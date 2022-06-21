ЗСУ нанесли зосереджений удар по острову Зміїний: окупанти понесли значні втрати, - ОК "Південь"

В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"Наші підрозділи продовжують нищити ворога і відтискати його на схід. Гелікоптерною парою ранком нанесено удар по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу танк, багатоцільовий броньований тагяч, ще 3 броньовані і 4 вантажні автівки", - йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь" повідомляють, що "по острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення".

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У Командуванні застерігають, що склад ворожого корабельного угруповання за ніч не змінився, отже загрози і виклики – теж.

"Пам’ятайте про небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які передусім спрямовані на збереження ваших життів", - додали українські захисники.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про удар ЗСУ по острову Зміїний.

"Дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів. Тому наші Збройні сили нанесли відповідний удар по тимчасовому російському гарнізону на цьому острові", - сказав він.