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Україна й Угорщина розвиватимуть співпрацю в енергетичному секторі, - Зеленський після розмови з Орбаном
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Про це глава держави повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував за підтримку українського суверенітету та прихисток для українців під час війни. Погодилися розвивати співпрацю в енергетичному секторі. Вдячний за підтримку надання Україні статусу кандидата", - написав Зеленський.
Він назвав бесіду плідною та додав, що запросив Орбана приїхати до України.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, усі 27 країн-членів Європейського союзу мають намір офіційно схвалити надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня.
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Будь ласка, зачекайте...
Сэр...у вас есть вредные привычки...,
Черчилль тут же ответил...иногда сигару выбрасываю...мешает мочить в сортире коммуно-нацистов в Европе...
Ну типа моцкалей Гитлера и Сралина...
Дуже сподіваюся що я щось не так зрозумів.