становится все только хуже и хуже. Т.к. если ты не умеешь управлять экономикой в мирное время, то во время войны тебе и делать ничего не надо - война сама все разрушит.
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21.06.2022 15:20 Відповісти
 
 