УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9027 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
20 847 37
Бойко (360) війна (56671) Чорноморнафтогаз (31) Чорне море (1360) Клименко Андрій журналіст (60)

На "вишках Бойка" стояли засоби радіолокації, що дозволяли росіянам "бачити нас навскрізь за будь-якої погоди", - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бойко,вишка,вишки,чорноморнафтогаз

На розташованих в окупованій частині Чорного моря вишках "Чорноморнафтогазу" окупанти розмістили засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційного контроля підводної, надводної та повітряної обстановки.

Про це в ефірі "Настоящего времени" розповів головний редактор Black Sea News, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, на шельфі Чорного моря знаходяться близько 15 бурових платформ та блок-кондукторів, що видобувають газ та переказують його до окупованого Криму. На кожній з цих установок знаходиться близько десятка російських військових.

"На них встановлена досить велика кількість засобів радіоелектронної боротьби та радіолокаційного контролю підводної, надводної та повітряної обстановки. Тобто це військові об’єкти, що контролюють український сектор Чорного моря", - розповів Клименко.

Дивіться: ЗСУ вдарили по "вишках Бойка". ВIДЕО

Експерт наголосив, що російські військові є на кожній з бурових установок.

"Це така мережа, що накривала весь український сектор Чорного моря й бачила нас навскрізь за будь-якої погоди, в будь-яку пору року і так далі", - додав він.

Тепер, за словами Клименка, судна "Чорноморнафтогазу" знімають персонал з усіх бурових платформ, розташованих неподалік Криму.

Читайте: Окупанти досі не можуть загасити "вишки Бойка"

"Це означає, що вся ця система видобування краденого українського газу перестала сьогодні функціонувати", - додав експерт.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Дуже гарна робота.Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
21.06.2022 15:10
+32
показати весь коментар
21.06.2022 15:11
+19
Ви хочете сказати, що "Зелений" -м&дак? Підтримую...?
показати весь коментар
21.06.2022 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна робота.Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
21.06.2022 15:10 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 15:11 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.06.2022 15:23 Відповісти
"бачити нас навскрізь за будь-якої погоди"

1) neverju v ihnju vundervaflju.
2) i sho pobachili ?
3)
показати весь коментар
21.06.2022 15:12 Відповісти
Pobačili tverk Koli-kakljety
показати весь коментар
21.06.2022 15:24 Відповісти
бачили дупу ху...йла, через неї шойгу...
показати весь коментар
21.06.2022 15:33 Відповісти
в ЕС кажете-Зеленський призначив членом ради НБУ економіста, який працював у Росії


Президент Володимир Зеленський призначив членом Ради НБУ Ігоря Веремія. Економіст протягом чотирьох років працював у посольстві України в РФ, згодом відповідав за співпрацю з Росією в Мінекономіки України, працював в адміністрації екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться в опублікованому наказі президента Володимира Зеленського на офіційному сайті, а також у біографії Веремія. "Відповідно до пункту 12 частини першої 106 Конституції України та статті 10 Закону України "Про Національний банк України" ухвалюю: призначити Веремія Ігоря Григоровича членом Ради Національного банку", - йдеться у наказі.
показати весь коментар
21.06.2022 15:12 Відповісти
Ви хочете сказати, що "Зелений" -м&дак? Підтримую...?
показати весь коментар
21.06.2022 15:14 Відповісти
Ні не так. ПіДТРИМУЮ!!!
показати весь коментар
21.06.2022 15:17 Відповісти
НЕ НА ЧАСІ
показати весь коментар
21.06.2022 15:27 Відповісти
😁😁😁😁
показати весь коментар
21.06.2022 15:44 Відповісти
Нові обличчя?
показати весь коментар
21.06.2022 15:51 Відповісти
зебіл, а чого ти з VPN строчиш? Чи в тебе до деактивації був інший логын?
показати весь коментар
21.06.2022 18:04 Відповісти
Еще один свежемобилизованный подоляком
показати весь коментар
21.06.2022 18:36 Відповісти
Шо то непонятно, Україна розхєрачила свої вишки, а оркодонти вереск здійняли. Якого біса?
показати весь коментар
21.06.2022 15:16 Відповісти
попытаешься понять кацапа - мозг сломаешь. Воно тобі треба?
показати весь коментар
21.06.2022 15:19 Відповісти
у россиян всегда так
если вышки по добыче, так обязательно чет военное надо туда впихнуть
если церковь, так обязательно филиал кгб
если газ, то обязательно экономическое оружие
если нефть, то обязательно элемент шантажа

Был такой анекдот
украли россияне чертежи швейной машинки, собрали согласно инструкции, получился бронепоезд.

А итог такой - если попали в российский объект, то он по любому будет военным
показати весь коментар
21.06.2022 15:27 Відповісти
Інших думок немає у хабадського кремля, що керує московітською
біомасою.
показати весь коментар
21.06.2022 15:59 Відповісти
Коли ж якесь наросіянське кіно, будь-про що,там обізатєльно буде хтось у формі, так вони своїх овець програмують на війну
показати весь коментар
21.06.2022 16:43 Відповісти
їм той газ нафіг не треба з тих бурових..Вони сибірський не знають куди діти. А от як військовий обьєкт то дуже навіть потужний контроль всієї обстановки в Чорному морі і далі
показати весь коментар
21.06.2022 15:29 Відповісти
Вони і Крим злямзіли тільки щоб Україна не була конкурентом по продажу газу на європейському ринку. А не які там руськоговорящіх треба було спасати. Ні в Узбекистану ні в Таджикистану русскіх не спасали і срать вони на них хотіли. І на Донбас він поліз тільки тому що там поклади сланцевого газу. Щоб Україна не змогла ніколи добувати цей газ і бути росії конкурентом.
показати весь коментар
21.06.2022 16:00 Відповісти
Бойко заплатил за вышки из Госказны...Индюкович приказал... путлер остался доволен обоими Штирлицами
показати весь коментар
21.06.2022 15:33 Відповісти
Відкатами від мільярдів штірліци теж остались задоволені
показати весь коментар
21.06.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2022 15:33 Відповісти
На питерском сходняке Марго Симоньян сдала банду...банду путлера..заявив...Вся надежда на голод...
показати весь коментар
21.06.2022 15:41 Відповісти
по-подробнее можно?
показати весь коментар
21.06.2022 15:57 Відповісти
google.ee/search?q=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD+-+%D0%92%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4&sxsrf=ALiCzsaKeNIkKK7PYOrfw5ivQjhmzuOOhA%3A1655817905040&source=hp&ei************************&iflsig=AJiK0e8AAAAAYrHUwWQoVdL6NumT7CwklqULmrtcWXLp&ved=0ahUKEwjn5qiw0r74AhVeRfEDHdxqCzEQ4dUDCA0&oq=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD+-+%D0%92%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxQAFjkfGCjiQFoAHAAeACAAbEBiAGeCpIBAzkuNJgBAKABAqABAQ&sclient=gws-wiz
показати весь коментар
21.06.2022 16:26 Відповісти
Или в Гугле искать: "Симоньян - вся надежда на голод"..
показати весь коментар
21.06.2022 16:27 Відповісти
youtube.com/watch?v=ew11NMDohD4&ab
показати весь коментар
21.06.2022 16:30 Відповісти
шантаж наше фсьо
показати весь коментар
21.06.2022 16:48 Відповісти
з 15 тільки дві?
показати весь коментар
21.06.2022 15:44 Відповісти
Хороша новина, але чекаємо і що інші вишки теж підуть на дно.
А після війни чорне море почистимо.
показати весь коментар
21.06.2022 16:10 Відповісти
Газ не дуже забруднює Чорне море, в якому і так метан займає глибини. Це ж не нафтовишки.
показати весь коментар
21.06.2022 18:08 Відповісти
Так?!
А де ж супутники? В якій війні вони нарешті почнуть використовуватися? Надворі 2022 рік!
показати весь коментар
21.06.2022 17:02 Відповісти
І раніше подобалось слово «стояли», а зара вооще
показати весь коментар
21.06.2022 20:08 Відповісти
 
 