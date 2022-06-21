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Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви" закликав їх говорити про Україну та не давати світові переключитися на щось інше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Цими днями я був на передовій, де наші сміливі солдати, наші сміливі захисники протистоять російській армії. 117 днів тому для України все змінилося. Ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство. Я кажу вам як є: саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви", - зазначив Зеленський.

"Ви – найкращі креативники світу, ви завжди перебуваєте на вістрі подій. "Прапор біженців" чи "Смілива дівчинка", "Айс бакет челендж" чи "Ріки світла" - ви щоразу знаходите слова та образи, щоб дістатися глибин людської душі та змусити людей говорити про проблеми, яких в іншому разі не помічали б", - додає глава держави.

"Звичайно, я впевнений, що ви ще багато зробите, щоб увічнити українську сміливість. Ваші кампанії та ваша робота зроблять легенду з нашої боротьби за свободу. Адже ми боремося за свободу не тільки для себе – ми боремося за свободу всього демократичного світу, усіх, хто навіть уявити собі не може, які масштаби тиранії й цензури існують у Росії. Зараз ви можете, просто застосовуючи ваші професійні якості, принести мир у Європу. Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, яка застрягла в минулому", - констатує Зеленський.

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"Говоріть про Україну! Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Ты бы лучше рассказал этим людям, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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21.06.2022 14:10
+4
А ти наші гроші ховав під асфальт.
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21.06.2022 14:13
+3
З тим, як китайці та індуси жруть кацапську нафту, ліміти по грошам не сильно робляться. Інша справа - ліміти по технологіям, тут все набагато краще. Ракета без чіпів не полетить, скільки б грошей в неї не пхали...
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21.06.2022 14:07
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Ну ліміти вже роблять, не треба ляля
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21.06.2022 14:02 Відповісти
З тим, як китайці та індуси жруть кацапську нафту, ліміти по грошам не сильно робляться. Інша справа - ліміти по технологіям, тут все набагато краще. Ракета без чіпів не полетить, скільки б грошей в неї не пхали...
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21.06.2022 14:07 Відповісти
Полетить. Раніше ж літали без чипів.
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21.06.2022 14:31 Відповісти
На лампах и транзисторах. Только БУ будет размером больше самой ракеты. И точность +\- несколько километров.
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21.06.2022 14:48 Відповісти
В рф Макдоналдс работает, а в Украине нет. А ты про чипы, глупый. Все продавали и будут продавать
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21.06.2022 15:47 Відповісти
Чем меньше газа на рынке, тем выше цена, дибил. Все ли готовы мёрзнуть за хероизм зе
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21.06.2022 15:45 Відповісти
Ты бы лучше рассказал этим людям, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного ты сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?
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21.06.2022 14:10 Відповісти
Що тобі сказать? Я писав з 19-го року що "Блазень" веде до розвалу України паралізації еконоіміки і ВПК Хтось чув? Всі "били в долоньки"! "Пороха нема"!!! Я чув "козлів" які окупацію пережили - ""НАДА было сразу сдаться! Тагда-бы жили харашо и не стреляли!"
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21.06.2022 16:01 Відповісти
А ти наші гроші ховав під асфальт.
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21.06.2022 14:13 Відповісти
🤣🤣🤣 ПОЯРКОВ ЖЖЁТ

‼️‼️‼️ТРИ звонкие пощёчины путин получил публично, В ОТВЕТ ДЕДУШКА-ДИКТАТОР ПРИВСЕЛЮДНО ПОЖЕВАЛ СВОИ СОПЛИ

https://youtu.be/8PECN-77IyE

21.06.2022 02:02
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21.06.2022 14:22 Відповісти
Токаєв дав ляпаса Путіну, - Давидюк

20 июн. 2022 г. Політолог @Микола Давидюк в ефірі 24 каналу пояснив гучну заяву президента Казахстану щодо Донбасу та що це означає для хутина

https://youtu.be/TbV_3Ajz1LQ

« В Казахстану не хочуть війни і шоб крали унітази»- Микола Давідюк
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21.06.2022 14:32 Відповісти
Ух.Всем в Херсоне и Мариуполе стало легче.
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21.06.2022 15:43 Відповісти
краще скажіть як там поживає кримнашист Гнида-рашист дабранравав...та інші покидьки зі "Сватів" включаючи парєчінкава і сивоху....
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21.06.2022 14:33 Відповісти
а ми - від ЗЕлених навоЗЗних мух, які першим своїм рішенням після виборів надали пану Коломойському 10 млрд гривен дотацій на єлектроєнергію, а зараз взагалі заблокували телеканали Порошенко
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21.06.2022 15:25 Відповісти
Всё верно заявил.
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22.06.2022 03:09 Відповісти
 
 