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Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Литва може стати першою ціллю російського диктатора Володимира Путіна, якщо він наважиться на конфронтацію з НАТО - йдеться про так званий Сувальський коридор, розташований на кордоні Польщі та Литви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Politico.

Військові аналітики зазначають, що Сувальський коридор, що протягнувся приблизно на 100 км вздовж литовсько-польського кордону, між Білоруссю на сході та Калінінградом на заході, ймовірно, стане однією з перших цілей Путіна, якщо він вирішить розпочати конфронтацію з НАТО.

Дана ділянка місцевості є сухопутним коридором у Калінінград. Експрезидент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес також вважає, що у конфлікті із Заходом Росія може увірватися в коридор одночасно зі сходу та заходу, відірвавши країни Балтії від їхніх союзників на півдні.

"Це величезна вразливість, тому що вторгнення відрізало б Литву, Латвію та Естонію від решти НАТО", - сказав Ільвес.

Такий крок також спричинив би негайне протистояння між Москвою та членами НАТО, які мають ядерну зброю, і поставив би світ на межу конфронтації, яка "закінчиться кінцем людства".

Водночас, видання зазначає, що немає причин припускати, що напад неминучий, хоча Путіну, схоже, подобається змушувати західні країни роздумувати, яким буде його наступний крок.

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Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Це буде останній цвях в його домовину
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21.06.2022 15:21
+13
і буде хлу половий орган бабушкі... якщо він наважиться воювати з нато
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21.06.2022 15:21
+12
От этого маразматика что угодно можно ожидать, конечно. Но до открытого конфликта с НАТО он вряд ли дойдет. Не, я понимаю, что у него есть бункер, а в бункере есть прислуга. Но вот холопов в стране сильно убудет. И кем ему руководить? Комарами в тайге? Сцарю держава нужна
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21.06.2022 15:23
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Це буде останній цвях в його домовину
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21.06.2022 15:21 Відповісти
вряд ли, Столтенберг поедет сразу же с дипломатией
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21.06.2022 15:23 Відповісти
Столтенбаум. Или Столтенфельд ?
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21.06.2022 15:42 Відповісти
Если бы только в его ! Без атомных бомб не обойдётся . А графа Штауфенберга в россии что-то не видать....
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21.06.2022 15:44 Відповісти
і буде хлу половий орган бабушкі... якщо він наважиться воювати з нато
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21.06.2022 15:21 Відповісти
От этого маразматика что угодно можно ожидать, конечно. Но до открытого конфликта с НАТО он вряд ли дойдет. Не, я понимаю, что у него есть бункер, а в бункере есть прислуга. Но вот холопов в стране сильно убудет. И кем ему руководить? Комарами в тайге? Сцарю держава нужна
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21.06.2022 15:23 Відповісти
Ну даже наглухо отбитый х%йло понимает что если он так долго не может "достигнуть целей" в Украине, которая даже близко не член НАТО. И при этом у нас,мягко говоря, не самый квалифицированный президент. То куда ему до любой страны НАТО?
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21.06.2022 15:25 Відповісти
poki vsih orkiv neznishatj - spakija nebude zhodnomy sosidu parashki.
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21.06.2022 15:26 Відповісти
Рожа у него треснет. Все кого он мог бы туда послать - уже сидят на территории Украины. Или лежат в территории.
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21.06.2022 15:27 Відповісти
Вот так оно всегда и получается.
Задумал Великий Вождь Русского Племени устроить маленькую и победоносную войнушку для поддержания штанов повышения рейтинга, но не учел, что маленькие, победоносные и скоротечные войнушки обязательно превращаются в длинное, кровавое и разгромное мочилово.
Как получилось с Афганистаном, куда входили на три месяца, а вышли через девять лет, точно также получится и сейчас.
Хотел через три дня всю Украину захватить, а в итоге через четыре месяца войны не то, что в Украине ничего не достиг, но и встал на пороге полной конфронтации с НАТО
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21.06.2022 15:30 Відповісти
Якщо Захід поступиться-гріш ціна йому.
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21.06.2022 15:32 Відповісти
Цензор распространяет паРашные вбросы...
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21.06.2022 15:35 Відповісти
Нато ***** похоронить швиденько. Відспівати не встигнуть. Смердючу росіянську шваль, треба винищити до нуля, їм більше не місця серед людей!
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21.06.2022 15:42 Відповісти
Хай, мене вибачать литовці, але це була б чудова перевірка НАТО на вшивість.
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21.06.2022 15:42 Відповісти
Вместо думать как ***** угодить думайте как ***** удавить. Нельзя идти навстречу ***** даже на маленький казалось бы незначительный шаг. Это будет восприниматься как слабость. Все равно что ботаник достанет кошелек и даст гопнику 2 копейки. Какие шансы что гопник отпустит ботаника?
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21.06.2022 15:44 Відповісти
Ботаник показал кошлёк - всё, что нужно - это чтобы гопник забрал.
И наступает уголовная статья.
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21.06.2022 15:50 Відповісти
даже такое импотентное НАТО оркам не по зубам
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21.06.2022 15:44 Відповісти
"потужна" аналітика в стилі Волга впадає в Каспійське море. Цікаво яка зарплата в цій "аналітичній" конторі.
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21.06.2022 15:45 Відповісти
Аренда Калининграда 50 лет - оркам уже пора очистить территорию.
Атомное оружие существует для того, чтобы пугать слабонервных - это сказал Сталин. Ещё до того, как срок годности плутония в российских ракетах (25 лет) начал иссякать.
А свежего нет: Ельцин продал весь российский плутоний в США.
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21.06.2022 15:47 Відповісти
Эта мразь на Украине топит своих орков в дерьме своем , осеннем обмундировании ,окуевшие от противостоянии украинского народа, и оно распыляется на другие государства. ***** девиз таков, воевать мы не можем , но за то как мы мородерим .. Твари...
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21.06.2022 15:53 Відповісти
Питання "Калінінграду" потрібно закривати. Там вводилась радянська адміністрація сроком на 50 років. Тобто в 1995 кацапи мали б звідтіля прибратися. Це не кацапська територія яку потрібно якимсь чином позбавити від кацапів і всього що з ними повязано. Кенінсберг батьківщина Канта де він безвиїздно прожив все своє життя і німці мали б активно сприяти поверненю цих пруських земель до цивілізації.
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21.06.2022 15:55 Відповісти
Німці офіційно відмовились від цієї території на користь рашки, ще коли той самий термін 50 років збіг. Тому це питання вже не до німців. Зараз на цю територію претендують Польща і Литва, тому що для цього є історичні причини (феод Польщі). Пруси - слов'яно-балтський народ, що колись жив на цій території і зник назавжди - середньовічний геноцид (знищення, депортації, асиміляція) з повною втратою мови і історичної пам'яті. Я так думаю, що цьому зникненню прусів німці допомогли. Зате назву "Прусія" залишили собі. Нічого не нагадує? А нащадками прусів в історичному ракурсі можуть бути якраз Польща і Литва.
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21.06.2022 18:46 Відповісти
Tut kak raz idiot manevri NATO.
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21.06.2022 15:57 Відповісти
Тримайте стрій, брати-литовці! Разом переможемо!
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21.06.2022 18:51 Відповісти
Судя по той авантюре, которую развязал ********** с полномасштабной войной со всем миром, начиная с Украины, то он действительно смертельно болен раком и знает, что дни его сочтены, то есть он сейчас может творить, всё что хочешь, рабы расейские молчат, но в целях своего выживания должны остановить больного маньяка, но пока ложат тысячи голов в гиганскую могилу своего тоталитарного безумного диктатора, теряют свободу перемещения, капиталы и недвижимость по всему миру. Ядерный удар при таком правителе, для него не проблема, ему насрать на своих и чужих, сам подохнет + смерть адептов и мнимых врагов.
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21.06.2022 15:59 Відповісти
Древнеордынский народный обычай.
Степные ханы всегда соревновались кто больше народа заберет с собой в могилу
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21.06.2022 16:06 Відповісти
Хворі раком, так бадьоро на форумах не лялякають. Він зі своєю віттовою пляскою, ще довго може кошмарити всіх. Тому, ***** лише куля світить, або шнурок з милом.
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21.06.2022 16:08 Відповісти
А чого вони пишуть "якщо ***** наважиться на конфронтацію з НАТО"??? Бо ж він вже наважився, минулорічний ультиматум до НАТО - хіба не конфронтація? Так, вчепився він до України, в першу чергу; але ж по факту він від свого ультиматуму до НАТО не відмовився!
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21.06.2022 16:16 Відповісти
дырку от бублика. а не Литву вы получите, ублюдки рашистские...
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21.06.2022 16:29 Відповісти
Может ударить.
В Украине у орков не получается, нужна война с НАТО, чтобы оправдать проигрыш......
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21.06.2022 16:32 Відповісти
Не смешите мои джавелины!
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21.06.2022 16:50 Відповісти
после нападения на УКРАИНУ от этого ублюдка свихнувшегося можно ожидать всего чего угодно!
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21.06.2022 20:11 Відповісти
 
 