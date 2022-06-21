ЗСУ переможуть у війні, завдавши армії РФ "нокаутного удару", - генерал ЗС США Хертлінг
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Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг впевнений у перемозі українських військ у війні проти РФ. Він вважає, що перемога буде здобута "нокаутним ударом".
Про це Хертлінг пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що розв'язки поєдинку варто очікувати, коли ЗСУ отримають достатньо західної зброї.
"Сєверодонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За 2 місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені", - написав американський військовий.
Марк Хертлінг також додав, армія Росії продовжує втрачати особовий персонал та частину техніки. Українські сили також зазнають втрат та втомлюються, але менше.
Будь ласка, зачекайте...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!