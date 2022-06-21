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Через значні втрати у війні проти України окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії на фоні значних втрат у війні проти України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, у федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни.

"Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії. Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії, - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, останні кадрові Ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

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Автор: Ірина Дашківська
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До України таки доїхали німецькі артилерійські установки ************** 2000.

🔥 Про це повідомив міністр оборони Рєзніков і додав, що наші артилеристи додадуть спеки на полі бою. Чекаємо на хороші новини з фронту!
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21.06.2022 15:58 Відповісти
до чого тут втрати? вони здійснюють ротацію росгвардії, бо мають ким і це необхідно робити.
якщо не буде ротації в наших військах, то довго хлопці не витримають. взагалі не можу уявити, як хтось із першого дня війни перебуває на фронті. залізні воїни!
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21.06.2022 18:07 Відповісти
 
 