Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Литва може стати першою ціллю російського диктатора Володимира Путіна, якщо він наважиться на конфронтацію з НАТО - йдеться про так званий Сувальський коридор, розташований на кордоні Польщі та Литви.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Politico.
Військові аналітики зазначають, що Сувальський коридор, що протягнувся приблизно на 100 км вздовж литовсько-польського кордону, між Білоруссю на сході та Калінінградом на заході, ймовірно, стане однією з перших цілей Путіна, якщо він вирішить розпочати конфронтацію з НАТО.
Дана ділянка місцевості є сухопутним коридором у Калінінград. Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес також вважає, що у конфлікті із Заходом Росія може увірватися в коридор одночасно зі сходу та заходу, відірвавши країни Балтії від їхніх союзників на півдні.
"Це величезна вразливість, тому що вторгнення відрізало б Литву, Латвію та Естонію від решти НАТО", - сказав Ільвес.
Такий крок також спричинив би негайне протистояння між Москвою та членами НАТО, які мають ядерну зброю, і поставив би світ на межу конфронтації, яка "закінчиться кінцем людства".
Водночас, видання зазначає, що немає причин припускати, що напад неминучий, хоча Путіну, схоже, подобається змушувати західні країни роздумувати, яким буде його наступний крок.
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Задумал Великий Вождь Русского Племени устроить маленькую и победоносную войнушку для
поддержания штановповышения рейтинга, но не учел, что маленькие, победоносные и скоротечные войнушки обязательно превращаются в длинное, кровавое и разгромное мочилово.
Как получилось с Афганистаном, куда входили на три месяца, а вышли через девять лет, точно также получится и сейчас.
Хотел через три дня всю Украину захватить, а в итоге через четыре месяца войны не то, что в Украине ничего не достиг, но и встал на пороге полной конфронтации с НАТО
И наступает уголовная статья.
Атомное оружие существует для того, чтобы пугать слабонервных - это сказал Сталин. Ещё до того, как срок годности плутония в российских ракетах (25 лет) начал иссякать.
А свежего нет: Ельцин продал весь российский плутоний в США.
Степные ханы всегда соревновались кто больше народа заберет с собой в могилу
В Украине у орков не получается, нужна война с НАТО, чтобы оправдать проигрыш......