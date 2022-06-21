"Нафтогаз" у липні подасть позов до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту газу, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у липні має намір подати позов проти російського "Газпрому" за скорочення транзиту природного газу територією України порівняно із законтрактованими обсягами.

Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зідно з умовами нашого контракту з "Газпромом" передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і "Газпром" не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив голова правління "Нафтогазу".

За його словами, НАК використовуватиме всі права, тому що "Газпром" нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для "Газпрому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не поспішає з авансом за транзит газу. Схоже, буде новий арбітраж з Газпромом, - Вітренко