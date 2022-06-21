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ЗСУ переможуть у війні, завдавши армії РФ "нокаутного удару", - генерал ЗС США Хертлінг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг впевнений у перемозі українських військ у війні проти РФ. Він вважає, що перемога буде здобута "нокаутним ударом".

Про це Хертлінг пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що розв'язки поєдинку варто очікувати, коли ЗСУ отримають достатньо західної зброї.

"Сєверодонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За 2 місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені", - написав американський військовий.

Також читайте: Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

Марк Хертлінг також додав, армія Росії продовжує втрачати особовий персонал та частину техніки. Українські сили також зазнають втрат та втомлюються, але менше.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
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21.06.2022 16:59
+28
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21.06.2022 16:58
+12
путин+лукашенко= семья Петухшенко
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21.06.2022 17:01
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21.06.2022 16:58 Відповісти
путин+лукашенко= семья Петухшенко
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21.06.2022 17:01 Відповісти
Путин со своей путаной.
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21.06.2022 17:01 Відповісти
"Наречена" не дочекається, коли "кавалер" зкарачуниться, щоб взяти участь у боротьбі за спадок.
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21.06.2022 18:33 Відповісти
Лука має надію зберегти хоча би свій "спадок". І те йому не гарантовано.
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21.06.2022 22:13 Відповісти
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21.06.2022 16:59 Відповісти
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21.06.2022 18:03 Відповісти
НОКАУТУЮЧОГО, "Цензор".
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21.06.2022 17:05 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може завдати "нокаутного удару" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 17:13 Відповісти
Не дати здачі і не виграти, це не припустимо! В нас мотивації достатньо. Аби "лопати" не закінчилися
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21.06.2022 17:21 Відповісти
Шёл 4 месяц сказочных историй от наших заокеанских союзников о победе Украины в войне и поставках западных вооружений,а войска противника тем временем вчера заняли Метёлкино под Северодонецком и сегодня Тошковку под Лисичанском
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21.06.2022 17:24 Відповісти
И что? Тем временем потеряли Заводы, Великую Комышеваху,Спивакивку,Благодатне,Правдине,Солдатске.
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21.06.2022 17:47 Відповісти
Откуда инфа о Правдино?
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21.06.2022 17:51 Відповісти
Великую Камышеваху если ты о нп под Изюмом то её и не захватывали полностью
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21.06.2022 17:52 Відповісти
Під час 2-ї світової нацисти дійшли до Сталінграда. Взяли Київ, Мінськ, Харків і ще тисячі населених пунктів. І, що - допомогло? Чому ви концентруєтеся на тому, що вони взяли, а не на тому, що ми відстояли?
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21.06.2022 18:19 Відповісти
Примерно так:
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21.06.2022 17:35 Відповісти
Боневтик...!!!)
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21.06.2022 18:39 Відповісти
Можно ссылку на твиттер. Хочу с оригиналом ознакомится.
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21.06.2022 18:23 Відповісти
Генерал мабуть дуже старенький любітєль боксу і рокнролу і сподівається на "лакі-панч", але ... маса противника ну ду-уже велика...
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21.06.2022 17:48 Відповісти
Це добре, але перекладав слова генерала ще той "знавець" мови. Нокаутуючий - було б краще.
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21.06.2022 17:52 Відповісти
А как насчет Киев будет взят за три дня? Это тоже прогнозы американских экспердов....
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21.06.2022 18:13 Відповісти
На 26 лютого були вже заготовлені парадні фанфари - https://www.bbc.com/news/technology-60562240?piano-modal , але щось пішло не по різьбі.
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21.06.2022 18:53 Відповісти
 
 