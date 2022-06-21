Якщо Україна не стримає РФ, то під загрозою можуть опинитись всі колишні радянські республіки, - Зеленський

Росія не зупиниться на Україні. Під загрозою атак із боку РФ можуть опинитися всі колишні радянські республіки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем‘єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Бетелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми впевнені, що Російська Федерація не зупиниться на нашій території, на території України, тому що вона бачить усю колишню територію Радянського Союзу як свою, як територію Російської Федерації. Ми розуміємо, якщо наша держава не витримає такого тиску, після нас інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки з боку Російської Федерації", - наголосив президент.

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