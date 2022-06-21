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Якщо Україна не стримає РФ, то під загрозою можуть опинитись всі колишні радянські республіки, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія не зупиниться на Україні. Під загрозою атак із боку РФ можуть опинитися всі колишні радянські республіки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Бетелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України, тому що вона бачить усю колишню територію Радянського Союзу як свою, як територію Російської Федерації. Ми розуміємо, якщо наша держава не витримає такого тиску, після нас інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку Російської Федерації", - наголосив президент.
Топ коментарі
+7 sergej gorin
показати весь коментар21.06.2022 18:17
+7 Алексей Первеев 0c647dc7
показати весь коментар21.06.2022 18:22
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Будь ласка, зачекайте...
галактикипострадянських республік та Європи.
Нарцисизм очільника і жадоба влади його оточення (ви сподіваєтесь, вони спокійно
підуть, коли програють вибори ?) - цю міну під українською державністю
нам ще доведеться якось знешкождувати. Але - для початку - від мордора треба відбитись.
Гниды позорные..