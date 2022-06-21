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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Лондон накладатиме на Росію санкції, поки та не забере з України війська, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трасс

Уряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти РФ. Це робитимуть,поки вона повністю не виведе свої війська з території України.

Про це голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила у зверненні до парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Ми рішуче налаштовані надавати більше зброї, запроваджувати більше санкцій і підтримувати прагнення України витіснити Росію зі своєї території", – сказала вона.

Трасс також анонсувала, що в середу вирушить до Туреччини для обговорення шляхів експорту українського зерна з Одеси, додавши, що на вирішення цього питання є лічені тижні.

Також читайте: ЄС може запровадити санкції щодо російського золота, - Reuters

Автор: Ольга Лузан
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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21.06.2022 16:32 Відповісти
зебіл, а чого за Польшу не згадуєш? А за країни Балтії?
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21.06.2022 16:45 Відповісти
АНГЛІЙЦІ ВИ НАЙКРАЩІ !!!
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21.06.2022 17:43 Відповісти
Є КРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ "ЯЙЦЯ" ,ДЯКУЄМО ВСІМ!!!
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21.06.2022 21:52 Відповісти
 
 