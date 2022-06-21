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Путін обіцяє до кінця року поставити на "бойове чергування" балістичні ракети "Сармат"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - заявив Путін.
Нагадаємо, перші випробування "Сармата" відбулися наприкінці квітня. Тоді в Міноборони РФ заявляли, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей.
Топ коментарі
+33 Олександр Дніпро
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В рашці все ж таки ввели до складу чорноморської флотилії ДЕПЛ проекту 877В «Алроса». Спочатку вивели із тривалого ремонту із дуже незрозумілою за своїм ступенем завершення модернізації, а потім уже поствили в стрій. Хоча якщо подивитися на хронологію її перебування у ремонті, то там вона була частіше, ніж у відкритому морі, а тому не зовсім зрозуміло, яка зі стихій їй ближча.
ДЕПЛ «Алроса» була побудована на нижчегородській верфі «Червоне Сормово» і введена в дію у 1990 році. Однак аж до 1996 рік дана ДЕПЛ повноцінно не виходила в море через відсутність на її борту акумуляторних батарей. Але навіть після того, як на ній були встановлені акумуляторні батареї, і вона стала виходити в море, в 1998 її відправили на ремонт до Севастополя на 13-й судноремонтний завод.
А 21 листопада 2009 року, під час навчань у Чорному морі, у ДЕПЛ відмовила рухова установка. Що примітно, ця поломка сталася одразу після виходу «Алроси» влітку 2009 року з чергового ремонту. Після завершення енного ремонту, «Алроса» взяла участь у навчаннях біля берегів Іспанії, після яких у липні 2011 року стала на ремонт у Кронштадті.
«Алроса» дефективна ДЕПЛ з величезною кількістю вад і проектних помилок, що тягнуться чергою ЧП і поломок з першого дня її здачі. А останній її ремонт, що затягнувся на 8 років і різко завершився в 2022 році, полягав у розміщенні на пускових субмарині для КР «Калібр-ПЛ» з необхідністю якнайшвидше повертати до складу чорноморської флотилії додатковий вогневий ресурс.
Смішно те, що «Алросу» майже 8 років модернізували під ракети, які росія вже не може виробляти і більше, які у неї в гострому дефіциті. Але найцікавіше те, як поведеться дефективний підводний човен під час пусків КР «Калібр», багаторічний ремонт якого завершили поспіхом і не було проведено належних за термінами випробувань нових пускових.
Як би не вийшло так, що «Алроса» стане першою російською субмариною, яка затонула під час війни з Україною. https://t.me/AFUStratCom/3286
без сумніву "організують" якісь нові мультики для підняття духу гарматного м`яса рашистів,
але
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
(від першого випробування до чергування)
І це в СРСР робила Україна.
Які ще казочки розкаже Уйло?
Если уж хотелось поиграть фюреру- достал бы обрез, и пострелял бы по воробьям
Кінетика, то вже найостанніший бастіон.
САРМАК-
деньги. В свое время незваный и в то же время непременный гость всех одесских свадеб, Чарли Чаплин местного разлива приветствовал новобрачных: «Мы вам песенку сыграем, вы гоните нам сармак».
Чтобы выпить коньячок, заимей ты сармачок.