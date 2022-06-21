МЗС Естонії викликало російського посла для вручення ноти про порушення повітряного кордону
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Увечері 18 червня гелікоптер Мі-8 прикордонної охорони РФ порушив повітряний простір Естонії на Південному Сході країни в районі Койдула; інцидент тривав близько двох хвилин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу Генерального штабу Сил оборони Естонії.
Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем. Російські пілоти не мали двостороннього зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.
У вівторок, 21 червня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти про порушення естонського повітряного кордону 18 червня.
З погляду Естонії, це дуже серйозний і прикрий випадок, який, безсумнівно, викликає додаткову напруженість і в будь-якому разі неприйнятний.
Віцеканцлер Рейн Таммсаар, який зустрівся з послом Росії, ще раз наголосив, що Росія серйозно порушила міжнародне право, вторгшись в Україну, продовжує масові вбивства та причетна до масової депортації українців до Росії. МЗС ЕР ще раз закликає Росію негайно вивести свої війська з України, припинити агресію та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Віцеканцлер Таммсаар також висловив солідарність із Литвою, наголосивши, що Литва виконує рішення четвертого пакету санкцій Європейського Союзу. Росія має перестати загрожувати сусіднім країнам і усвідомити, що агресія Росії проти України має високу ціну.
Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п'ять разів.
Будь ласка, зачекайте...
намагаються просто залякати , щоб нам не домомагали ,
ІДІОТИ КОНЧЕНІ ‼️
через це й далі будуть нахабніти