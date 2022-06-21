Наразі одиниці громадян РФ перетинають кордон України за наявності вагомих підстав, - Держприкордонслужба

Кордон України перетинають одиниці громадян РФ за наявності вагомих підстав.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України ці показники знизилися ще до критичного рівня. Наразі одиниці громадян РФ перетинають кордон України, і то за наявності вагомих підстав", - сказав Демченко.

Речник нагадав, що рішенням уряду з кінця лютого всі пункти пропуску на кордоні з Росією, а також на кордоні з Білоруссю та на Придністровському сегменті на кордоні з Молдовою закриті.

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Демченко поінформував, що у 2013 році перетин кордону України громадянами РФ фіксувався на рівні 11 млн осіб, після агресії РФ у 2014 році показник був на рівні 2,5 млн осіб, протягом 2015-2019 років - 1,5 млн осіб, а у 2020-2021 рр. - 400-500 тис. осіб.