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Німеччина передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T: уряд ФРН підтвердив

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

iris

Уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні. В ньому є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Україна має отримати від Німеччини також 10 тисяч артилерійських снарядів, 53 тисячі протиповітряних снарядів, 5,8 мільйона патронів для стрілецької зброї, а також 5000 захисних шоломів, вісім мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів, вісім розвідувальних дронів, чотири пристрої з розмінування тощо.

Серед військового обладнання також згадуються сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами, 10 протидронових гармат, 10 броньованих машин, 80 пікапів Toyota, 22 ваговози, система протибатарейної боротьби COBRA і анонсовані раніше три реактивні системи залпового вогню MARS.

Читайте: Передача Україні танків Т-72 поки відкладається: Словаччина не змогла домовитися з Німеччиною щодо поставок Leopard

Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд Німеччини не буде надавати додаткових деталей щодо умов і дат передачі зброї, поки вона не відбудеться.

Водночас станом на зараз Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК "Стріла", 16 мільйонів патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння.

Також читайте: Україна отримає німецькі гаубиці найближчими тижнями, - Фельдгузен

Зокрема Берлін говорив про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Попри заяви Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького озброєння.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
Не вірю. Виявиться нова перепона. Цей сюжет вже заїбав
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21.06.2022 14:02
+27
Навіть не знаю в що я більше вірю, діда Мороза, чі в то що вони нам щось дадуть.
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21.06.2022 14:03
+14
шо, опять?!
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21.06.2022 14:05
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Не вірю. Виявиться нова перепона. Цей сюжет вже заїбав
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21.06.2022 14:02 Відповісти
То казав пан, що кожух дам!!! Та і слово його тепле...
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21.06.2022 14:25 Відповісти
В 6 часов вечера после войны (был такой советский фильм).
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21.06.2022 14:02 Відповісти
очередное бла-бла-бла
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21.06.2022 14:02 Відповісти
в 2025м дойдут
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21.06.2022 15:03 Відповісти
Але отримає їх Україна у 2030му році 😁
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21.06.2022 14:03 Відповісти
у грудні 2030го
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21.06.2022 21:28 Відповісти
Навіть не знаю в що я більше вірю, діда Мороза, чі в то що вони нам щось дадуть.
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21.06.2022 14:03 Відповісти
Казав пан кожух дам.
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21.06.2022 14:04 Відповісти
Лишь бы наши спецы быстрее освоили IRIS-T SLM
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21.06.2022 14:04 Відповісти
Наши-то освоят! Лишь бы было что осваивать.
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21.06.2022 15:58 Відповісти
Щодо Німеччини,давайте домовимося,що б небуло зайвого 7рачу пишіть новину коли вже отримали в Україну,бо вже занадто багато авансів роздано..
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21.06.2022 14:05 Відповісти
шо, опять?!
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21.06.2022 14:05 Відповісти
Цікаво тільки в якому сторіччі???
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21.06.2022 14:05 Відповісти
От німці молодці, все шлють і шлють озброєння на складах вже ставити ніде.
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21.06.2022 14:05 Відповісти
эх..... пойду помечтаю....
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21.06.2022 14:06 Відповісти
В каком году или столетии.
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21.06.2022 14:07 Відповісти
Как сказали раньше,это поставится не раньше октября
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21.06.2022 14:07 Відповісти
Гепарды в августе/сентябре, гаубицы, боеприпасы, автотранспорт в июле. Марсы неизвестно. Остальное позже.
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21.06.2022 14:34 Відповісти
Досить вже, каски ще доїхали!!!
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21.06.2022 14:09 Відповісти
Повіримо,коли вони будуть в Україні.Бо це вже як анекдот звучить "уряд Німеччини пообіцяв".
Доречі,а каски,які ще перед війною обіцяли,де?
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21.06.2022 14:10 Відповісти
Щоб,вони так жрали й пиво жлуктили,як допрсагають. Нічого дочеквються,що зло прідьо й гансікам ввєльоть
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21.06.2022 14:10 Відповісти
це була шифровка?
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21.06.2022 15:31 Відповісти
Німці зупиніться, хватить, вже й так немає місця де дівати вашу зброю. Тьфу блд
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21.06.2022 14:10 Відповісти
Вміють же німці обіцяти.
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21.06.2022 14:12 Відповісти
Поражаюсь как не устают писать одни и те же комменты? Это ж скоко сил надо иметь. Давайте еще каждый по десятку кинет на вентилятор, может быстрее поставят?
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21.06.2022 14:12 Відповісти
Щоб Шольцу так чоловік його давав, як він зброю Україні... паскудна влада Мінетчини
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21.06.2022 14:13 Відповісти
ще б добавили пару сотень MG 3 і по сотні тисяч набоїв до кожного... кулемет - вищий пілотаж, січе кацапів навпіл....
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21.06.2022 14:19 Відповісти
ці підораси влаштували в дві світові війни, а тепер щє й фактично підтримують рашистів
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21.06.2022 14:20 Відповісти
на колу мочало,мы начнём сначала...
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21.06.2022 14:22 Відповісти
Може хоч шоломи дiйдуть.
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21.06.2022 14:23 Відповісти
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21.06.2022 14:24 Відповісти
не позорились бы
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21.06.2022 14:27 Відповісти
колись...може.
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21.06.2022 14:30 Відповісти
от гниди! нах..я вони це постійно кажуть та пишить? Орки гатять безперервно бо переважають в арте в 10-20 разів.Скільки можна над нами знущатьсяч? всім давно зрозуміло що обіцяли ху..лу не надавати нам зброї, а лише обіцяти
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21.06.2022 14:37 Відповісти
Не-е-е, ну чё вы так на немцев? Они вон пять тысяч касок на подогнали. Благодарить надо. Если проржавевшие дырки залепить жвачкой и по новой покрасить...
Совет от Демусики: "Наденьте одну немецкую каску на голову, а другую возьмите в руки и скрытно подползите к окопам руZZких. Дальше неожиданно прыгаете в окоп и молотите супостатов по голове каской шо в руках. Ошарашенные противники впадают в уныние и разбегаются!"
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21.06.2022 14:37 Відповісти
Сталеві каски вже ніхто не виробляє і не носить. Лише кацапи.
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21.06.2022 14:52 Відповісти
Шольц зі Словаччиною не домовився, словацьких Т-72 для України не буде.

Причина такого провалу - насправді доволі проста. Коли Німеччина та Словаччина у травні почали перемовини про поставку танків для України, то умови виглядали так - словаки віддають нам усі 30 танків типу Т-72М, що зараз є в строю їх армії, натомість бундесвер передає Братиславі аналогічно 30 танків Leopard 2.
Схоже, німецька сторона побачила - щоб виконати умови Словаччини, доведеться забрати в бундесверу 10% усіх танків Leopard 2 в строю. Тому згодом уряд Німеччини заявив словацьким колегам, що може дати лише 15 танків Leopard 2А4 замість 30 танків типу Т-72М. Словаччину такий формат обміну не влаштував.

Тепер Братислава шукає інші "схеми" можливої поставки бронетехніки для Збройних Сил України.
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21.06.2022 14:42 Відповісти
Словаччина тупить...

Ціни танків порівняйте..
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21.06.2022 15:09 Відповісти
Постепенный переход на стандарты НАТО идет быстро и качественно... в воем и соплями Ольги ********** ну оч на доволен...
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21.06.2022 14:42 Відповісти
Ага - "КОЛИСЬ"...
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21.06.2022 14:43 Відповісти
День немецкого Передаста по сказочности может уже претендовать на 1 сказочное место в конкурентной борьбе с Вайнахтсманом.
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21.06.2022 14:43 Відповісти
Німецькі політики, за влучним висловом Роберта Каплана, «повірили Фукуямі і в міжнародній політиці повністю поклались на економіку і дипломатію». Призвело це до плачевних наслідків. За кількістю танків і артилерії бундесвер вже давно поступився Війську Польському, не кажучи про Збройні Сили України. Але навіть для утримання наявної техніки систематично бракувало коштів. У 2011 р. серед нових винищувачів «Єврофайтер» частка боєготових літаків не перевищувала 30%, а серед старіших «Торнадо» - 60%. Наступного року 200 БМП «Мардер» довелось законсервувати, бо для них не вистачало механіків-водіїв.Скорочувались і плани закупівель нової бойової техніки. Якщо в 2007 р. планувалась закупівля 407 нових БМП «Пума», то у 2009-му цю кількість знизили до 350, а у 2014-му - до 220. Дійшло до того, що для комплектування батальйонної тактичної групи у склад Сил негайного реагування НАТО доводилось стягувати справну техніку з усього бундесверу... Фактично, через непродумані пріоритети у зовнішній політиці влада Німеччини (не забуваймо - за потурання виборців) бундесвер перетворився на бліду тінь старої німецької армії, до того ж - з напівпорожніми арсеналами, де навіть сім гаубиць нашкребти складно...
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21.06.2022 14:45 Відповісти
Ех, не ті зараз пішли німці. Проміняли свій тевтонський дух на газову трубу.
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21.06.2022 14:58 Відповісти
Бракує німцям нового Гітлера. Думаю, що бідний Гітлер перевертається у своїй могилі дивлячись на цю бездар що зараз при владі у ФРН.
Таке враження, що німці теж історії не вчать. А дуже шкода. Вони би звідти дуже багато чого могли би вивчити.
І тоді би не позорились перед всім світом. От іще одна друга армія світу. Треба окуляри від сонця одягати, а то щось очі болять, щоби побачити їхню армію.
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21.06.2022 16:02 Відповісти
Чёто я так и подозревал, что вот это виляние хвостом по поводу оружия не из за жадности, а тупо потому, что у них его нет.
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21.06.2022 17:34 Відповісти
Непогано ..було б
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21.06.2022 14:45 Відповісти
Скільки років потрібно тривати війні щоб врешті-решт ті злосчасні шоломи нарешті надіслали ? Їх іще минулого року обіцяли чи вже на початку цього ?
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21.06.2022 14:46 Відповісти
тут інші часові категорії..

Коли Партія Шольца порозумнішає і його пожене його на..уй..

Напевне після просраних виборів ... )
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21.06.2022 15:11 Відповісти
Очередной 3,14 ..ж путинского халуя.
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21.06.2022 14:46 Відповісти
Пообіцяли пообіцяти що колісь нададуть все те що вже надали.
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21.06.2022 14:47 Відповісти
Крысы мавзолейные занялись блокадой Кегигсберга...хотя по договору от 1945 года срок аренды истек 1995 годы...
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21.06.2022 14:48 Відповісти
Дам не дам, дам не вам, дам але пізніше. Взагалі не дам. Ця війна добре покаже, хто є хто.
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21.06.2022 14:53 Відповісти
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21.06.2022 15:00 Відповісти
Украина конечно большая страна, но они уже столько передали, что нам уже и складывать некуда. боюсь у нас места под хлеб не останется
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21.06.2022 15:01 Відповісти
У нас оружия и техники уже реально больше чем у Германии.
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21.06.2022 17:36 Відповісти
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21.06.2022 15:01 Відповісти
если 4,то прикроем киев харьков николаев одессу
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21.06.2022 15:07 Відповісти
Київ немає потреби.Він вже штучним інтелектом прикритий.
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21.06.2022 18:13 Відповісти
ну шо за делетанти пишуть статті?! Гепард це не САУ, це зенітна установка.
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21.06.2022 15:07 Відповісти
Новорічні подарунки?
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21.06.2022 15:10 Відповісти
Перестаньте в кінці- кінців писати в майбутньому часі. Гарантую на 100%-не передадуть. Привід знайдеться.
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21.06.2022 15:12 Відповісти
И какие-такие невероятные сложности с передачей из Германии запланированного оружия?!

И это-то при знаменитом немецком орднунге (Ordnung)?

Шольц, ты посмешище в глазах нормальных людей, старушка Ангела должна гордиться тобой!
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21.06.2022 15:17 Відповісти
Обіцянка - цяцянка, а дурному радість.
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21.06.2022 15:20 Відповісти
Борис Джонсонюк анонсирует поставки в Украину пост-фактум...когда вооружения прибыли в Украину...
И это правильно...а понты это и в Африке Понты путлера про атомные бимбы мавзолея...которых давно нет...с времён Виктора Черномырдина...
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21.06.2022 15:21 Відповісти
Шо, так таки сами и подтверждают, что ФРГ, как страна - ПЕРЕДАСТ?
Да мы в курсе, что правительство ФРГ передаст. И канцлер говорит, что он передаст. зачем лишний раз трубить об этом на весь мир?
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21.06.2022 15:30 Відповісти
сказали що поставлять,але не сказали коли.
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21.06.2022 15:40 Відповісти
Министр обороны Резников сообщил, что в Украину уже доехали немецкие артиллерийские установки ************** 2000
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21.06.2022 15:59 Відповісти
до пенсії Шольца дійде)
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21.06.2022 16:12 Відповісти
нормально, теперь им самим нужно увеличить производство всего этого для себя и постепенно нам еще передавать, иначе докатится до них
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21.06.2022 16:14 Відповісти
надо чтобы германия гарантировала, что в строительстве стены участвовали украинцы
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21.06.2022 16:39 Відповісти
Треба було скоріше шольцмана в Бучу звозити, щоб він побачив, що буде з німками, якщо москаль до них дійде...
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21.06.2022 17:26 Відповісти
Може у них MG42 попросити... А ще там кажуть у дідуся і підвалі Panther знайшли. Я би теж попросив. Ви тільки уявіть реакцію москалів.
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21.06.2022 19:10 Відповісти
Автор - дилетант. "Гепард" не САУ, а зенітна самохідна установка з двома 35-мм швидкострільними гарматами "Ерлікон". Через те, що гармати швейцарські, Швейцарія не дозволяє "надавати летальне озброєння в країни, які задіяні у конфлікті". Їхні закони це прямо трактують. Та й ЗСУ давно не стоять на озброєнні Бундесверу, бо застаріли: вони - ровесники ЗСУ-23-4 "Штока".
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21.06.2022 20:00 Відповісти
Да, скинули, с барского плеча, как собаке кость. Скрипя зубами, отъе...итесь, мол. Если бы не общественное мнение и резонанс, так бы и продолжили пилить бабло с кремлевским гремлином. Решалы конформисткие. Позорище. Надеюсь карьере лецемера Шольца быстро кирдык придет. Слишком открыто двуличен.
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21.06.2022 21:09 Відповісти
Лисий "передаст" тільки і вміє, що обіцяти.
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21.06.2022 21:26 Відповісти
треба би спитати Германiю за можливiсть навчати наших солдат роботi на IRIS.

Це ж догоочiкуваний щит у небi.

Ну прийдуть IRIS до нас, а коли ми навчимося користатися ними? Потрiбно вже зараз готувати спецiв!!! зазделегiть, щоб не стояли тi Ipicкi (бо Мордор iх просто разбомбить ракетами на складах).

Потрiбно просити у нiмцiв навчальнi курси для користування технiкою. Якщо вони нi мичать нi теляться з реальними поставками, хай хоча б навчають нас - зазделегiть до прибуття обладнання! Це теж буде дуже корисно!
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22.06.2022 01:10 Відповісти
Добре. Зради нема.
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22.06.2022 03:07 Відповісти
Хватит писать про что там Германия передаст
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22.06.2022 08:01 Відповісти
 
 