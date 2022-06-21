Лондон накладатиме на Росію санкції, поки та не забере з України війська, - Трасс
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Уряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти РФ. Це робитимуть,поки вона повністю не виведе свої війська з території України.
Про це голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила у зверненні до парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Ми рішуче налаштовані надавати більше зброї, запроваджувати більше санкцій і підтримувати прагнення України витіснити Росію зі своєї території", – сказала вона.
Трасс також анонсувала, що в середу вирушить до Туреччини для обговорення шляхів експорту українського зерна з Одеси, додавши, що на вирішення цього питання є лічені тижні.
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Александр Чуднивец f1b95bc0
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Ан Мур
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Друг Народа
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