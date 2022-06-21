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Наразі одиниці громадян РФ перетинають кордон України за наявності вагомих підстав, - Держприкордонслужба

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кордон

Кордон України перетинають одиниці громадян РФ за наявності вагомих підстав.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України ці показники знизилися ще до критичного рівня. Наразі одиниці громадян РФ перетинають кордон України, і то за наявності вагомих підстав", - сказав Демченко.

Речник нагадав, що рішенням уряду з кінця лютого всі пункти пропуску на кордоні з Росією, а також на кордоні з Білоруссю та на Придністровському сегменті на кордоні з Молдовою закриті.

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Демченко поінформував, що у 2013 році перетин кордону України громадянами РФ фіксувався на рівні 11 млн осіб, після агресії РФ у 2014 році показник був на рівні 2,5 млн осіб, протягом 2015-2019 років - 1,5 млн осіб, а у 2020-2021 рр. - 400-500 тис. осіб.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Ні, це лист від Арахамії про те, що в'їжджаючий їде, щоб рятувати українських біженців (400000 чоловік, не менше).😉
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21.06.2022 16:55
+5
Вагома підстааа це долари?
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21.06.2022 16:35
+5
Це довідка від єрмака?
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21.06.2022 16:45
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Вагома підстааа це долари?
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21.06.2022 16:35 Відповісти
Ну... Мабуть на похорони родичів... Хоча пам'ятаю в 2014-му дядько дружини помер, а його син служив на кацапсячому флоті далекого сходу. Так його не пустили батька поховати. Кацапи не пустили.
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21.06.2022 16:38 Відповісти
Кацапи хм..., наши у прошлому ковідному році за "мертвих президентів"однієї поважної країни пускали всіх і навіть ковідних,але не на всіх пунктах,такса була500-600.Стовідсоткова інфа,отака х...йня малята.😢
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21.06.2022 16:51 Відповісти
Це довідка від єрмака?
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21.06.2022 16:45 Відповісти
Ні, це лист від Арахамії про те, що в'їжджаючий їде, щоб рятувати українських біженців (400000 чоловік, не менше).😉
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21.06.2022 16:55 Відповісти
"Через повномасштабну військову агресію Росії проти України ці показники знизилися ще до КРИТИЧНОГО рівня".
Критичний це коли їдуть, норм коли жодного не пускають.
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21.06.2022 17:01 Відповісти
Навіщо цей цирк, коли шастай - не хочу((

Залужний: На сьогодні маємо ширину фронту - 2 450 км, на 1 105 км ведуться активні бойові дії.
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21.06.2022 17:03 Відповісти
І де це вони перетинають, коли все закрито ?!
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21.06.2022 17:30 Відповісти
може в ОП
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21.06.2022 21:05 Відповісти
Вагомі підстави? У ефесбешників завжди є вагомі підстави.
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21.06.2022 17:36 Відповісти
Почему единицы? В пакетах в Парашу возвращаются тысячи.
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21.06.2022 17:37 Відповісти
Какие на *** единицы? Вы же писали что теперь визовый режим. Где они эти визы берут. Закройте всё наглухо, не куй шпионов и диверсантов плодить!!! Война а они шастают *** туда -сюда….
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21.06.2022 18:46 Відповісти
Візовий режим з рашкой з 1- го липня.
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21.06.2022 21:07 Відповісти
 
 