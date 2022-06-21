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Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до керівництва Державної прикордонної служби з вимогою надати йому інформацію щодо того, хто дав усну вказівку заборонити йому виїзд у відрядження до міста Ряшів у Польщі.

Копію листа він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я мав необхідний пакет документів для перетину державного кордону України. Начальник 1 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" (тип А), капітан Митрополит Ольга Григорівна прийняла рішення про відмову в перетинанні державного кордону, що не містить посилання на причину відмови у виїзді до м. Ряшів, Польща та є необґрунтованим", - написав Атрошенко.

Міський голова Чернігова у листі наголосив на тому, що рішення про відмову було ухвалене інспектором на підставі усної вказівки.

"Під час спілкування зі мною капітан Митрополит О.Г. повідомила про наявність "усної вказівки" щодо відмови особисто мені в перетині державного кордону України", - пояснив він.

Атрошенко вимагає від голови Державної прикордонної Служби надати офіційну відповідь, чому йому відмовили у виїзді у відрядження до Польщі.

"Прошу Вас дати відповідь на питання: чи давали особисто Ви або за Вашим наказом Ваші безпосередні підлеглі протиправну "усну вказівку" інспекторам пункту пропуску "Краківець" щодо заборони Чернігівському міському голові Атрошенко В.А. виїзду за кордон? Якщо давали, то на прохання якої посадової особи?" - зазначено у документі.

Також читайте: Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ

Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі 01
Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі 02
Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Та який Лисий, вони Мураєва за кордон без проблем випустили.
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21.06.2022 16:31
+30
гниди зелені
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21.06.2022 16:29
+28
Лисий з кварталу ряху відкормив що в телевізор не влазить та катається без питань по Європі? Ну не *****????
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21.06.2022 16:29
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Самозакоп зелених продовжується, шкода тільки що це не на нашу користь.
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21.06.2022 16:26 Відповісти
А яка різниця?
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21.06.2022 16:46 Відповісти
А чому весь 95 квартал випустили з України?
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21.06.2022 16:26 Відповісти
А щоб снайпер не пристрелив (( бачили які у них ряхала - снайперу одне задоволення у таку мішень популяти ((
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21.06.2022 18:06 Відповісти
Лисий з кварталу ряху відкормив що в телевізор не влазить та катається без питань по Європі? Ну не *****????
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21.06.2022 16:29 Відповісти
Та який Лисий, вони Мураєва за кордон без проблем випустили.
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21.06.2022 16:31 Відповісти
и киву
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21.06.2022 18:12 Відповісти
гниди зелені
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21.06.2022 16:29 Відповісти
сей мер должен сидеть в тюрьме
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21.06.2022 16:29 Відповісти
А разве он отвёл артилерию на 100 км от Чонгара 23 февраля ?
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21.06.2022 22:15 Відповісти
" Заразненачасі"(с)
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21.06.2022 16:29 Відповісти
оп рулить
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21.06.2022 16:30 Відповісти
По нормальному й Прикордонник/ця й той хто дав вказівку мають як мінімум бути звільнені з займаємих посад а взагалі то є перевищення службових обов'язків..... пачємуминєвєс, пачємунєвнато.
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21.06.2022 16:31 Відповісти
Митрополит - до лав ЗСУ!
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21.06.2022 16:33 Відповісти
А можна мені у відрядження в Польщу? А то вже гроші закінчуються, підзаробити треба.
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21.06.2022 16:33 Відповісти
Як станеш мером міста - їзжай. Якщо Ермак випустить, звичайно.
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21.06.2022 16:45 Відповісти
Нічого в цій країні не міняється,цим бидлокерівникам і війна ніпочому.З таким керівництвом,не бачити країні просвіту.Закон повинен бути понад усе і для всіх без виключення,і відповідати по закону
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21.06.2022 16:35 Відповісти
Ответят.
1. Никто вказивок е давал.
2. Инспектору поставили на вид.
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21.06.2022 16:35 Відповісти
Дуже чудовий привід докопатися до того козла який давав злочинну вказівку, проте крайнього, при такій системі влади, не знайти ніколи. максимум - ініціювання розлідування яке однозначно нічого не дасть, митниця у нас це таке "болото"......... , і така "кормушка" для наскрізь прогнившого, корупційного державного апарату, що можна одразу про неї забути.
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21.06.2022 16:40 Відповісти
да, выглядит гнусно и отвратительно...
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21.06.2022 16:40 Відповісти
У нас Сумы чуть не стали Херсоном.. Силовики посъе..сь ВСЕ еще 23.02, + вся городская власть. Спасли 2 вещи: 1. Долбое..зм рашистов, рвавшися на Киев, и 2. Самоотверженность пацанов из теробороны, которые коктейлями и охотничьими ружьями рашистов от города отгоняли.
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21.06.2022 18:17 Відповісти
А теперь им всем выше сказанным не нравится, что им припоминают. Пытаются заткнуть людям рты.
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21.06.2022 18:19 Відповісти
А чим же він заслужив це відрядження? Адже місто не здав і як тепер єрмакам звітувати своїм кураторам?
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21.06.2022 17:05 Відповісти
А куди поділися штатні дописувачи зі своїми методичками "Коли з'являються виключення для "окремих категорій", до добра це не доводить."
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21.06.2022 17:08 Відповісти
Тьотя дура ? (( Якщо" вумна" - поверни в Україну 95 квартал ! Ти різницю між службовою поїздкою і "виключенням для окремих категорій " відчуваєш ?
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21.06.2022 18:09 Відповісти
зеля дав,чому він тупить,і не називає речі своїми іменами,стає схожим на зевласть
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21.06.2022 17:08 Відповісти
Хотелось бы все-таки услышать от юристов ответ: права была инспектор или нет. Вот например, Шуфрич, помню выехал. Журналисты подняли гвалт. А потом начали копать: отец троих несовершеннолетних детей. Все, вопросов нет. Крыть нечем.
А что с мэром Чернигова? Есть ли 60 лет, является ли отцом-одиночкой, инвалидом и т.д.?
Ему нужно было в состав делегации взять инвалида 1 группы, оформив перед этим опекунство. Катил бы впереди себя каталку с инвалидом, мог бы даже демонстративно вытереть рот тому слюнявчиком и никакая б капитан Митрополит не приклебалась бы. Вот это я понимаю, хитрый ход. А так сейчас сидит как оплеванный, какие-то разъяснения требует. А поезд-то ушел...
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21.06.2022 17:27 Відповісти
Нє пракатіт с тєлєжкай (( інваліда по зору з дитинства випустили за кордон тільки після виплати "мзди" в 600 у.о. після того як батько "порішав"((
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21.06.2022 18:12 Відповісти
Он ехал в командировку а не на ПМЖ а с вашей логикой в командировку только по инвалидности или с тремя детьми можно ехать
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21.06.2022 21:35 Відповісти
Подавати невідкладно до суду на погранців- за перевищення службових повноважень і причинення матеріальної і політичної /моральної шкоди особисто меру і місту. Виставити величезний рахунок і подати в нормальний суд. Тоді є шанс припинити дію " телефонного права". Інші служакі тричі подумають, чи виконувати незаконні усні вказівки будь - кого з влади, чи свого керіництва. Інакше телефонне право= відсутність права для недрузів і родичей " самого"і його холуїв не подолати.
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21.06.2022 17:45 Відповісти
Вот это правильный подход. Не писать заявы про "устные распоряжения" надо мэру Чернигова, а заявление о преступлении конкретных погранцов. А те уж пусть в суде рассказывают, кто из них кому что устно делал.
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21.06.2022 18:47 Відповісти
Після ігнорування підготовки до війни і розмінування Чонгару, проявляється ще одна ситемна діяльність команди Боневтіка - відсторонення всіх хто очолив активну оборону країни. Генерала Марченко кудись прибрали щоб занадто швидко не турнув орків з Херсона. Зеленський звільнив з посади керівника антитерористичного центру в Харківській обл. Дудіна, який озброїв тероборону і організував взаємодію всіх силових структур і тероборони з військовими. Тепер палки в колеса меру Чернігова, якого люди хвалять. Так скоро дійдемо, що сумських і полтавських мисливців за грати почнуть кидати, бо вони переїбашили москалів по лісах.
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21.06.2022 17:54 Відповісти
хоть это обращение и бессмысленно, но нужно гниль давить как только можно и на свет вытаскивать кукловодов
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21.06.2022 18:55 Відповісти
Может погранцы ждали шо мэр им на лапу отстегнёт??? Наверное на границе с Польшей служить стало трудно да пацаны? Обстрелы постоянные, бомбят, ракеты прилетают, на лапу никто не даёт….
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21.06.2022 18:58 Відповісти
Мэр, маты вспомни хорошенько кого ты последний раз из власть имущих на йух посылал? Ермака, агрохимию, безугольную, данилкина, может подоляка или Бакланова???? Вот и вспоминай и будет тебе ответ…
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21.06.2022 19:01 Відповісти
малоПИД...роский, бенин Нарко-Дегенерат и смотрящий над ним, фсбэшный Шнырь Елдак у них война уже закончилась, Оманские договорняки выполнены...
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23.06.2022 11:45 Відповісти
 
 