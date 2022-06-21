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Новини За кордоном
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МЗС Естонії викликало російського посла для вручення ноти про порушення повітряного кордону

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,вертоліт

Увечері 18 червня гелікоптер Мі-8 прикордонної охорони РФ порушив повітряний простір Естонії на Південному Сході країни в районі Койдула; інцидент тривав близько двох хвилин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу Генерального штабу Сил оборони Естонії.

Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем. Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

У вівторок, 21 червня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону 18 червня.

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З погляду Естонії, це дуже серйозний і прикрий випадок, який, безсумнівно, викликає додаткову напруженість і в будь-якому разі неприйнятний.

Віцеканцлер Рейн Таммсаар, який зустрівся з послом Росії, ще раз наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії. МЗС ЕР ще раз закликає Росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Віцеканцлер Таммсаар також висловив солідарність із Литвою, наголосивши, що Литва виконує рішення четвертого пакету санкцій Європейського Союзу. Росія має перестати загрожувати сусіднім країнам і усвідомити, що агресія Росії проти України має високу ціну.

Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п'ять разів.
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Русофашисти до нашоі краіни вдерлися з ціллю окупації , а весь світ
намагаються просто залякати , щоб нам не домомагали ,
ІДІОТИ КОНЧЕНІ ‼️
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21.06.2022 15:30 Відповісти
pora uzhe sbivati nahren....a to razletalis lapotniki.
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21.06.2022 15:32 Відповісти
Надо не ноты вручать придуркам, а стингеры нарушителям!
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21.06.2022 15:41 Відповісти
Начинается, не зря ***** вспомнил северную войну, Нарву, и нелигитимность выхода из состава СССР, решил перед ящиком дверью хлопнуть.
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21.06.2022 15:43 Відповісти
Збивати.. оно Туреччина завалила літуна і що)) не літають більше. Ці мудаки тільки так розуміють
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21.06.2022 15:47 Відповісти
Правильно. Якщо він летів летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем, то "его там нет".
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21.06.2022 16:10 Відповісти
і то правда. Збити над територією Естонії, а далі над нотами нехай "говорящий кінь" думає
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21.06.2022 16:13 Відповісти
Балакучий кінь.
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21.06.2022 18:53 Відповісти
Зассут!! Это не турки, те завалили и глазом не моргнули!! Москасли наверно аж охренели!!! А эти тока ноты будут раздавать... пока к ним самим не придут в "гости"!!!
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21.06.2022 19:15 Відповісти
всі так бояться збивати цих знахабнілих падлюк,
через це й далі будуть нахабніти
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21.06.2022 19:14 Відповісти
 
 