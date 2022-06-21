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війна (56671) США (14502) переселенці (518) Блінкен (941)

США від кінця лютого прийняли 30 тисяч громадян України, змушених тікати від розв’язаної Росією війни, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,переселенці

Нинішня гуманітарна криза стала причиною найбільшої кількості біженців в історії.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди Всесвітнього дня біженців, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

"У цей Всесвітній день біженців ми визнаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, що призвела до найбільшої кількості біженців в історії. Минулого місяця ми досягли трагічної віхи - понад 100 мільйонів людей, вимушено переміщених у всьому світі", - сказав Блінкен.

"Агресивна війна російського уряду в Україні лише загострила цю кризу, змусивши близько 6 мільйонів людей в Україні втікати в сусідні країни, де уряди та громадяни продемонстрували надзвичайну щедрість", - заявив держсекретар США.

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Блінкен згадав про обіцянку президента Байдена прийняти у США близько 100 тисяч українських біженців.

"З них приблизно 30 тисяч вже прибули у США від кінця лютого", - заявив Блінкен.

За словами дипломата, США в цьому питанні допомагають як гуманітарною підтримкою, так і через дипломатію та надання людям притулку.

"Ми збільшили річний ліміт прийому біженців до 125 тисяч людей, порівняно з історично низьким рівнем у 15 тисяч кілька років тому. Ми беремо на роботу більше працівників, які обробляють документи та приймають біженців. З січня 2021 року ми збільшили кількість персоналу у Центрі з підтримки переселення на понад 50% і розширили кількість місцевих партнерів із переселення, з якими ми працюємо. Ми використовуємо нові можливості із відео-конференцій, щоб проводити співбесіди на відстані з тими, хто подає заявку із важкодоступних місць. Ми також використовуємо переваги новітніх технологій, щоб зменшити час безпекової перевірки", - сказав держсекретар США.

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Головний дипломат США закликав світову спільноту долучитись до підтримки потреб біженців і збільшити допомогу.

Автор: Анна Судак
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Ніфігово так біженці драпанули, аж океан перестрибнули. В кого було півтори штуки баксів на перельот, ті під шумок якусь грінкард отримають. Молодці.
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21.06.2022 15:46 Відповісти
Не получат гринкарту, прошло давно то время когда получали.
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21.06.2022 16:11 Відповісти
Они вообще ничего не получают.
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22.06.2022 00:04 Відповісти
з Польшою не порівняти! для США навіть якось соромно ці цифри оголошувати....
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21.06.2022 15:48 Відповісти
При тому що Польща в 10 раз менша.
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21.06.2022 15:53 Відповісти
До США ще треба добратися. Безкоштовно туди везти не будуть. Тож втікли ті, хто міг собі це дозволити. А їх значно менше ніж інших.
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21.06.2022 16:12 Відповісти
то не біженці а шукачі способу виїхати в США. Хитрожопі на 100% з Західної України що вибухів не чули
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21.06.2022 15:53 Відповісти
Риба шукає там де глибше, а людина там де краще
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21.06.2022 15:55 Відповісти
У мене одногрупник, вже отримав там громадянство, живе 12 років, перевіз батьків на початку війни до себе і таких там багато. З Запоріжжя. Вони через Румунію виїхали.
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21.06.2022 15:59 Відповісти
 
 