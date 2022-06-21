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ЄС не зможе покрити дефіцит російського газу. Взимку може не вистачити енергоресурсів, - єврокомісар

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що взимку можливий реальний ризик нестачі енергії для Євросоюзу.

Про це вона сказала під час бізнес-форуму "Трьох морів", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відновлювані джерела енергії та енергоефективність необхідні, але цього недостатньо. Наразі ми не можемо покрити дефіцит російського газу тільки цим. Зима не за горами, і це буде непростий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, існує реальний ризик того, що у нас не вистачить енергії для нашого суспільства", – сказала Сімсон.

Також читайте: Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
німці запускайте свої АЕС які меркель нещодавно закрила!
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21.06.2022 13:23
+18
Поэтому надо всем вместе разгромить Парашу до начала отопительного сезона.
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21.06.2022 13:23
+13
думать надо было раньше, а не идти в пасть к волкам добровольно...
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21.06.2022 13:22
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Всё, раша надела хомут на ЕС надолго. Беспомощные...
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21.06.2022 13:22 Відповісти
думать надо было раньше, а не идти в пасть к волкам добровольно...
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21.06.2022 13:22 Відповісти
німці запускайте свої АЕС які меркель нещодавно закрила!
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21.06.2022 13:23 Відповісти
Ці?

https://www.youtube.com/watch?v=7M1HfjxC9kY
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21.06.2022 14:10 Відповісти
Поэтому надо всем вместе разгромить Парашу до начала отопительного сезона.
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21.06.2022 13:23 Відповісти
Ха-ха
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21.06.2022 13:28 Відповісти
Не відповідає реальності. Зупиніть один, два завода і газу хватить всім.

Вже не кажучи за те що рф постачає в ЄС дуже мало газу і лиш пару країн єс мають залежність від нього до 30%.
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21.06.2022 13:29 Відповісти
Газовая война идет уже в открыю. росия пошла вабанк. Основной удар будет зимой образцово показательный, в независимости от того будут европейцы капитулировать или нет. Нужно готовиться. Самый безболезненный для европы способ это уничтожение росийского фашизма до зимы.
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21.06.2022 13:29 Відповісти
Є мозги, як воювати. А як розробити енергетичні рішення, мозгів нема. Тут вступають в бій маркетингові війська. З довжиною життя близько 70р, ніхто і думати не збирається про майбутнє. Будуть іскри кремнієм висікати, коли вже буде пізно.
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21.06.2022 13:42 Відповісти
Ще довго говноміси будуть сраки вазеліном мастити для пуйла. Нема у ни- ні розуму,ні достоїнства.
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21.06.2022 13:42 Відповісти
ну ты гандон кацапский
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21.06.2022 17:22 Відповісти
Нема у европейців чоловічості. Якщо ви добровільно залізли у кабалу до монстра-дровами паліть!!!
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21.06.2022 13:45 Відповісти
А ви думали як воно "дружьіть срасієй". Вас попереджали щозими. Голосно. Тривало.
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21.06.2022 13:45 Відповісти
Готується підгрунття для зняття санкцій.
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21.06.2022 13:50 Відповісти
АЕС увімкнуть і все, ті що стара КГБ-стка повимикала. Нагнітають. Німечинна стоїть 70% атомної генерації, Франція 40%.
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21.06.2022 13:56 Відповісти
Піздьооож, до зими ще пів року, а за гроші в наш час можно купити майже все
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21.06.2022 13:59 Відповісти
Ще є фактор логістики та часу. Купити можно все, але реалізувати можна не одразую
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21.06.2022 14:42 Відповісти
А как же раньше покрывал надо на уголь переходить временно но это ж ленььь
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21.06.2022 14:04 Відповісти
Як допомагають зі зброєю,так й житимуть
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21.06.2022 14:12 Відповісти
Хай візьмуть пораду у Зе-влади, як зберігати пофігістький спокій, і робити вигляд, що все розсмокчиться саме собою.
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21.06.2022 14:57 Відповісти
так закачайте сейчас газ в хранилища в чем проблема?
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21.06.2022 17:23 Відповісти
да пох, ставьте кондиционеры инверторы на тепло до -15 вам хватит с головой....
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21.06.2022 20:19 Відповісти
 
 