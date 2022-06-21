УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8926 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 166 20
війна (56671) Херсонщина (4295)

ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб,зсу

Українські захисники просуваються на Херсонщині та змушують окупантів облаштовувати нові ребежу оборони.

Про це в ефірі 24 каналу заявила очільниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та вимушені користуватися запасними, оскільки їх навіть здвіти відтісняють ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знов перенесли приєднання загарбаних територій до РФ, - розвідка

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Как интересно, русня за два месяца соорудила Три линии обороны Херсона, а Зебуины за три года не соорудили НИ ОДНОЙ обороны Херсона. Как так?
показати весь коментар
21.06.2022 13:54
+19
давайте хлопцi, душiть цю скотобазу...
показати весь коментар
21.06.2022 13:47
+17
Если там командует Марчелло, то Херсонщину вернем. Всему свое время.
показати весь коментар
21.06.2022 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резануть бы их плацдарм примерно на Берислав, уничтожив одновременно Антоновский мост и все подъезды к дамбе Каховской ГЭС. После этого лето у орков будет очень жарким.
показати весь коментар
21.06.2022 13:46 Відповісти
Довбень?
показати весь коментар
21.06.2022 13:58 Відповісти
Або Вєрін, або Гєрман. Хоча можливо і довбень. Бо що сказати хтів, не зрозуміло. 🤔
показати весь коментар
21.06.2022 14:15 Відповісти
В пастку заманює
показати весь коментар
21.06.2022 13:59 Відповісти
давайте хлопцi, душiть цю скотобазу...
показати весь коментар
21.06.2022 13:47 Відповісти
Как интересно, русня за два месяца соорудила Три линии обороны Херсона, а Зебуины за три года не соорудили НИ ОДНОЙ обороны Херсона. Как так?
показати весь коментар
21.06.2022 13:54 Відповісти
Іншого поснення немає.Виходить такий наказ був від веховного головнокомандуючого- "риба гниє з голови" народне прислів'я.
показати весь коментар
21.06.2022 14:11 Відповісти
Тому що п"ять років тому Херсон кацапам і не снився (( з 2019 все змінилося , " мір в глазах" зробив свою справу , це по перше ; по друге - чотири роки тому ЗСУ потихеньку вперед рухалися , навіщо позаду лінії оборони було додавати ?
показати весь коментар
21.06.2022 14:33 Відповісти
Если там командует Марчелло, то Херсонщину вернем. Всему свое время.
показати весь коментар
21.06.2022 13:54 Відповісти
Та ні, Марченка вже прибрали звідти, він зараз у Києві.
показати весь коментар
21.06.2022 14:24 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
21.06.2022 14:08 Відповісти
Якою ціною,легше було втримати..як рахують експерти , що нападник несе удвічі більші втрати ніж той, хто обороняється,а обороняються в три рубежі там вороги свинособаки.
показати весь коментар
21.06.2022 14:15 Відповісти
ким-зелёногерой. у него носочки красивы
показати весь коментар
01.07.2022 21:32 Відповісти
 
 