На "вишках Бойка" стояли засоби радіолокації, що дозволяли росіянам "бачити нас навскрізь за будь-якої погоди", - Клименко
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На розташованих в окупованій частині Чорного моря вишках "Чорноморнафтогазу" окупанти розмістили засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційного контроля підводної, надводної та повітряної обстановки.
Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів головний редактор Black Sea News, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, на шельфі Чорного моря знаходяться близько 15 бурових платформ та блок-кондукторів, що видобувають газ та переказують його до окупованого Криму. На кожній з цих установок знаходиться близько десятка російських військових.
"На них встановлена досить велика кількість засобів радіоелектронної боротьби та радіолокаційного контролю підводної, надводної та повітряної обстановки. Тобто це військові об’єкти, що контролюють український сектор Чорного моря", - розповів Клименко.
Експерт наголосив, що російські військові є на кожній з бурових установок.
"Це така мережа, що накривала весь український сектор Чорного моря й бачила нас навскрізь за будь-якої погоди, в будь-яку пору року і так далі", - додав він.
Тепер, за словами Клименка, судна "Чорноморнафтогазу" знімають персонал з усіх бурових платформ, розташованих неподалік Криму.
"Це означає, що вся ця система видобування краденого українського газу перестала сьогодні функціонувати", - додав експерт.
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1) neverju v ihnju vundervaflju.
2) i sho pobachili ?
3)
Президент Володимир Зеленський призначив членом Ради НБУ Ігоря Веремія. Економіст протягом чотирьох років працював у посольстві України в РФ, згодом відповідав за співпрацю з Росією в Мінекономіки України, працював в адміністрації екс-президента Віктора Януковича.
Про це йдеться в опублікованому наказі президента Володимира Зеленського на офіційному сайті, а також у біографії Веремія. "Відповідно до пункту 12 частини першої 106 Конституції України та статті 10 Закону України "Про Національний банк України" ухвалюю: призначити Веремія Ігоря Григоровича членом Ради Національного банку", - йдеться у наказі.
если вышки по добыче, так обязательно чет военное надо туда впихнуть
если церковь, так обязательно филиал кгб
если газ, то обязательно экономическое оружие
если нефть, то обязательно элемент шантажа
Был такой анекдот
украли россияне чертежи швейной машинки, собрали согласно инструкции, получился бронепоезд.
А итог такой - если попали в российский объект, то он по любому будет военным
біомасою.
А після війни чорне море почистимо.
А де ж супутники? В якій війні вони нарешті почнуть використовуватися? Надворі 2022 рік!