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ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники просуваються на Херсонщині та змушують окупантів облаштовувати нові ребежу оборони.
Про це в ефірі 24 каналу заявила очільниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та вимушені користуватися запасними, оскільки їх навіть здвіти відтісняють ЗСУ.
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