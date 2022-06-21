Окупанти відпустили з полону начальника пожежної частини окупованого Енергодара Трояна, - мер Орлов
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Російські окупанти відпустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодара Віталія Трояна.
Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодара. Після майже місячного арешту Віталій Троян, очевидно, під тиском рашистів дав інтерв'ю проросійським журналістам і зізнався у співпраці з СБУ та територіальною обороною", - написав Орлов
Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи.
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