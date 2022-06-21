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Українці зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тис. грн на новий бізнес в межах урядової програми "єРобота", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

шмигаль

Громадяни України, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", — відзначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. "Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок", — зазначив очільник Уряду.

Шмигаль підкреслив, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку, за його словами, можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль

"Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", — зауважив прем’єр.

Під час засідання Уряд затвердив ще дві програми для аграріїв у межах великого проекту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота". Загалом на три програми держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери. Найближчим часом Уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки й IT.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Спробуйте відкрити наливайку за шість-сім тисяч доларів при апетитах мусорів, нагловиків, прокуратури, сбушників, гбрщиків, пожежників, санстанції, місцевої та іншої адміністрації та і зеленої пи@доти взагалі!..
Успіхів вам у ваших нелегких справах!
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21.06.2022 18:17
+6
я навіть знаю хто отримає ці кошти))))
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21.06.2022 18:12
+6
Почніть реформи зі скорочення гетьманцева. На голову.
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21.06.2022 18:59
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Думаю більщість людей нові "наливайки" повідкривають
Зе влада без продажу алкоголя у Воєний Стан не протрималася би довго 🤓
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21.06.2022 18:07 Відповісти
Спробуйте відкрити наливайку за шість-сім тисяч доларів при апетитах мусорів, нагловиків, прокуратури, сбушників, гбрщиків, пожежників, санстанції, місцевої та іншої адміністрації та і зеленої пи@доти взагалі!..
Успіхів вам у ваших нелегких справах!
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21.06.2022 18:17 Відповісти
Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги??

Мне кажется я получу на развитие то же, что и Паниковский.
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21.06.2022 18:10 Відповісти
я навіть знаю хто отримає ці кошти))))
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21.06.2022 18:12 Відповісти
Це знають усі, а краще всіх - ті, хто про це говорять!)))
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21.06.2022 18:19 Відповісти
"...надаватиме грант не готівкою..."
Тобто це не гроші, а черговий зелений наЙоб.
"зато хоть пасмейомся" (с).
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21.06.2022 18:35 Відповісти
Вибачте, але вже не смішно. Навіть дуже веселим.
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21.06.2022 18:57 Відповісти
Безглуздо не змінюючи налогове законодавство, щось пропонувати.
Гетьманцев та налогова сжеруть з потрухами.
Почніть реформи з скорочення дер службовців хоч би на мильон осіб
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21.06.2022 18:40 Відповісти
Почніть реформи зі скорочення гетьманцева. На голову.
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21.06.2022 18:59 Відповісти
Д@вб@й@би кончені. Поки отримаєш дозволи за хабарі то ще й в кредити залізеш. А про інше нема і мови. Зелена під@рота як завжди
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21.06.2022 18:56 Відповісти
Также как и 6500?
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21.06.2022 19:25 Відповісти
бийте за ці гроші краще ворога! підприємців та державу це не спасе!
навіть маючи бізнес план на бітумний заводік, всерівно гроші просерете
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21.06.2022 19:33 Відповісти
Я вже чув цю брехню і про5 7 9 і про гранти...тим більше за безповоротні гранти знову пліснява роздірбанить. Черговий п....ж.
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21.06.2022 19:57 Відповісти
А зі старими бізнесами що?
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21.06.2022 20:36 Відповісти
старих уже выжили до нитки, це на новых, скорее на молодёжь наивную, рассчитаны схемы
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21.06.2022 20:41 Відповісти
А чому Цензор не пише про другу частину цієї ініціативи - залучення безробітних громадян до примусових робіт за мінімалку? Тобто, за миску баланди? Не створюючи робочих місць, загнати людей працювати за їжу - це як в "лнр" та "днр"? Як зараз в Маріуполі? То чим зелені від аквафрешних відрізняються? Потроху заганяють в ярмо, перетворюючи людей на худобу, як це роблять окупанти! Що робити кваліфікованим працівникам, які не можуть знайти роботи? А тим, хто працював, або хоче працювати за кордоном, отримуючи гідну зарплату, але не може виїхати, при тому, що й до армії його не візьмуть? Це вже навіть не завуальоване рабство! І саме підле і цинічне в цьому, що зелені зайди спекулюють поняттям патріотизму, мовляв, або воюй, або батракуй за їжу, і ніхто тобі нічого не винен, мовляв війна зараз, самі ж при цьому дерибанять залишки бюджету та облизуються на міжнародну фінансову допомогу! Вибачте, але це перший крок до поневолення українців внутрішніми Zеленими окупантами!
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21.06.2022 20:50 Відповісти
Бесплатное шоу "Аллё, мы ищем новые идеи".
Несите, они нам пригодятся ....
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21.06.2022 22:54 Відповісти
Бляха. Ви, курви, старий бізнес душите, а на новий грошима розкидаєтесь. Вам бізнес планів понамальовують, гроші отримають, а бізнесу не буде. Це вже проходили на початку двотисячних. Дебіли, ви хоч помилки попєрєдніків не повторюйте. Краще зніміть фінансові обмеження з банківських операцій.
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21.06.2022 23:44 Відповісти
мав бажання запустити сервісний чи ремонтний центр

Але
Поки прилітають ворожі ракети
про бізнес, а тим більше про його відкриття, не може навіть мови бути
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22.06.2022 00:42 Відповісти
 
 