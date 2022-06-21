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Патрушев погрожує Литві через заборону транзиту вантажів з РФ: "Це серйозно позначиться на мешканцях вашої країни"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев погрожує Литві через заборону на транзит російських товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на мешканцях Литви", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області.
Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.
Топ коментарі
+57 Myroslav Hrabovsky 9c770479
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+52 Сірий
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+49 Перехватчик
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Ну-ну...
Интересно, что такой реакции не было ни на одни санкции, а тут прям вообще бомбануло
Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/glava-mid-litvy-zapret-na-tranzit-stali-v-kaliningrad-reshenie-es.d?id=90534667
Санкции Лаптестану только на пользу, экономика цветет и пахнет!
А блокування перевозки цемента та піска через Литву це ж санкції, прийняті по процедурі, нехай з них Іскандери з Кенігсберга посміються, та й забудемо.
все москальские понты - обосцать и забить
Коли санкції хоч трошки чіпляють "звичайних росіян", вони починають волати:
"А нас за що?", "Геноцид!", "Прості люди не виновні!", ....
А тут сами рашисти зразу загрожують:
"Постраждає простий народ Латвії".
и чё ? перестануы боярышник закусовать литовскими ирисками...
...кишеню.