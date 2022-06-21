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Посадовцю "Укренерго" повідомлено про підозру в пособництві країні-агресору, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укрэнерго

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу одного із регіональних центрів обслуговування мережі ПрАТ "НЕК "Укренерго" повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою. Він надав згоду на зайняття посади директора так званих "Маріупольських магістральних електричних мереж Державного унітарного підприємства ДНР "Державної магістральної мережевої компанії".

"Після призначення підозрюваний спільно з керівництвом так званої "ДНР" вчиняв дії, спрямовані на вимкнення потужностей електричної енергії від Об’єднаної енергетичної системи України, самовільної передачі ліній електропостачання та підстанцій окупаційній владі, для задоволення їх потреб", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також читайте: Посадовиці "пошти ЛНР" повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
неже бєню спіймали?
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21.06.2022 14:55
+6
Цікаво, хто дав команду вимкнути усі АЕС України, закупати електроенергію у загарбника та його посіпаки? Хто її скупав, нижче собівартості і хто мав відкати в 40%? Хто дав команду перед нападом запустити всі українські АЕС?
Чи етодругаЄ?
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21.06.2022 15:36
+4
Чергова мерзенна гнида...
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21.06.2022 14:53
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Чергова мерзенна гнида...
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21.06.2022 14:53 Відповісти
"повідомлено про підозру" - когда начнут расстреливать ?
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21.06.2022 14:58 Відповісти
неже бєню спіймали?
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21.06.2022 14:55 Відповісти
вы не понимаете.... это просто бизнес
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21.06.2022 14:56 Відповісти
під дулами автоматів погодився! не усі герої! сидячи на дивані легше бути патриотом! Після перемоги і запитаєте! Може він партизаном для України є....
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21.06.2022 15:02 Відповісти
підор .. цей посадовець..
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21.06.2022 15:12 Відповісти
зрадник на зраднику ... і ловлять їх такі ж зрадники з сбу .... і всі ті зрадники їздили або до орди або в лугандон
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21.06.2022 15:15 Відповісти
Соня Кошкина каже шо Артистовичей путлера в Украине пруд пруди...
Мала рацію...
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21.06.2022 15:27 Відповісти
Цікаво, хто дав команду вимкнути усі АЕС України, закупати електроенергію у загарбника та його посіпаки? Хто її скупав, нижче собівартості і хто мав відкати в 40%? Хто дав команду перед нападом запустити всі українські АЕС?
Чи етодругаЄ?
показати весь коментар
21.06.2022 15:36 Відповісти
Як хто , офіс зепреЗедента !
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21.06.2022 15:52 Відповісти
А Арестовичу?
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21.06.2022 16:19 Відповісти
Вау, у нас є генпрокуратура!!?!? Хоч нагадує про себе інколи, трутні срані. Подібні повідомлення мали б бути кожного дня.
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21.06.2022 16:26 Відповісти
Укренерго має безліч прокладок та галузевих підприємств куди відділ кадрів набирає виключно за москальською приналежністю, як колись у радянські часи. Більшість з них ярі москалі і приховані вороги
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21.06.2022 20:51 Відповісти
 
 