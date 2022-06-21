Німеччина виступає за позитивне рішення щодо кандидатства України на членство в ЄС, - Шольц

Глава німецького уряду Олаф Шольц переконаний у необхідності надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і переконуватиме в цьому тих, хто ще вагається, на саміті ЄС 23-24 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Шольц згадав свою поїздку до Києва та його передмістя Ірпеня минулого тижня та заявив, що "ніколи не забуде жахливі картини, які там побачив".

Після цієї поїздки для Шольца, за його словами, стало зрозуміліше, ніж будь-коли, що "Україна належить до європейської родини".

"Віхою на цьому вимогливому європейському шляху є статус кандидата на вступ. Країни-члени ЄС обговорять це найближчими днями. Німеччина виступає за позитивне рішення на користь України. Я буду агітувати за єдину позицію в Європейській раді", - сказав канцлер.

Шольц наголосив, що Європа та західні демократії в жодному разі не приймуть насильницького нападу на Україну. Україна має бути в змозі захиститися від цього нападу, додав він.

Тому, зазначив Шольц, Німеччина надає Україні велику фінансову та гуманітарну допомогу, постачає зброю і запроваджує проти Росії безпрецедентно жорсткі санкції, які працюють.

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