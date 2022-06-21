Тарифи на газ та тепло не змінюватимуть до кінця війни: Рада схвалила мораторій у першому читанні
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Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт №7427 щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів залучення більше 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів", - йдеться в повідомленні.
"За" проголосували 229 нардепів.
За словами Железняка, скорочені строки підготовки провалили.
Проєкт закону про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення пропонує встановити:
- тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
- тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
- ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.
"В цьому контексті законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості", - йдеться в пояснювальній записці.
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закрий небокупи нам газ!
С прибором в Полтаві клали на президента і раду ! Те саме буде і в інших містах !
Замість ринкових тарифів, які б стимулювали заощаджувати ресурси, замість коштів на армію і переселенців... 180 млрд тупо злити в унітаз і переживати що газу може фізично не вистачить
- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Если тарифы не повышаются, то что тогда надо покрывать за 180 миллиардов грн?
Переведут в кеш помощь от партнёров, схематозники куевы
а после войны в 4 раза увеличение и это сразу