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ЄС не зможе покрити дефіцит російського газу. Взимку може не вистачити енергоресурсів, - єврокомісар
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що взимку можливий реальний ризик нестачі енергії для Євросоюзу.
Про це вона сказала під час бізнес-форуму "Трьох морів", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відновлювані джерела енергії та енергоефективність необхідні, але цього недостатньо. Наразі ми не можемо покрити дефіцит російського газу тільки цим. Зима не за горами, і це буде непростий момент. Ми не просто дивимося на високі ціни, існує реальний ризик того, що у нас не вистачить енергії для нашого суспільства", – сказала Сімсон.
Топ коментарі
+21 Dima30
показати весь коментар21.06.2022 13:23
+18 Бенина Мама
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+13 Hanka Panyanka
показати весь коментар21.06.2022 13:22
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Вже не кажучи за те що рф постачає в ЄС дуже мало газу і лиш пару країн єс мають залежність від нього до 30%.