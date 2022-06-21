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Якщо Україна не стримає РФ, то під загрозою можуть опинитись всі колишні радянські республіки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

герой,україни,зеленський

Росія не зупиниться на Україні. Під загрозою атак із боку РФ можуть опинитися всі колишні радянські республіки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Бетелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України, тому що вона бачить усю колишню територію Радянського Союзу як свою, як територію Російської Федерації. Ми розуміємо, якщо наша держава не витримає такого тиску, після нас інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку Російської Федерації", - наголосив президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Якщо Україна не стримає РФ,..., шоб на твойому зеленому язику прищі повискакували за твої слова та думки.
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21.06.2022 18:17
+7
Буба - захисник галактики пострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
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21.06.2022 18:22
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підарюга ти їбана,будеш ти горіти в пеклі разом зі своїм кнуром їбаним
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21.06.2022 18:40 Відповісти
В мене на роботі таких дурників багато. Ти ще носиш у гаманцю візитку "******* Зе"?
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21.06.2022 20:15 Відповісти
а що на бутусіковому сайті альтернативні думки протизаконні?а як же плюралізм думок?га?"журналіст" який здавав "разполагу" наших підрозділів?
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21.06.2022 18:44 Відповісти
А у зеленоботов есть думки? Сколько я просил их обосновать свою позицию так у них во всем Порошенка виноват. На этом думки заканчиваются.
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21.06.2022 19:06 Відповісти
Якщо б мудак, якому повірили і заплативши кров'ю вибрали після майдану реально боровся с корупцією посадив Медведчука, Ахметова, інших ригів, теперішнього мудака не вибрали б у 2019 році...
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21.06.2022 19:13 Відповісти
Так я не кажу, що він у чомусь винуватий, виборці були незадоволені його діями на посту президента, не виправдав він їх сподівань, ось і програв...
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21.06.2022 19:55 Відповісти
Виборцям захотілось кінця війни, так всі цього хочуть, але не з блазнем.
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21.06.2022 20:17 Відповісти
Тобто ти визнаєш що порох не боровся з корупцією?
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21.06.2022 19:56 Відповісти
Якщо Україна не стримає РФ,..., шоб на твойому зеленому язику прищі повискакували за твої слова та думки.
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21.06.2022 18:17 Відповісти
не только советские, а все бывшие страны советского блока
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21.06.2022 18:18 Відповісти
Буба - захисник галактики пострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
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21.06.2022 18:22 Відповісти
Понавыбирали говно в 73%... а ты народ радуйся...типа Ольга *********..лишь бы не Порошенко...
Гниды позорные..
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21.06.2022 18:29 Відповісти
пппппп
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21.06.2022 18:33 Відповісти
Жени глупоти далі, то є вся твоя потуга.
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21.06.2022 18:34 Відповісти
а де ти раніше був?
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21.06.2022 19:02 Відповісти
Відпочивав 16 разів за 2,5 роки.
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21.06.2022 20:18 Відповісти
В суспільстві крок за кроком насаджується культ особи. Після війни будуть ставити пам'ятники і називати вулиці його іменем
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21.06.2022 19:04 Відповісти
нада просто перестать стрелять (с)
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21.06.2022 19:06 Відповісти
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21.06.2022 19:19 Відповісти
Импортозамещение, зато натуральный продукт.
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21.06.2022 23:54 Відповісти
и не только они а также европейские страны.после нападения на УКРАИНУ я от этих ублюдков ожидаю всего чего угодно.
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21.06.2022 20:00 Відповісти
Там неонацист обрубок питр1 из палаты номер 6, говорил, что ему выпало возвращать утерянное, список надо у него спросить, кто что должен.
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21.06.2022 23:53 Відповісти
 
 