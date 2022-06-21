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Україна й Угорщина розвиватимуть співпрацю в енергетичному секторі, - Зеленський після розмови з Орбаном

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венгрия

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це глава держави повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за підтримку українського суверенітету та прихисток для українців під час війни. Погодилися розвивати співпрацю в енергетичному секторі. Вдячний за підтримку надання Україні статусу кандидата", - написав Зеленський.

Він назвав бесіду плідною та додав, що запросив Орбана приїхати до України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премʼєр Угорщини Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Нагадаємо, за даними Bloomberg, усі 27 країн-членів Європейського союзу мають намір офіційно схвалити надання Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня.

Автор: Анна Судак
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жду когда наши ракеты в сторону столицы меморандума полетят
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21.06.2022 16:45 Відповісти
Правильно, що поговорив. Треба позбуватися протиріччь із європейськими сусідами. Принаймні наші західні кордони мають бути оточені дружніми країнами.
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21.06.2022 16:46 Відповісти
Підтримую вашу думку. Але... правильно буде "протиріч".
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21.06.2022 21:10 Відповісти
підірвати би газо-нафтогони десь на території касапії (та навіть припускаю - на бульбашії) - і кращого співробітництва важко буде придумати.
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21.06.2022 16:47 Відповісти
Коли це буде . Головне наобіцяти
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21.06.2022 16:50 Відповісти
Чего не сделаешь ради братана путлера... Люся Артистович поддерживает...
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21.06.2022 16:53 Відповісти
Щось орбан останнім часом аж надто активно з нами затоваришував. Аж підозріло активно...
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21.06.2022 16:56 Відповісти
Колись Уинстона Черчилля спитали..
Сэр...у вас есть вредные привычки...,
Черчилль тут же ответил...иногда сигару выбрасываю...мешает мочить в сортире коммуно-нацистов в Европе...
Ну типа моцкалей Гитлера и Сралина...
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21.06.2022 16:59 Відповісти
Tam chuvsvujetsa kakoje ta pritizhenije ...kakije ta rodstvennije dushki
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21.06.2022 17:06 Відповісти
Була ж новина, що Орбан зі своїми дружками розганяє антиукраїнську пропаганду, санкції блокував. За це Блазень подякував?
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21.06.2022 21:24 Відповісти
Просто цікаво, тобто ми будемо закупати енергоносії в країни яка їх закупає у мордору? Нащо тоді взагалі цей посередник?
Дуже сподіваюся що я щось не так зрозумів.
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21.06.2022 21:36 Відповісти
 
 