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Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, підготовано відповідний законопроєкт, - Коломієць. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

партія,сальдо,заборона

ВР розгляне законопроєкт, який стане запобіжником паралізуванню роботи місцевих рад через заборону проросійських партій.

Про це заявила на брифінгу заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"У Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону, який буде роз’яснювати: що буде з депутатами місцевих рад, які є членами заборонених партій… Місцеві ради не будуть паралізовані. Оскільки фактично такі депутати будуть виходити з фракцій. Тому говорити про якийсь параліч роботи місцевих неможливо", - заявила вона.

За її словами, і на місцевому рівні у заборонених проросійських партій також буде конфісковане усе майно на користь держави.

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"У разі реєстрації депутатами нової політичної сили, ми знову ж таки подаємо позов про заборону їх діяльності. Чому? Бо підстава для заборони діяльності партій - це їхня політична позиція. Це також те, що вони публічно закликали про введення другої державної російської мови. Наприклад, заявляли про статус України в НАТО. Були також заклики, які стосувалися територіальної цілісності України. З приводу цих фактів є не одне кримінальне провадження. Не секрет, що до ОПЗЖ та Медведчука є підозри та кримінальні провадження. Вони вже доходять до свого логічного завершення. Тому, якщо людина зареєструє завтра нову партію з іншою назвою, але продовжуватиме ту саму діяльність, ми за тим же механізмом будемо скасовувати та забороняти їх діяльність", - прогнозує вона.

Видання зазначає, що 20 червня Мінрегіон внесло до ВРУ проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.

Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, підготовано відповідний законопроєкт, - Коломієць 01
Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, підготовано відповідний законопроєкт, - Коломієць 02
Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, підготовано відповідний законопроєкт, - Коломієць 03

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Автор: Анна Судак
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Особисте майно депутата не будуть конфісковувати, то можна без проблем виходити з партії і знову створювати нові зі схожими гаслами , а то і такими ж? І нехай потім створюють нові суди,та розбираються роками
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21.06.2022 14:20 Відповісти
якась зелена муйня.....Був активним партийцем ОПЗЖ рвав дупу за мордор та зраджував Украину опзж заборонили....а ти такий бац перейминовуєшся та займаешся тим же самим....Усі хто був в заборонених партіях нафуй з органів влади та під слідство....
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21.06.2022 14:22 Відповісти
Звісно що не будуть, бо партії заборонили, а їх членів ні
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21.06.2022 14:27 Відповісти
Бідні Бойко з Шуфричем як тепер партію назвати?
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21.06.2022 14:50 Відповісти
Треба не партії забороняти, а ломати в поперек тих, хто їх створює. І виривати русняві язики.
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21.06.2022 14:51 Відповісти
А так можна, просто заборонити не покаравши?
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21.06.2022 14:57 Відповісти
 
 