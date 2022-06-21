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Новини За кордоном
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Німеччина виступає за позитивне рішення щодо кандидатства України на членство в ЄС, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Глава німецького уряду Олаф Шольц переконаний у необхідності надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і переконуватиме в цьому тих, хто ще вагається, на саміті ЄС 23-24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шольц згадав свою поїздку до Києва та його передмістя Ірпеня минулого тижня та заявив, що "ніколи не забуде жахливі картини, які там побачив".

Після цієї поїздки для Шольца, за його словами, стало зрозуміліше, ніж будь-коли, що "Україна належить до європейської родини".

"Віхою на цьому вимогливому європейському шляху є статус кандидата на вступ. Країни-члени ЄС обговорять це найближчими днями. Німеччина виступає за позитивне рішення на користь України. Я буду агітувати за єдину позицію в Європейській раді", - сказав канцлер.

Шольц наголосив, що Європа та західні демократії в жодному разі не приймуть насильницького нападу на Україну. Україна має бути в змозі захиститися від цього нападу, додав він.

Тому, зазначив Шольц, Німеччина надає Україні велику фінансову та гуманітарну допомогу, постачає зброю і запроваджує проти Росії безпрецедентно жорсткі санкції, які працюють.

Читайте: Німеччина може позбутися енергозалежності від РФ до кінця року, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Тьху ! Тьху ! Тьху ! Як тільки шольц щось обіцяє, я відразу перетворююся і Ждуна ! Це вже якась параноя ...
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21.06.2022 17:25 Відповісти
Ну, панцергаубиць ми нарешти дочекались. Доречи, Українською "ждун" буде "Почекун".
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21.06.2022 17:41 Відповісти
Новини від шольця: а я вам зараз розкажу звідки в Украіну прийде +100500 одиниць найновітнійшого, найефективнійшого озброєння і якщо б не я. Шас покажу, навіть карту привіз.
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21.06.2022 17:51 Відповісти
спасибо, господин Шольц
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21.06.2022 18:36 Відповісти
 
 