Німеччина передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T: уряд ФРН підтвердив
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні. В ньому є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Україна має отримати від Німеччини також 10 тисяч артилерійських снарядів, 53 тисячі протиповітряних снарядів, 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї, а також 5000 захисних шоломів, вісім мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів, вісім розвідувальних дронів, чотири пристрої з розмінування тощо.
Серед військового обладнання також згадуються сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами, 10 протидронових гармат, 10 броньованих машин, 80 пікапів Toyota, 22 ваговози, система протибатарейної боротьби COBRA і анонсовані раніше три реактивні системи залпового вогню MARS.
Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.
Водночас станом на зараз Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стріла", 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.
Зокрема Берлін говорив про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.
Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.
Попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.
Будь ласка, зачекайте...
Доречі,а каски,які ще перед війною обіцяли,де?
Совет от Демусики: "Наденьте одну немецкую каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской шо в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
Причина такого провалу - насправді доволі проста. Коли Німеччина та Словаччина у травні почали перемовини про поставку танків для України, то умови виглядали так - словаки віддають нам усі 30 танків типу Т-72М, що зараз є в строю їх армії, натомість бундесвер передає Братиславі аналогічно 30 танків Leopard 2.
Схоже, німецька сторона побачила - щоб виконати умови Словаччини, доведеться забрати в бундесверу 10% усіх танків Leopard 2 в строю. Тому згодом уряд Німеччини заявив словацьким колегам, що може дати лише 15 танків Leopard 2А4 замість 30 танків типу Т-72М. Словаччину такий формат обміну не влаштував.
Тепер Братислава шукає інші "схеми" можливої поставки бронетехніки для Збройних Сил України.
Ціни танків порівняйте..
Таке враження, що німці теж історії не вчать. А дуже шкода. Вони би звідти дуже багато чого могли би вивчити.
І тоді би не позорились перед всім світом. От іще одна друга армія світу. Треба окуляри від сонця одягати, а то щось очі болять, щоби побачити їхню армію.
Коли Партія Шольца порозумнішає і його пожене його на..уй..
Напевне після просраних виборів ... )
И это-то при знаменитом немецком орднунге (Ordnung)?
Шольц, ты посмешище в глазах нормальных людей, старушка Ангела должна гордиться тобой!
И это правильно...а понты это и в Африке Понты путлера про атомные бимбы мавзолея...которых давно нет...с времён Виктора Черномырдина...
Да мы в курсе, что правительство ФРГ передаст. И канцлер говорит, что он передаст. зачем лишний раз трубить об этом на весь мир?
Це ж догоочiкуваний щит у небi.
Ну прийдуть IRIS до нас, а коли ми навчимося користатися ними? Потрiбно вже зараз готувати спецiв!!! зазделегiть, щоб не стояли тi Ipicкi (бо Мордор iх просто разбомбить ракетами на складах).
Потрiбно просити у нiмцiв навчальнi курси для користування технiкою. Якщо вони нi мичать нi теляться з реальними поставками, хай хоча б навчають нас - зазделегiть до прибуття обладнання! Це теж буде дуже корисно!