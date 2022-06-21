Путін обіцяє до кінця року поставити на "бойове чергування" балістичні ракети "Сармат"

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Проведено успішне випробування важкої міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Планується, що вже наприкінці року перший такий комплекс стане на бойове чергування", - заявив Путін.

Нагадаємо, перші випробування "Сармата" відбулися наприкінці квітня. Тоді в Міноборони РФ заявляли, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей.

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