Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають "на підвал", - мер Енергодара Орлов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські окупаційні сили все активніше почали застосовувати репресії стосовно українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті.
Про це він розповів "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло", – поділився Орлов.
Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.
2 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Після відходу з херсонського котла і України у Путіна лишиться АЕС.
Банді Путіна ***** вже не потрібен.Скоро по телевізорах РФ буде Лебедине озеро.Банда його живим не випустить.РФ забереться до себе на болота
Але Україні потрібно озброюватись.РФ в руках банди і недороблених кацапів.