Місцеві ради не будуть паралізовані через заборону проросійських партій, підготовано відповідний законопроєкт, - Коломієць. ДОКУМЕНТ

ВР розгляне законопроєкт, який стане запобіжником паралізуванню роботи місцевих рад через заборону проросійських партій.

Про це заявила на брифінгу заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.

"У Верховній Раді вже зареєстровано проєкт закону, який буде роз’яснювати: що буде з депутатами місцевих рад, які є членами заборонених партій… Місцеві ради не будуть паралізовані. Оскільки фактично такі депутати будуть виходити з фракцій. Тому говорити про якийсь параліч роботи місцевих неможливо", - заявила вона.

За її словами, і на місцевому рівні у заборонених проросійських партій також буде конфісковане усе майно на користь держави.

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"У разі реєстрації депутатами нової політичної сили, ми знову ж таки подаємо позов про заборону їх діяльності. Чому? Бо підстава для заборони діяльності партій - це їхня політична позиція. Це також те, що вони публічно закликали про введення другої державної російської мови. Наприклад, заявляли про статус України в НАТО. Були також заклики, які стосувалися територіальної цілісності України. З приводу цих фактів є не одне кримінальне провадження. Не секрет, що до ОПЗЖ та Медведчука є підозри та кримінальні провадження. Вони вже доходять до свого логічного завершення. Тому, якщо людина зареєструє завтра нову партію з іншою назвою, але продовжуватиме ту саму діяльність, ми за тим же механізмом будемо скасовувати та забороняти їх діяльність", - прогнозує вона.

Видання зазначає, що 20 червня Мінрегіон внесло до ВРУ проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад.







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