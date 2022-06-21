ЗСУ переможуть у війні, завдавши армії РФ "нокаутного удару", - генерал ЗС США Хертлінг

Відставний генерал-лейтенант армії США Марк Хертлінг впевнений у перемозі українських військ у війні проти РФ. Він вважає, що перемога буде здобута "нокаутним ударом".

Про це Хертлінг пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що розв'язки поєдинку варто очікувати, коли ЗСУ отримають достатньо західної зброї.

"Сєверодонецьк, Попасна, Дібрівне (біля Ізюма), Рубіжне, Запоріжжя – усі бачили цю ударно-контраударну дію. Це боксерський поєдинок у важкій вазі. За 2 місяці боїв ще не було нокаутного удару. Це настане, оскільки сили Росії будуть виснажені", - написав американський військовий.

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Марк Хертлінг також додав, армія Росії продовжує втрачати особовий персонал та частину техніки. Українські сили також зазнають втрат та втомлюються, але менше.