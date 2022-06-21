Україна й Угорщина розвиватимуть співпрацю в енергетичному секторі, - Зеленський після розмови з Орбаном

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за підтримку українського суверенітету та прихисток для українців під час війни. Погодилися розвивати співпрацю в енергетичному секторі. Вдячний за підтримку надання Україні статусу кандидата", - написав Зеленський.

Він назвав бесіду плідною та додав, що запросив Орбана приїхати до України.

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Нагадаємо, за даними Bloomberg, усі 27 країн-членів Європейського союзу мають намір офіційно схвалити надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня.