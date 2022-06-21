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Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають "на підвал", - мер Енергодара Орлов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

Мер окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські окупаційні сили все активніше почали застосовувати репресії стосовно українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті.

Про це він розповів "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло", – поділився Орлов.

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

Також читайте: Окупанти заявляють про плани передати з 1 вересня Запорізьку АЕС під контроль Росатома

2 травня очільник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Вочевидь, рашистськими спецами росатому готується диверсія з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново почати вирішувати питання про їх роз'єднання та заміщення втрачених електропотужностей.
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21.06.2022 14:30
+4
..зато у хвойд з МАГАТи свій маленькій, кишеньковий, буквально у конвертах, бізнес з Московієї.. так все в них вдало складається..(
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21.06.2022 14:37
+4
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21.06.2022 15:46
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Вочевидь, рашистськими спецами росатому готується диверсія з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом, тому слід терміново почати вирішувати питання про їх роз'єднання та заміщення втрачених електропотужностей.
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21.06.2022 14:30 Відповісти
Якщо насоси охолодження вимкнуться, то активна зона розплавиться і станеться вибух. І цього не зупинити тоді. А ліквідувати наслідки, якщо це на 6 блоках буде, точні нікому буде. Бо забруднено буде відходами весь світ. Радіація піде у Дніпро, а там у Світовий океан. А вітром накриє не один континент. Так що не думаю, що хтось хоче, навіть з росіян, які в темі і при тямі, частково, таку диверсію навмисно зробити.
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21.06.2022 14:36 Відповісти
Коли ленд-ліз приїде, треба її звільняти в першу чергу. Дронами-камікадзе точними ударами вибивати весь особистий склад. Не жаліючи дронів. Декілька сотен світблейд 300 по живій силі і орки, як таргани, розбіжаться звідти. І пару сотень світблейд 600 по техніці. І все. Треба навчити декльіка десятків операторів ціих дронів і Енегродар буде звільнено. Якщо нам дудуть стільки дронів для цього.
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21.06.2022 14:33 Відповісти
Дрони не будуть ефективні в приміщеннях станції.
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21.06.2022 15:06 Відповісти
..зато у хвойд з МАГАТи свій маленькій, кишеньковий, буквально у конвертах, бізнес з Московієї.. так все в них вдало складається..(
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21.06.2022 14:37 Відповісти
рашистьська окупація це не мед.....
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21.06.2022 14:44 Відповісти
Оленярі і дирівці вирішили, що вони розбираються в ядерній енергетиці...
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21.06.2022 14:57 Відповісти
Про "про*обану" АЕС влада загадково мовчить. Мер Енергодара розповідав, що місто спочатку блокували місцеві мешканці, збройної оборони не було. А станцію охороняли тільки нацгвардійці зі стрілковою зброєю, яких рашисти перебили, бо наступали з танками.
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21.06.2022 15:10 Відповісти
Невиключена домовленість Зе клоунів з кацапами.
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21.06.2022 15:47 Відповісти
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21.06.2022 15:46 Відповісти
АЕС потрібна Путіну для переговорів з Заходом,кацапи її повністю не знищують,потрохи обстрілюють,потрібна вона Путіну не для енергії.
Після відходу з херсонського котла і України у Путіна лишиться АЕС.
Банді Путіна ***** вже не потрібен.Скоро по телевізорах РФ буде Лебедине озеро.Банда його живим не випустить.РФ забереться до себе на болота

Але Україні потрібно озброюватись.РФ в руках банди і недороблених кацапів.
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14.08.2022 18:18 Відповісти
 
 