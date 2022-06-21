Металургійні заводи ММКІ та Азовсталь звернулися до партнерів і портів у всьому світі із закликом не купувати крадений метал

Металургійні заводи ММКІ та Азовсталь, розташовані у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі, звернулися до міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів із закликом не купувати вкрадену окупантами металургійну продукцію, а також закликали міжнародне співтовариство повідомляти про спроби Росії продати викрадений метал.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листах, які опинилися у розпорядженні редакції.

Як сказано в листі, через військову агресію Росії в Україні компанія Метінвест не має можливості експортувати металургійну продукцію, що знаходилася в маріупольському порту, легальним покупцям з різних країн, зокрема з Іспанії, Італії, Бельгії, Греції, Португалії, Туреччини, Іраку та Єгипту .

"За даними відкритих джерел, російська компанія "Река-Море" у співпраці з російськими представниками розпочала завантаження судна "ПМ-3" нашою металургійною продукцією. Ми заявляємо: ця компанія, а також будь-які інші компанії, які зараз мають справу з нашою продукцією в Маріупольському порту, ніколи не були уповноважені нашою компанією жодним чином здійснювати будь-які дії, пов'язані з нашою продукцією. Таким чином, велика ймовірність крадіжки та контрабанди нашої металургійної продукції", - наголошується у листі.

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Незаконні дії із захоплення та відновлення роботи Маріупольського порту свідчать, що вкрадена металургійна продукція може бути незаконно вивезена та запропонована для продажу можливим покупцям, зазначають у компанії Метінвест.

"Згідно з міжнародним та українським законодавством, зазначені вище дії, зокрема збройне захоплення торгових суден та нашої продукції, мають усі ознаки злочинів – бандитизму та пограбування. Ми зробимо всі можливі юридичні зусилля, щоб притягнути до відповідальності всіх злочинців та їхніх спільників і повернути продукцію законним власникам. Тому ми просимо вас зробити свій внесок у захист прав на вкрадену продукцію", - наголошують у компанії.

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Підприємства звернулися до всіх своїх партнерів із проханням ретельно аналізувати кожну угоду щодо металургійних продуктів сумнівного походження. Особливу увагу просять звернути на продукцію, що походить із тимчасово окупованих українських міст - Маріуполя, Херсона та/або Севастополя, або привезена з російських міст Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, звідки раніше не постачалася.

"Також просимо ретельно перевіряти сертифікати походження та товаросупровідні документи металургійної продукції, яка походить з тимчасово окупованих українських міст Маріуполя, Херсона та/або Севастополя. У разі виникнення підозр - відхилити угоди та/або домовленості з російськими компаніями або пов'язані з постачанням металургійної продукції, та повідомити нас про комерційні пропозиції", - резюмується у листі.

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Як відомо, раніше ММКІ та Азовсталь звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням порушити кримінальне провадження за фактом крадіжки металопродукції з маріупольського порту.

Нагадаємо, російські війська вивозять зерно та металопродукцію, вкрадену на тимчасово окупованих територіях України. Факти пограбування вони показують у федеральних новинах: так, нещодавно у сюжеті на російському ТБ показали, як вантажать крадений метал на судно РМ-3, яке згодом відбуло до Ростова.

Зі свого боку в компанії Метінвест Ахметова заявили, що можуть відстежити кожен аркуш металу, вкрадений російським агресором, і на всіх причетних до грабежу чекає міжнародний трибунал.

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