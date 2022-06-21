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Новини
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ЗСУ нанесли зосереджений удар по острову Зміїний: окупанти понесли значні втрати, - ОК "Південь"

зміїний

В операційній зоні сил оборони півдня України обстановка складна, але контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ОК "Південь".

"Наші підрозділи продовжують нищити ворога і відтискати його на схід. Гелікоптерною парою ранком нанесено удар по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів. Вже не завдаватимуть шкоди українському народу  танк,  багатоцільовий броньований тагяч, ще 3 броньовані і 4 вантажні автівки", - йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь" повідомляють, що "по острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ просуваються на Херсонщині, окупанти облаштовують другий та третій рубежі оборони, - ОК "Південь"

У Командуванні застерігають, що склад ворожого корабельного угруповання за ніч не змінився, отже загрози і виклики – теж.

"Пам’ятайте про небезпеку, що міститься в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які передусім спрямовані на збереження ваших життів", - додали українські захисники.

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив інформацію про удар ЗСУ по острову Зміїний.

"Дух острова Змієбаївки дуже не любить окупантів. Тому наші Збройні сили нанесли відповідний удар по тимчасовому російському гарнізону на цьому острові", - сказав він.

Зміїний (164) Херсон (3335) ЗСУ (7501) Херсонська область (5710)


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Топ коментарі
+60
Смерть кацапам!
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21.06.2022 15:26
+48
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 15:28
+33
Острів сармата Ахілла бореться за свою Вітчизну з глибини віків.Там десь захований меч Ахілла.Завойовників завжди чекає на ньому смерть
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21.06.2022 15:29
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Смерть кацапам!
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21.06.2022 15:26 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.06.2022 15:28 Відповісти
Острів сармата Ахілла бореться за свою Вітчизну з глибини віків.Там десь захований меч Ахілла.Завойовників завжди чекає на ньому смерть
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21.06.2022 15:29 Відповісти
Ахілл - хіба не грек?
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21.06.2022 15:40 Відповісти
Скиф, вчы матчасц.
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21.06.2022 16:24 Відповісти
Ну, скіф - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81 хай буде скіф. Аби не "росіянин".
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21.06.2022 16:28 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81
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21.06.2022 23:25 Відповісти
Так і є. Але на острові заховано не меч, а щит Ахілла.
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21.06.2022 15:43 Відповісти
Куди вони збиралися вони там їздити на 4-х вантажівках на скелястому острові в пів-кілометра , до крабів ? Чи вантажівки, щоб унітази вивозить ?
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21.06.2022 15:32 Відповісти
невже РСЗО американськими зафігачили кацапів на Зміїному??? Чекаємо для нас хороших новин і поганих для скрепного дня "22-го июня"
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21.06.2022 15:33 Відповісти
Первый раз такое: нанесли удар по Змеиному более суток назад и ... почти тишина. Шо то пошло не так или что?!?
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21.06.2022 15:38 Відповісти
Пояснили ж: операція триває та потребує тиші. Коли завершать - розкажуть.
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21.06.2022 15:41 Відповісти
Незавершену роботу дурному не показують...
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21.06.2022 15:48 Відповісти
Було ще пояснення ,що першого разу вдарили по вишках Бойка,а смі написали що по острову Зміїному.Я ще тоді подумав: ну,тепер хай вдарять по Зміїному (ги...ги...)
Ну.тепер хай вдарять по Кримському мосту !
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21.06.2022 16:03 Відповісти
Як думаєш, чому до сих пір мости через Дніпро всі цілі?
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21.06.2022 17:49 Відповісти
Тому що іноді їх захищають , того і цілі ! Думаєш що не було обстрілів дніпровських мостів ? Розчарую , були , і не раз , просто в центрі трішки менше підер@сів аніж на сході та півдні що ворожі обстріли коригують (( Згадай як на півночі України місцеві допомагали ЗСУ коригуючи вогонь по кацапах , а зі сходу пишуть як зкацаплені без упину здають позиції ЗСУ
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21.06.2022 19:43 Відповісти
Крьісчане пишут, на Змеином и вышках Бойко до тысячи трупов . Поэтому такие нервы в кремле и поэтому флот на Одессу погнали
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21.06.2022 15:41 Відповісти
куда там та 1000 поместиться на том островке,єто как сводки алкогольного кацапского гейштаба с 50 убитыми украинскими генералами в следствии удара по штабу))))
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21.06.2022 15:52 Відповісти
С одной вышки сняли 27 мардвы из 191 находившихся - Гоблин.
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21.06.2022 16:26 Відповісти
Якщо всіх людей Землі поставити впритул один до одного то вони помістяться на території Гонконгу
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21.06.2022 17:54 Відповісти
Читай статью а не только заголовки
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21.06.2022 15:43 Відповісти
Чернобаевка превратилась в Змеинобаевку...
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21.06.2022 15:45 Відповісти
В Чернозмеевку.. )
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22.06.2022 06:32 Відповісти
Над Змеиным кружил какой то неопознанный самолёт до обстрела...кажуть шо Байден надіслав почтальона Пєчкина с посілкою...
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21.06.2022 15:51 Відповісти
"Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення" --- +100500!!!
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21.06.2022 16:03 Відповісти
Військова операція кажете, ню-ню, щось знайоме🤔🧐😁 Хоча, чудове формулювання,- най триває в режимі нон-стоп і обов'язково завершиться з досягненням всіх цілей... оркшанських 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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21.06.2022 16:06 Відповісти
Зміїний - не острів, Зміїний - скеля (тобто дуже маленька)

яка ***** операція може тривати по Зміїному?

******* засоби ураження вже після 3-4 ударів мали б зробити зі скелі - місячний кратер
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21.06.2022 16:18 Відповісти
Площадь о. Змеиного - 17 гектаров (с крутыми склонами берегов 20,5 гектара).

Длина береговой линии - 3,34 километра.

Глубина моря у берега на севере - 5-6 метров, на юге 13-23 метра.

Расстояние от Одессы - 120км

Самой большой проблемой острова Змеиный является пресная вода - ее регулярно завозят с материка.
Своя вода, в принципе, тоже есть - но на глубине 60 метров и очень минерализованная. Если ее очищать непосредственно на месте, то стоимость можно будет сравнивать с ценой дорогого вина.
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21.06.2022 17:11 Відповісти
26 орків стали харошими рузьге..а мо й більше.Що досить непогано!
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21.06.2022 20:05 Відповісти
Більше різноманітних ударів - хороших і різних!
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21.06.2022 21:29 Відповісти
> Їх результати уточнюються, але станом на ранок вже відомо, що світ став чистіше на 26 рашистів <

Малувато буде. Ма-лу-ва-то!
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21.06.2022 23:57 Відповісти
 
 