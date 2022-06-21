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"Нафтогаз" у липні подасть позов до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту газу, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" у липні має намір подати позов проти російського "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу територією України порівняно із законтрактованими обсягами.

Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зідно з умовами нашого контракту з "Газпромом" передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і "Газпром" не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив голова правління "Нафтогазу".

За його словами, НАК використовуватиме всі права, тому що "Газпром" нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для "Газпрому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не поспішає з авансом за транзит газу. Схоже, буде новий арбітраж з Газпромом, - Вітренко

Автор: Ірина Дашківська
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Дякую! Ти вже прибрав фінансово-майновий позив за окупацію Крима...
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21.06.2022 15:20 Відповісти
вони нам взагалі за транзит не платять, треба конфісковувати газ, закачувати в наші газосховища. Взимку знадоьиться. Може тоді німеччина буде більш позитивно налаштованою до передачі нам зброї.
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21.06.2022 15:44 Відповісти
Айяяяй...а кто же тогда это сделал???

Украина простила России $7,4 млрд долга по газу - решение Кабмина

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-prostila-rossii-74-mlrd-dolga-po-gazu-362817/
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21.06.2022 15:57 Відповісти
А нащо було скасовувати ті позови, що за часів Петра йшли успішно?
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21.06.2022 17:50 Відповісти
Для чого ці ПОТУГИ ,......вже був один суд....ііііііі ви,оменські кнурі ,подарували росіїї 7,4 млд...нах це все?захотіли мільйонних премій???ви на кого працюєте,на кремлівську мафію ? Може вже треба на нари з повною конфіскацією ? А то соромно перед міжнародними судами !Дивись,вітренко,не всрись від напрягу....Так би взять вас всіх і викинуть НАХ з НАШОЇ ЗЕМЛІ,лицеміри,злодії,брехуни....ось і за вашого безпробудного крадівництвабрехівництва...кремлівська мафія і напала.
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21.06.2022 18:09 Відповісти
 
 